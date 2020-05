Neučakani, presrečni in brez strahu #video

Nogometaši Celja se spogledujejo z velikim uspehom. Na lestvici Prve lige Telekom Slovenije gledajo v hrbet le vodilni Olimpiji. Po eni strani jim je žal, da je koronavirus prekinil prvenstvo ravno v trenutku, ko so bili nepremagljivi, po drugi strani pa jim je daljši prisilni počitek omogočil večjo širino, saj so se vrnili štirje rekonvalascenti. Trener Dušan Kosić zaupa izbrancem, za usodo Celjanov ne skrbi niti Žana Benedičiča, strelca najlepšega zadetka v tej sezoni.

V knežjem mestu komaj čakajo začetek pravih nogometnih treningov, na katerih bo mogoč tudi telesni stik. Soigralci so se tako pogrešali, da so v zadnjih dneh, ko se lahko ponovno družijo na treningih, zelo zagnani. Morda celo preveč, zato ne presenečajo besede Žana Benedičiča, ki opozarja, da morajo v trenažni proces vstopati previdneje, saj bi lahko sicer prihajalo do nepričakovanih poškodb. Strelec najlepšega zadetka jesenskega dela, ko je s pravcatim projektilom zatresel velenjsko mrežo, sporoča, da je treba iti v nadaljevanje sezone korak za korakom.

Zadržati drugo mesto

Podobno previden je tudi v izjavah, ko beseda nanese na pričakovanja v prvenstvu. Čeprav gre Celjanom imenitno in čeprav so edini prvoligaški klub v Sloveniji, ki v koledarskem letu 2020 ni izgubil ne v pripravljalnem procesu ne v prvenstvu, nočejo na glas napovedovati boja za najvišja mesta.

"Nočemo si postavljati prevelikih bremen. Nočem ničesar napovedovati, ker ne vem, kakšno je stanje v drugih ekipah, me pa ni strah. Samozavestno gremo naprej. Ne bojimo se. Stopili bomo skupaj, tako kot smo do zdaj, in poskušali zadržati zdajšnji položaj," je dodal Gorenjec. Če bi se uresničila njegova želja, bi rumeno-modri osvojili evropsko vozovnico, ki bi bila nagrada za vložen trud in marljivo upoštevanje ukazov trenerja.

Kosić se uči tudi iz starih tekem

Dušan Kosić je edini slovenski trener prvoligaša, ki v letu 2020 sploh še ni izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani, ki imajo v svojih vrstah tudi najboljšega strelca prvenstva, to je Hrvat Dario Vizinger (18 zadetkov), ki si deli prvo mesto z rojakom Antejem Vukušićem (Olimpija), bi lahko po besedah trenerja Dušana Kosića nadaljevali uspešne nastope tudi junija. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah so dosegli kar 16 zadetkov, osvojili pa 14 od mogočih 18 točk. Spomladi so osrečili navijače z 11 točkami. Toliko jih je osvojil le še ljubljanski Bravo.

"Verjamem, da so fantje v dobrem stanju. Zaupam jim in verjamem, da bodo pokazali tisto, kar so že v tem delu sezone," je prepričan strateg iz Ljubljane, ki si je v času prisilnega premora večkrat ogledal stare tekme varovancev in opazil napake, ki jih pred tem ni videl. "Na starih tekmah se lahko vedno kaj naučiš in kaj izboljšaš. To je normalen proces," odgovarja Kosić, ki je prepričan, da zgoščen urnik tekem, nogometaše čakata večinoma po dve tekmi na teden, ne bo ovira.

Nazadnje so potopili kranjsko barko

Celjani so 8. marca napolnili kranjsko mrežo. Foto: Grega Valančič/Sportida Že spomladi, ko so si dvoboji sledili drug za drugim, so zaigrali na zelo visoki ravni, v nadaljevanju sezone pa bodo lahko računali še na daljšo klop, saj so se vrnili rekonvalascenti Jakob Novak, Amadej Brecl, Nino Pungaršek in Deni Štraus. Z njimi bo Kosić še lažje ohranil visoko kakovost, ki so jo v prvi ligi nazadnje na svoji koži občutili Kranjčani.

Bilo je 8. marca, Celjani pa so na Gorenjskem zmagali kar s 5:0. Vseh pet zadetkov sta dosegla Hrvata, tri Vizinger, dva Ivan Božić, v 26. krogu pa čaka Celjane najlažja naloga, vsaj na papirju, saj na stadion Z'dežele prihaja že skoraj odpisani Rudar. Ekipa, proti kateri je Benedičič dosegel evrogol v jesenskem delu in navdušil slovensko javnost.

Evrogol Benedičiča na gostovanju v Velenju: