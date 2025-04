Raziskava (vir), ki jo je med februarjem in marcem letos opravila analitična organizacija YouGov, naročilo pa jo je newyorško podjetje NewsGuard, ki je znano po razvijanju sistemov za zagotavljanje transparentnosti medijskega prostora, je pokazala, da so Američani pri prepoznavanju dezinformacij oziroma lažnih novic precej nezanesljivi.

Tisoč sodelujočim Američanom in Američankam so raziskovalci pokazali deset trditev, nato pa so morali ugotoviti, ali gre za lažno oziroma propagandno ali pa za resnično informacijo. Lahko so izbrali tudi možnost "ne vem".

Samo deset od tisočih je pravilno identificiralo vse lažne trditve

Odrezali so se razmeroma slabo, v določenih primerih, sploh kar zadeva vojno v Ukrajini in dezinformacije iz Kremlja, pa zaradi aktualnih geopolitičnih razmer celo alarmantno, opozarja NewsGuard.

Sodelujočim v raziskavi so predložili deset lažnih trditev o vojni v Ukrajini, politični sceni v ZDA in epidemiji bolezni covid-19. Vse se širijo predvsem prek družbenih omrežij, resnični izvor mnogih pa je neznan. Foto: Shutterstock

Raziskava ugotavlja, da je kar 78 odstotkov sodelujočih verjelo vsaj eni lažni trditvi, samo eden oziroma ena na sto sodelujočih pa je pravilno uganil oziroma uganila, da gre v vseh primerih za dezinformacije.

Več kot polovica vprašanih verjame, da Ukrajina, ki krvavo potrebuje orožje za odvračanje Rusije, tega prodaja Hamasu

Izsledki raziskave so med drugim pokazali, da je več kot polovica vprašanih verjela lažni trditvi (vir), da Ukrajina orožje, ki ga prejema od držav, ki jo podpirajo, prodaja Hamasu za njegov boj proti Izraelu. Šlo je za trditev, ki je izvirala iz ponarejenih reportaž britanske televizije BBC, ki naj bi kot vir te informacije citirala preiskovalni portal Bellingcat. Pri Bellingcatu za to seveda nikoli niso slišali.

Pred natanko enim letom se je prek (pro)ruskih spletnih kanalov tudi med Slovence in Slovenke prikradla fotografija, za katero so podporniki Rusije trdili, nekateri tudi z zelo vulgarnimi izrazi, da je prikazovala 22-letno hči umrlega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na gala dogodku na veleposlaništvu Ukrajine v Združenih državah Amerike. Nasprotniki Rusije so medtem trdili, da gre za Putinovo domnevno ljubico. Šlo je sicer za popolni izmišljotini – ugotovili smo namreč, da je fotografija stara več kot sedem let, nastala pa je v hotelu v Sankt Peterburgu. Foto: X / Posnetek zaslona

Četrtina sodelujočih v raziskavi je verjela tudi trditvi, da so ukrajinski uradniki ukradli več kot polovico denarne pomoči, ki so jo Ukrajini za boj proti ruskemu okupatorju poslale ZDA. Šlo je za trditev, ki so jo med drugim širili ruski državni mediji na čelu z RT.

Tako ukrajinske kot ameriške oblasti so od leta 2022 sicer dejansko preiskovale domnevne poskuse prevar, povezane z denarno pomočjo ZDA Ukrajini. Politifact je decembra lani poročal, da naj bi ugotovili, da sta se neznano kam izgubila le okrog dva milijona evrov (pomoč ZDA Ukrajini je sicer merjena v milijardah evrov), z zunanjega ministrstva ZDA pa so sporočili, da niso zaznali nobenega vidnejšega domnevnega pretakanja pomoči v žepe ukrajinskih uradnikov.

Kar 64 odstotkov oziroma skoraj dve tretjini vprašanih medtem tudi ni znala pravilno identificirati lažnih trditev ruskih državnih medijev in propagandistov, ki so februarja letos razglašali, da ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega podpirajo le še 4 odstotki Ukrajincev. Šlo je za povsem izmišljen podatek - ukrajinske ankete so mu v tistem obdobju namreč izmerile od 57- do 63-odstotno podporo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tako rekoč od začetka ruske invazije Ukrajine tarča propagandnih napadov ne le na njegov način vodenja države, temveč predvsem na njegovo osebnost in integriteto. Foto: Reuters

Politična pripadnost ni igrala velike vloge - razen pri Rusiji in Ukrajini

Raziskovalci so ugotovili še, da so dezinformacijam - predložili so jim še lažne trditve, povezane z ameriško politiko in predsedniškimi volitvami ter z epidemijo bolezni covid-19 - sodelujoči v raziskavi v povprečju verjeli ne glede na njihovo politično pripadnost.

Republikanci - v splošnem v ZDA pripadniki desnega političnega pola - so dezinformacijam iz Kremlja o Ukrajini sicer verjeli precej bolj kot demokrati, ki pretežno zastopajo bolj liberalen oziroma levi politični spekter, in politično neopredeljeni anketiranci.

NewsGuard ugotavlja, da je skoraj 60 odstotkov sodelujočih v raziskavi, ki so se oklicali za republikance, verjelo vsaj eni od treh lažnih trditev o Ukrajini, ki je izvirala iz Kremlja oziroma iz proruskih kanalov na družbenih omrežjih.

Po drugi strani je najmanj eni ruski dezinformaciji nasedlo manj kot 20 odstotkov demokratov oziroma nekaj manj kot 30 odstotkov politično neopredeljenih anketirancev.

Rusija se ne zaustavlja

Kot še opozarjajo v podjetju NewsGuard, so prizadevanja Rusije za infiltracijo lažnih ali zavajajočih trditev v javni diskurz v ZDA in drugih demokratičnih državah tako rekoč večja kot kdaj koli.

Posvarili so, da so ZDA in druge države že nekaj časa v nenehni bitki med fikcijo in resničnostjo, zdi pa se, da trenutno zmaguje fikcija, pri čemer ima ogromno zaslug močan ruski dezinformacijski stroj.

