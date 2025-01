V živo: Šok na Etihadu, Dinamo vodi pred očmi Ibre, Oblakovi že na plus tri

Pred tekmami

Največ oči bo zvečer uprtih v Manchester. Angleški prvak City bo na Etihadu gostil Club Brugge. Za napredovanje nujno potrebuje zmago. Če je izbranci Josepa Guardiole ne bodo dosegli, bo Evropa priča ogromni senzaciji, saj bodo Erling Haaland, Phil Foden in druščina ostali brez izločilnega dela lige prvakov. Belgijski prvak je v vseh tekmovanjih neporažen že 21 tekem zapored, City pa ima kar nekaj težav zaradi odsotnosti številnih pomembnih poškodovanih igralcev.

V Stuttgartu bo še napeto

Parižani so v prejšnjem krogu spravili v slabo voljo Man City (4:2), zdaj potrebujejo še pozitiven rezultat v Nemčiji. Foto: Guliverimage Ena od poslastic večera bo potekala v Stuttgartu, kjer bo gostoval PSG. Oba kluba sta zbrala deset točk, tako da njuno napredovanje visi na nitki. "Prepričani smo, da lahko zmagamo v Stuttgartu. Da znova odigramo dobro tekmo in napredujemo," sporoča Portugalec Vitinha, eden izmed zvezdnikov pariške zasedbe, ki je v zadnjem krogu po preobratu na Parku princev s 4:2 ugnala Manchester City. Francoski prvak si danes ne sme privoščiti poraza, saj bi lahko v tem primeru ostal pred vrati izločilnega dela, to pa bi bil hud udarec za zvezdniško ekipo, v katero je vodstvo iz Katarja vložilo ogromno denarja.

Vodilni Liverpool vstopa v zadnji krog sproščeno. S stoodstotnim izkupičkom, kot edini je nanizal sedem zmag, si je že zagotovil preboj v osmino finala. Popolno zbirko lahko dopolni z zmago v Eindhovnu. Trener Arne Slot bo tako pot do osme zmage lovil v svoji domovini, kjer pa PSV nujno potrebuje točke, če se želi zasidrati med 24 najboljšimi v ligi prvakov.

Jo lahko Cannavaro v Zagrebu zagode "svojim"?

Fabio Cannavaro je na klopi Dinama debitiral s porazom v Londonu proti Arsenalu (0:3). Kako se bo odrezal na prvi evropski tekmi v Zagrebu? Foto: Reuters Branilec naslova Real Madrid, ki se bo le stežka prebil med osem najboljših, bo gostoval v Brestu. Na francoskih tleh bo v ospredju Kylian Mbappe, ki je na zadnji tekmi za bele baletnike v Valladolidu dosegel svoj prvi hat-trick, odkar nosi dres španskega velikana. V napadu Reala bo manjkal kaznovani Brazilec Vinicius Jr.

Edini državni prvak, ki si je nastop v ligi prvakov zagotovil prek kvalifikacij, in še vztraja v boju za napredovanje, je zagrebški Dinamo. Če bi danes na dotrajanem Maksimiru presenetil AC Milan, za dvoboj je v Italiji ogromno zanimanja, saj modre vodi sloviti Fabio Cannavaro, bi še lahko napredoval med najboljših 24. To bi bil izjemen uspeh za Zagrebčane, saj bi v druščini evropskih velikanov ujeli vstopnico do izločilnega dela.

Najboljši napad ima Barcelona. Nazadnje je v la ligi mrežo Valencie zatresla kar sedemkrat, pred tem pa v ligi prvakov v Lizboni v spektakularnem dvoboju premagala Benfico s 5:4. Tokrat bodo Katalonci gostili Atalanto, ki se lahko pohvali z jekleno obrambo, saj je do zdaj prejela le štiri zadetke.

Robert Lewandowski je z devetimi zadetki najboljši strelec ligaškega dela lige prvakov. Foto: Reuters

Najboljšo obrambo v ligi prvakov ima milanski Inter, ki bo skušal zadržati visoko mesto, ta mu omogoča neposreden preboj v osmino finala, na San Siru proti desetouvrščenemu Monacu. Črno-modri so na sedmih tekmah prejeli le en zadetek, z zelo dobro obrambo pa se lahko pohvalita tudi angleška velikana, Liverpool in Arsenal, ki sta prejela le dva gola.

Najboljši strelci lige prvakov: 9 – Lewandowski (Barcelona)

8 – Raphinha (Barcelona)

7 – Guirassy (Borussia), Vinicius Junior (Real)

6 – Alvarez (Atletico), Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City)

5 – David (Lille), Kane (Bayern), Wirtz (Bayer)

4 – De Ketelaere (Atalanta), Gimenez (Feyenoord), Gittens (Borussia), Griezmann (Atletico), Havertz (Arsenal), Lookman (Atalanta), Olise (Bayern), Pavlidis (Benfica), Saka (Arsenal), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus)

Šeško v Celovcu, Oblak v Salzburgu

Benjamin Šeško bo danes odigral zadnjo evropsko tekmo v tej sezoni za rdeče bike. Foto: Guliverimage Nastopilo bo ogromno slovenskih legionarjev. Največji spopad, ki bo še kako zanimal tudi selektorja Matjaža Keka, velja pričakovati v neposredni bližini Slovenije. V Celovcu se bosta pomerila Sturm Gradec in RB Leipzig. Oba sta od lige prvakov pričakovala bistveno več, na koncu pa jo bosta odnesla z ekspresnim izpadom.

Avstrijski prvak, pri katerem bi lahko kapetan Jon Gorenc Stanković zaigral od prve minute, Tomi Horvat pa na svojo priložnost čakal na klopi, želi za slovo od Evrope premagati rdeče bike iz Nemčije, pri katerih je Benjamin Šeško dosegel v tej evropski sezoni že štiri zadetke, zanje pa nastopa tudi izkušeni Kevin Kampl, katerega nastop pa je tokrat zaradi poškodbe mečne mišice pod vprašajem.

V Avstriji bosta zvečer odigrani kar dve tekmi lige prvakov. Salzburg, veliko razočaranje sezone, bo gostil madridski Atletico, ki je v zadnjem obdobju v odlični formi. Jan Oblak želi nadaljevati zmagoviti niz v ligi prvakov tudi v Mozartovem mestu, kjer zagotovo ne bo manjkalo tudi ljubiteljev nogometa iz Slovenije.

Atletico Madrid je v ligi prvakov nanizal štiri zmage. Danes bo v Mozartovem mestu tudi s pomočjo Jana Oblaka iskal pot do že pete. Foto: Guliverimage

Beograjska Crvena zvezda bo gostovala pri zadnjeuvrščenem švicarskem prvaku Young Boys. Rdeče-beli bodo v Bernu iskali pot do prve gostujoče zmage. Oba kluba sta brez možnosti za napredovanje, pri srbskih prvakih pa naj bi od prve minute nastopil Timi Max Elšnik. Vanja Drkušić, ki bi se lahko spomladi vrnil v Rusijo k Zenitu, bi lahko znova grel klop.

Kenana Bajrića čaka zahtevno delo na Bavarskem. Bayern München je absolutni favorit proti Slovanu iz Bratislave, ki v ligi prvakov ni osvojil niti ene točke, prejel pa kar 24 zadetkov, največ izmed vseh udeležencev.

V petek sledi žreb dodatnih kvalifikacij za osmino finala.

