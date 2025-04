Izjemno pomemben obračun za Benjamina Šeška

V 31. krogu nemškega prvenstva bo vodilni Bayern v soboto gostil Mainz, prvak Bayer pa se bo pomeril z Augsburgom. V zadnji sobotni tekmi bo Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla na delu pri Eintrachtu iz Frankfurta. Ekipi na tretjem in četrtem mestu ločijo le tri točke, tako da bo obračun izjemnega pomena tudi v boju za uvrstitev v ligo prvakov, saj so obema ekipama za petama številni tekmeci.