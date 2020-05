Kapetan Rudarja se je znašel v zagati. In ni edini.

V prvi ligi igra deset klubov, z naskokom najslabši pa je velenjski Rudar. V 25 nastopih je osvojil le deset točk, njegovi navijači pa niso pozdravili niti ene zmage! Knapom tako slabo v prvi ligi ni šlo še nikdar. Za najbližjim sosedom na lestvici, na devetem mestu so presenetljivo Domžale, zaostajajo kar 18 točk, tako da jih lahko v nadaljevanje sezone, do konca bo odigranih še 11 krogov, reši le še izjemen čudež! Vsaj na igrišču.

Obstaja tudi možnost, da bi ohranili prvoligaški status za zeleno mizo. To bi se zgodilo v enem izmed scenarijev, ki predvidevajo širitev Prve lige Telekom Slovenije iz deset na 12 klubov, ki pa mu Nogometna zveza Slovenije (za zdaj) ni naklonjena.

Gre v tej smeri, da se prva liga ne bo širila

Knapi niso v tej sezoni v prvenstvu dosegli niti ene zmage. Foto: Vid Ponikvar Kapetan Damjan Trifković o rešilni bilki, obstanku Rudarja na račun širitve prvoligaškega tekmovalnega ustroja, noče preveč razglabljati. Ostaja bolj osredotočen na izzive, ki čakajo Rudar na zelenici. ''Glede želje po širitvi še vedno potekajo sestanki, a gre vse v tej smeri, da se ne bo spreminjalo. Nič ne de, mi bomo v vsakem primeru dali vse od sebe,'' želi skupaj s soigralci pokazati Sloveniji, kako so Velenjčani vredni veliko več od že skoraj odpisanega statusa prvoligašev, hkrati pa želi končati sezono ne le z eno, temveč veliko zmag!

''Vesel sem, da se končno vrača nogomet. Igralci se zavedamo, koliko je ura, a še vedno pridno treniramo in se borimo. Delamo sistematsko in smo za to obdobje dobro pripravljeni. Ne bi pa rad kaj preveč napovedoval. Spomladi smo imeli entuziazem na višku, a potem ni steklo. Igra je bila boljša, a pogrešamo zmago. Manjka nam,'' je prepričan, da bi se v noge Velenjčanov naselila večja sproščenost, če bi končno premagali tekmeca in v rubriko zmag vpisali enico. Za zdaj je tam ničla, kar meče temno senco na ugled dolgoletnega prvoligaša, ki je z eno nogo in pol, če ne še več, že zakorakal v drugo ligo.

Prva liga Telekom Slovenije se vrača:

Če bi hoteli Velenjčani obstati v prvi ligi, bi morali v zadnjem delu sezone zmagati več kot šestkrat! To pa je podatek, ki lahko skrbi privržence Rudarja. ''Morali bomo zmagati tolikokrat, da te zaboli glava. A tak je nogomet. Sami smo se spravili v tak položaj.''

Motiv več, da jo zagodejo Celjanom

Petega junija na savinjsko-šaleškem derbiju na tribunah ne bo gledalcev. Foto: Vid Ponikvar Knapi bodo nadaljevali sezono v petek, 5. junija, ko bodo na sosedskem derbiju gostovali pri Celju. Dvoboj se bo začel šele ob 21. uri, kar izkušenega nogometaša Rudarja ni presenetilo. ''Takrat bo že vroče. Ne bo pa žal gledalcev. Nikoli še nismo igrali takšne tekme, a so napočili novi časi, ko je treba vse sprejeti. Nas bodo pa že gledali po televiziji,'' bo izkušeni zvezni igralec na stadionu Z'dežele pogrešal navijače, brez katerih si v preteklosti ni mogel zamisliti savinjsko-šaleškega derbija.

Velenjčanom bo dodaten motiv še nepremagljivost Celjanov, ki so v koledarskem letu 2020 izjemni in so na lestvici poskočili na drugo mesto. ''Celje ima odlično ekipo. Opazi se, da so fantje že nekaj časa skupaj. Letos jih ni še noben premagal. Čas je, da prekinemo njihov niz,'' je Trifković prepričan, da bi lahko Velenjčani pokvarili načrte favoritu iz knežjega mesta.

Anđelković že zapustil Velenje

Glede igralske zasedbe bodo Velenjčani nadaljevali sezono v skoraj identični zasedbi, manjkal bo le Mislav Anđelković. 32-letni Dalmatinec, ki je v tej sezoni odigral 13 tekem (11 v prvenstvu) in je tudi uradno zapustil Velenje.

Mislav Anđelković (levo, v dvoboju z nogometašem Olimpije Stefanom Savićem) ni več nogometaš Rudarja. Foto: SPS/Sportida

''Vsi, razen Mislava, ostajamo tu, bi pa lahko nastopila težava, saj bodo kmalu potekle pogodbe trem četrtinam ekipe. Tako bodo pred prvo tekmo potekle pogodbe vsaj polovici. Ne vem, kaj bo z nami, iz kluba nam niso še ničesar sporočili, kaj nameravajo, tako da je težko razmišljati za naprej. A to nas ne ustavlja, treniramo naprej, zadeva pa se bo že morala rešiti,'' ga skrbi negotovost, kaj bo v prihodnje s klubom. Ne le z vprašanjem, ali bo morebiti resnično prišlo do širitve lige, ampak tudi glede tega, kaj bo s pogodbami igralcev.

Poteče mu pogodba, klub pa (še) nič

Milan Tučić je zapustil Velenjčane pozimi. Kakšna bo usoda kapetan Rudarja Trifkovića? Foto: Urban Urbanc/Sportida Če vodstvo tekmovanja ne bo potrdilo širitve lige, Rudar pa ne bo zmogel izjemnega zmagovalnega niza, tako da bo ostal na zadnjem mestu, se bodo Velenjčani po 12 letih vrnili v drugo ligo.

''Rudar je klub s tradicijo. Dolgo se ni zgodilo, da bi izpadli. To bi bil šok za vse nas, a bo klub zagotovo šel naprej. Potrebno bo le spraviti skupaj ekipo z mogoče večjim številom mlajšim igralcev. Ostali bodo tudi nekateri malce starejši. Sem prepričan, da bi se Rudar potem hitro vrnil med najboljše. Bi bilo pa seveda lažje, če bi ostali v prvi ligi. Že zaradi tega, ker je lažje dobiti sponzorja za reševanje finančnih težav,'' ga prihodnost kluba ne skrbi tudi v primeru, če bi Rudar zdrsnil v drugo ligo.

Bi v tem primeru ostal zvest knapom tudi on? ''Ne vem. Sem eden izmed tistih, ki mi konec meseca poteče pogodba, tako da sem v težki situaciji. Več bi lahko razkril, če bi vedel, kakšne so ambicije kluba. Na neki višji ravni želim igrati še nekaj let, imam svoje ambicije. Rad bi ostal, a se bo moral najprej odločiti klub,'' je dejal nekdanji mladi slovenski reprezentant, ki bo poleti dopolnil 33 let, v karieri pa je branil barve le dveh klubov. Velenjskega Rudarja in ljubljanske Olimpije. Trenutno najslabšega in najboljšega prvoligaša.