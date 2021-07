Olimpija proti Srbom, ki jih odlično pozna Savo Milošević

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta izmed slovenskih prvoligaških nogometnih klubov na delu Olimpija in Koper. Ljubljančani se bodo pomerili s tretjim najmočnejšim srbskim klubom Čukarički in skušali popraviti vtis z zadnjega srečanja, ko jih je Lokomotiv Moskva premagal kar s 6:1, Primorci pa bodo imeli opravka s severnimi sosedi, saj se bodo udarili z dunajsko Austrio.

Mura, Maribor in Domžale, ki jih čez nekaj dni že čaka evropska premiera v sezoni 2021/22, so že sklenili pripravljalne nastope. Muro čaka zgodovinsko dejanje, prva tekma v kvalifikacijah za ligo prvakov, že v torek, ko bodo gostovali pri prvaku Severne Makedonije, Maribor in Domžale pa bosta v četrtek na domačih zelenicah pričakala tekmeca iz Armenije oziroma Luksemburga.

Tretja pripravljalna tekma zmajev

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je pred dnevi prisostvoval žrebu 1. SNL. Foto: Urban Meglič/Sportida Četrti slovenski udeleženec evropskih tekmovanj, ljubljanska Olimpija, bo v Evropo vstopila pozneje, saj bo začela v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo (22. julija). Zato bodo zmaji do začetka 1. SNL odigrali še nekaj pripravljalnih tekem. Danes se bodo tako ob 17.30 pomerili s srbskim prvoligašem Čukaričkim, ki ga novi trener zmajev Savo Milošević pozna zelo dobro. Zeleno-beli so pod njegovim vodstvom remizirali s prvakom Azerbajdžana Neftčijem (1:1), nato doživeli hud poraz z moskovskim Lokomotivom (1:6), dvoboj proti prvaku BiH Borcu iz Banjluke pa je odpadel.

Danes bodo tako iskali pot do prve zmage, odkar slovenskega pokalnega zmagovalca vodi nekdanji zvezdnik srbskega nogometa. ''Moramo stopnjevati formo, da bomo pripravljeni na začetek sezone,'' sporoča Eric Boakye, ki je zadovoljen s treningi Olimpije in je prepričan, da ekipa napreduje iz tedna v teden.

Koper proti avstrijskim vijolicam

Danes bodo na delu tudi nogometaši Kopra. Podobno kot Olimpija bodo prvo zmago v novem ciklusu. V Avstriji, dvoboj bo odigran v Hermagorju, kjer se je pred leti dokazoval nekdanji slovenski reprezentant Sebastjan Cimirotić, se bodo Primorci spopadli z dunajsko Austrio.

Koprčani se bodo danes pomerili proti enemu izmed najbolj slovitih avstrijskih klubov, ki ga v zadnjem času pestijo finančne težave. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani pod vodstvom novega trenerja Zorana Zeljkovića, ki je na Bonifiko iz Novega mesta pripeljal tudi najboljšega strelca druge lige Jamajčana Anthonyja Kaheema Parrisa, še čakajo na prvo zmago. Srečanje na avstrijskih tleh se bo začelo ob 17. uri.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 - poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)