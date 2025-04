Fenerbahče še korak bližje polfinalu, Anadolu Efes do izenačenja

V evroligi se je nadaljevala četrtfinalna serija na tri zmage. Košarkarji Fenerbahčeja so na drugi domači tekmi gostili Pariz in prišli do druge zmage, medtem ko je Panathinaikos po uvodni zmagi tokrat izgubil z Anadolu Efesom, tako da je serija izenačena a 1:1.

Fenerbahče je na prvi tekmi Parižane premagal za pet točk, danes je bil precej bolj zanesljiv. Francozi so nazadnje vodili v drugi minuti, potem je Fenerbahče samo še višal naskok. Največ je vodil že za 25 točk, ob koncu je lahko tudi spustil ritem in slavil s končnih +17.

Tarik Biberović je dosegel 20 točk, Nigel Hayes-Davis 16, Marko Gudurić pa 16 za Fenerbahče. TJ Shorts je bil z 18 najbolj razpoložen pri poražencih.

Na drugi današnji tekmi je večji del bolje kazalo domačim, ki so vodili že za 14 točk in vodstvo obdržali še do končnice, ko je bilo v 37. minuti 69:66. A končnica je pripadla Anadoluju, ki je po 73:73 prišel do vodstva s trojko Shana Larkina, Kendrick Nunn je 18 sekund pred koncem s trojko domače še približal na 76:77. Larkin je nato zadek dva prosta meta, pri Grkih pa Nunn zgrešil trojko nekaj sekund pred koncem.

Nunn je tekmo končal pri 14 točkah, Cedi Osman je dosegel dve več za Panathinaikos. Pri zmagovalcih je Larkin končal pri 20 točkah, Vincent Poirier pa je 16 točkam dodal še deset skokov.

V petek bosta druga dvoboja med Monacom in Barcelono ter Olympiakosom in madridskim Realom; po prvih dvobojih imata prednost Monaco in Olympiakos.

Evroliga, četrtfinale, druge tekme

Četrtek, 24. april9

Petek, 25. april

Četrtfinale: Fenerbahče (2) - Pariz (7) /2:0/

Panathinaikos (3) - Anadolu Efes (6) /1:1/

Monaco (4) - Barcelona (5) /1:0/

Olympiacos (1) - Real Madrid (8) /1:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere tri zmage

Lestvica po rednem delu: