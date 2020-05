''Smešno se sliši, a zdaj je idealna priložnost za ligo 12''

Prvoligaški status velenjskega Rudarja je po katastrofalnih rezultatih v tej sezoni in ogromnem zaostanku za tekmeci ogrožen do te mere, da lahko izpad v drugo ligo prepreči le še neverjeten čudež ali pa darilo iz rok vodstva tekmovanja, razširitev lige za zeleno mizo. Knapi bi ga sprejeli z odprtimi rokami, novi trener Domen Beršnjak pa sporoča, da se bo Rudar v vsakem primeru boril do zadnje sekunde. Tudi če bo matematično ostal brez vseh možnosti.

Navijači Rudarja so zaskrbljeni za usodo knapov. Foto: Matic Ritonja/Sportida Pogled na lestvico ljubitelje nogometa v Velenju navdaja z velikim nezadovoljstvom. Knapi v 25 krogih niso niti enkrat zmagali, za najbližjim tekmecem Domžalami zaostajajo kar 16 točk, v sezoni, ki bo v zgodovini kluba opisana kot ena najbolj neuspešnih, pa so zamenjali že pet trenerjev.

Kot zadnji je, čeprav se takrat zaradi pandemije koronavirusa ni igralo in so zelenice mirovale, nedavno dvignil sidro Andrej Panadić. Hrvat, ki je od pomladi pričakoval bistveno več, je zapustil knape. Nasledil ga je donedavni pomočnik Domen Beršnjak in se lotil nehvaležnega dela. Čeprav je klub z eno nogo in pol, mnogi bi rekli, da že kar z obema, zabredel proti drugi ligi, mu razpoloženje še vedno dviguje optimizem. Ne koronavirus, ne skromen položaj na lestvici. Verjame, da Rudar še ni rekel zadnje.

Liga 12 bi bila bolj atraktivna

Domen Beršnjak je v tej sezoni sprva pomagal Almirju Sulejmanoviću pri Taboru, nato je bil pomočnik Andreju Panadiću v Velenju, zdaj pa je prvi strateg knapov. Ob odsotnosti bolnega Panadića je že vodil knape na gostovanju pri Muri in ostal neporažen (1:1). Foto: NK Tabor Sežana Če bo obveljalo pri pravilu, da iz prve lige izpade najslabši klub, takšne so tudi smernice Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jih je bilo treba v preteklosti spoštovati in to brez izjem, se Rudarju ne piše nič dobrega. Zbrali so le deset točk in močno tavajo za tekmeci.

Ker pa je leto 2020 zelo nepredvidljivo in je zaradi pandemije koronavirusa postreglo z dogajanjem, kakršnega nogometni svet ne pomni, ne bi bilo nič presenetljivega, če bi nenadne spremembe, ki jih je deležna prva liga, vplivale tudi na spremembo tekmovalnega ustroja. Na razširitev prve lige, recimo na 12 klubov. To bi bila lahko morda še zadnja rešilna bilka, s pomočjo katere bi Velenjčani zadržali prvoligaški status, a le v primeru, če bi bilo odločeno, da iz prve lige zaradi prekinjene sezone ne izpade nihče.

''To ni odvisno od nas. Če bi se to naredilo, bi sprejeli z odprtimi rokami. Liga 12 bi bila bolj atraktivna. Tega ne govorim zaradi tega, ker sem trener Rudarja. Takšno je pač moje osebno mnenje. Kakor slišim, so se tudi mnogi prvoligaši izrazili tako. Drugoligaši, ki jih zanima prva liga, imajo pogoje. Če bi prva liga štela 12 klubov, v isti sezoni ne bi igrali štirikrat z istim tekmecem, kar je že malce monotono. Dobili bi nov zagon, nov veter. Slišalo se bo smešno, a zdaj je idealna priložnost, da bi to naredili. Druga liga je zelo močna in vsak, ki bi prišel v prvo ligo, ne bi bil muha enodnevnica,'' sporoča 38-letni Beršnjak, stari znanec slovenskih zelenic, in se dobro zaveda, kako bo imela pri tem končno besedo Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Če bi Rudar izpadel, ne bi razpadel

Knapi so nazadnje v drugi ligi igrali leta 2008. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Če bo ostalo pri tem, da bo v prvi ligi še naprej nastopalo deset klubov, najslabši pa bo moral zapustiti elitno druščino, bi lahko Velenjčane rešil le še neverjeten čudež. Do konca je še 11 krogov. Mogoče je torej osvojiti še 33 točk, a knapi, ki v tej sezoni niso zmagali niti enkrat, za Domžalčani zaostajajo kar 16 točk, tako da bo na športnem polju skrajno težko poskočiti z dna razpredelnice.

''Še vedno so možnosti za obstanek. To je plan A. Če pa se zruši, bo pred nami plan B. Tako pravi tudi tehnični direktor Živojin Vidojević. Če bi Rudar padel v drugo ligo, zaradi tega ne bi razpadel. Rudar je le velik klub. Nekaj igralcev ima še pogodbe, nekaj mladih bi se priključilo, tako da verjamem, da bi sestavili konkurenčno ekipo,'' se je Beršnjak ozrl na možnost, da bi knapi v prihodnji sezoni okusili igranje v drugoligaški konkurenci. Vendarle pa o tem, dokler obstajajo vsaj še teoretične možnosti za obstanek, noče preveč razglabljati. ''Počakajmo, da se sezona odigra do konca. Nogomet je zanimiv šport. Možnosti so majhne, a se dogajajo tudi čudeži. Po tistem, kar sem videl, imamo kar kakovostno ekipo in sem malce presenečen, da smo tako nizko. Upam, da bo meni in štabu uspelo iz te ekipe potegniti kaj več,'' se navaja novega položaja.

Prejšnji trener Rudarja Andrej Panadić je bil optimist. Napovedal je, da bo Rudar med boljšimi klubi v spomladanskem delu, nato pa v petih tekmah osvojil le dve točki in zapustil klop. ''Naredil je dobro delo, postavil temelje, ki jih je treba nadgraditi. Kar pa zadeva njegove izjave, je pri trenerjih tako, da moraš biti drzen. Ko se ti kaj podre, se ti vrne nazaj, če pa si drzen in uspeš, pa si dvigneš rating. Kar zadeva mene, bomo šli v nadaljevanje sezone previdno, da se na igralce ne izvaja preveč pritiska,'' napoveduje novi trener Beršnjak. Kapetan knapov ostaja Damjan Trifković. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo je Domen (Dominik) Beršnjak? Star je 38 let. V Sloveniji je igral v zvezni vrsti za Celje in Maribor, v tujini pa se je dokazoval v Belgiji, Romuniji, Avstriji, na Madžarskem in celo v Mjanmarju. Kot trener je vodil drugoligaša Brda, bil je tudi pomočnik trenerja pri švicarskem Grasshopperju.

Igrali bodo na vso moč do konca

Velenjčani so v pomlad vstopili s porazom v Kranju. Še nikoli, odkar nastopajo v 1. SNL, niso tako dolgo ostali brez zmage. Foto: Grega Valančič / Sportida Zdaj je prvi trener Rudarja, nasledil je nekdanjega ''šefa'' Panadića. ''Skozi kariero sem se srečeval in navadil na pritiske. Slabše od tega ne more biti,'' se tolaži in vztraja pri tem, da imajo njegovi varovanci določeno kakovost. ''Bomo videli, kaj bo na igrišču. Trdi oreh bomo vsaki ekipi. Do konca. Tudi v primeru, če bomo pred tem že matematično izpadli. Fantje igrajo zase in za klub, ki ga je treba predstaviti na najboljši mogoč način,'' obljublja, da bo Rudar igral zavzeto prav na vsakem dvoboju, tudi takrat, če bo morda že v brezizhodnem položaju.

Če kdo misli, da se je v vrste Velenjčanov zaradi slabih rezultatov, menjav trenerjev in nenazadnje pandemije koronavirusa naselilo depresivno ozračje, se moti. Tako trdi trener Beršnjak. ''Pri nas je čutiti presenetljivo dobro ozračje. Fantje so želeli in še želijo delati, kar je fascinantno,'' je navdušen. Igralci tudi redno prejemajo plače.

Stadion Ob jezeru podobno kot še devet prizorišč čaka na nadaljevanje prvoligaške sezone. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

V ponedeljek bodo nogometaši že trenirali bližje zelenice, na atletski stezi. To bo določen napredek. ''To je vendarle le tek, bomo videli, kako bo naprej. Rad bi videl, da bi začeli delati še z žogo, da se socializirajo,'' sporoča novi, že peti trener Rudarja v tej sezoni. Velenjčani bodo nadaljevali z najmočnejšo zasedbo, tujci se nahajajo v karanteni, Beršnjak pa ocenjuje, da bi potrebovali najmanj tri tedne, da bi se lahko kolikor toliko uigrali pred nadaljevanjem sezone. A najprej bo morala krovna zveza prižgati zeleno luč ...