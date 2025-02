Izziv vseh izzivov za Haalanda! Izločiti Real in zrušiti dva rekorda lige prvakov.

Danes bodo znani še zadnji štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Največje pozornosti bo deležen večerni spopad v Madridu med Realom in Manchester Cityjem. Začel se je s psihološko vojno, ki si jo je omislil Josep Guardiola, belim baletnikom pa po zmagi na Otoku (3:2) za napredovanje zadošča že remi. Borussia in PSG bosta branila visoko prednost (3:0), ki sta si jo priigrala v gosteh pri Sportingu in Brestu, še kako zanimivo pa bi znalo biti v Eindhovnu, kjer bo Juventus branil tesno prednost (2:1).

Liga prvakov, play-off za osmino finala (povratne tekme):

Sreda, 19. februar:

Himna lige prvakov bo danes najprej (ob 18.45) odmevala v Dortmundu. Borussii, lanskoletnemu finalistu lige prvakov, ne gre najboljše v domačem prvenstvu. Nedavno se je odločila za menjavo trenerja, a novi strateg Niko Kovač doživlja podobne neuspehe v bundesligi. Izjema je liga prvakov, kjer so se rumeno-črni z zmago s 3:0 v Lizboni z eno nogo in pol že uvrstili v osmino finala.

Ousmane Dembele je v imenitni strelski formi. Če se bo uvrstil v osmino finala, bi se lahko pomeril z nekdanjim klubom Barcelona. Foto: Reuters

Podobno sladke skrbi ima tudi PSG. Bresta, tekmeca, ki ga pozna odlično, saj z njim tekmuje tudi v domačem prvenstvu, je v gosteh nadigral s 3:0. Pogled v preteklost priča o tem, da ni še nobenemu klubu, ki bi na prvi tekmi izločilnega dela lige prvakov doma izgubil s tremi goli, uspelo nadoknaditi zaostanka na povratni tekmi v gosteh. Obramba Bresta bi lahko imela znova veliko dela z Ousmanejem Dembelejem. Na zadnjih 11 tekmah je v vseh tekmovanjih za Parižane dosegel kar 18 zadetkov. Kako mu bo šlo danes na Parku princev? Navijačem PSG ne bo všeč žreb, saj lahko francoski prvaki, če bodo obdržali prednost proti Brestu, naletijo na Liverpool oziroma Barcelono.

Ivan Perišić se je vpisal med strelce že na prvi tekmi lige prvakov, v kateri je nosil dres PSV. Foto: Reuters

Na stadionu Philips se bosta za preboj med 16 najboljših spopadla nekdanja evropska prvaka. PSV Eindhoven je na prvi tekmi v Torinu namučil Juventus (1:2), mrežo Stare dame pa je zatresel hrvaški veteran Ivan Perišić, ki ima ogromno dragocenih izkušenj iz lige prvakov. V njej je osvojil tudi naslov prvaka, leta 2020 je bil najboljši z Bayernom. Velikan iz Torina je v nedeljo dobil italijanski derbi. Šele kot druga ekipa v tej sezoni je v serie A premagal Inter in dokazal, da bi se lahko vključil tudi v boj za najvišja mesta.

Bellingham opozarja

Jude Bellingham je prejšnji torek utišal Etihad. Foto: Reuters Pričakovano je največje pozornosti deležen spektakel v Madridu, na katerem se bo trlo nogometnih asov. Za enega izmed evropskih velikanov, Real Madrid oziroma Manchester City, se bo evropska sezona končala nevsakdanje hitro. Še pred začetkom marca. Po prvi tekmi kaže bolje belim baletnikom, ki so na Etihadu po preobratu v zadnjih minutah zmagali s 3:2. "To ni le tehnična in taktična bitka, ampak tudi psihološki dvoboj," je poudaril Jude Bellingham, strelec zmagovitega zadetka, ki ima danes priložnost, da izloči prvaka svoje domovine. O tem, kako nesproščen je v teh dneh, priča tudi rdeči karton, ki ga je prejel konec prejšnjega tedna proti Osasuni.

Real bo računal na prednost domačega občinstva in 80 tisoč gorečih navijačev, trener Carlo Ancelotti pa bo lahko za razliko od prejšnjega tedna računal tudi na Antonia Rüdigerja in Lucasa Vazqueza (zadnji ne bo igral od prve minute), a je City, čeprav je v zadnjih mesecih zelo nepredvidljiv in dosega neprepričljive rezultate, že večkrat pokazal, da bi jo lahko zagodel Realu tudi v gosteh. Zlasti na krilih Erlinga Haalanda, ki je za zdaj v ligi prvakov na 48 tekmah dosegel 49 zadetkov. Če bi se vpisal med strelce tudi danes, bi 24-letni Norvežan podrl rekord, saj bi postal nogometaš, ki je za 50 zadetkov v najmočnejšem tekmovanju potreboval najmanj tekem. In ne le to, postal bi tudi najmlajši strelec 50 zadetkov vseh časov.

Omar Marmoush naj bi danes v napadu Cityja od prve minute sodeloval z Erlingom Haalandom. Cityju igra v Madridu le zmaga. Foto: Reuters

Za nameček je v odlični strelski formi pri Cityju zimski novinec Omar Marmoush. Egipčan je na zadnji tekmi proti Newcastlu zadel v polno kar trikrat, danes pa bo v napadu prvič od prve minute združil moči s Skandinavcem v ligi prvakov.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Sreda, 19. februar:

Liga prvakov, pari osmine finala: Brest/PSG – Liverpool oziroma Barcelona

Club Brugge – Lille oziroma Aston Villa

Manchester City/Real Madrid – Atletico Madrid oziroma Bayer Leverkusen

Juventus/PSV Eindhoven – Arsenal oziroma Inter

Feyenoord – Inter oziroma Arsenal

Bayern München – Bayer Leverkusen oziroma Atletico Madrid

Sporting/Borussia Dortmund – Aston Villa oziroma Lille

Benfica – Barcelona oziroma Liverpool

