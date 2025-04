Rekli so, da iz njega ne bo nič. Danes pa ta znani Slovenec služi več kot sto tisoč evrov na mesec.

Gre za preprost način spletnega zaslužka, ki temelji na prodaji enostavnih izdelkov. Žan Nekrep svojo preverjeno metodo zdaj popolnoma brezplačno deli z vsemi Slovenci in Slovenkami, ki iščejo pot do finančne svobode z minimalnim časovnim vložkom.

Foto: osebni arhiv Žan Nekrep

Po njegovem mnenju bi moral imeti vsak posameznik – ne glede na starost, znanje ali izkušnje – možnost uspeti v spletnem poslu. Žan ustvarja tudi več kot sto tisoč evrov prihodka na mesec prek spleta. Kako? Z uporabo sistema, ki ga danes poznamo pod imenom Amazon FBA – rešitev, ki prodajalcem omogoča, da se izognejo skladiščenju in pošiljanju izdelkov, hkrati pa prodajajo globalno.

Če želite izvedeti, kako ta sistem deluje in kako lahko tudi vi z njim začnete enostavno služiti, preberite članek do konca – v njem razkrivamo vse ključne korake do uspeha.

Poglejmo si, kako je Žan Nekrep zgradil svoj enostaven spletni zaslužek – in to ob tem, ko si je vsako leto privoščil vsaj sto dni na morju. V tem času je ustvaril kar 787 tisoč evrov prihodka s pomočjo prodaje preprostih izdelkov, ki jih ni nikoli fizično držal v rokah.

Foto: Žan Nekrep Consulting

Ali želite tudi vi z malo časa enostavno zaslužiti prek spleta? Če si želite večje prihodke, lahko to dosežete. Žan Nekrep bo na tem brezplačnem webinarju predstavil vse potrebne korake, da boste lahko tudi vi hitro in enostavno začeli služiti.

Žan na svojem profilu na Instagramu redno objavlja rezultate svojih tedenskih zaslužkov, s čimer transparentno prikazuje, kako učinkovit je njegov preizkušen sistem spletnega zaslužka. Ob tem pogosto deli tudi dosežke svojih učencev, ki so s pomočjo njegovih nasvetov prav tako dosegli odlične rezultate. Njegovo sporočilo je jasno: s pravilnim pristopom in znanjem lahko prav vsak doseže finančno svobodo prek spleta.

Da bi to znanje približal čim več ljudem, vsak torek vodi brezplačni spletni seminar, kjer podrobno predstavi celoten proces uspeha na Amazonu – tudi za tiste, ki začenjajo iz Slovenije.

Želite zaslužiti preko spleta tudi Vi malo časa in imeti več od živjenja? Žan Nekrep vam bo na brezplačnem webinarju razložil vse od A do Ž, da začnete čim prej služiti z malo dela.

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) je preprost način spletnega zaslužka, ki posameznikom in podjetjem omogoča prodajo izdelkov prek Amazonove platforme – brez potrebe po lastnem skladišču, pakiranju ali dostavi. Gre za sistem, kjer Amazon prevzame večino logistike, vi pa se osredotočite na iskanje izdelkov in rast prihodkov.

S to metodo lahko izdelke naročite ugodno prek Alibabe in jih nato z višjo ceno ponudite kupcem na Amazonu, na primer v ZDA. FBA je idealna priložnost tako za začetnike kot za tiste z nekaj izkušnjami, saj odpira vrata do globalnega trga – brez zapletenih tehničnih postopkov.

In Žan Nekrep vsako leto s tem enostavnim sistemom zasluži več kot 350 tisoč evrov:

Foto: Žan Nekrep Consulting

Kliknite tukaj in se prijavite na brezplačni spletni seminar o enostavnem zaslužku prek spleta, ki bo že v torek!

Želite brezplačno izvedeti, kako enostavno zaslužiti na spletu prek Amazona? Ne zamudite te priložnosti in se hitro prijavite na tej povezavi na brezplačni Amazon Webinar, kjer boste izvedeli vse, kar potrebujete.

Brezplačni spletni seminar o enostavnem zaslužku prek spleta na Amazonu tudi za začetnike. V torek ob 20. uri vas čaka brezplačni spletni seminar o enostavni strategiji zaslužka na Amazonu, ki je veliko Slovencem prinesla velike prihodke.



Kliknite tu in se prijavite na brezplačni seminar in enostavno zaslužite prek spleta!

Žan Nekrep verjame, da je Amazon ena največjih priložnosti za preprost zaslužek na spletu – tudi za popolne začetnike. Z raznolikimi izdelki in enostavnim sistemom prodaje lahko vsakdo ustvari uspešen spletni posel. Na svojem brezplačnem seminarju Žan deli preverjene izkušnje, strategije in konkretne primere izdelkov, ki jih lahko iz Slovenije uspešno prodate na največji spletni platformi na svetu.

Po njegovem mnenju je spletni zaslužek prek Amazona dostopen vsakemu posamezniku, ki si želi finančne svobode in več časa zase. Če si želite izvedeti, kako lahko tudi vi začnete, se prijavite na brezplačni spletni seminar prek povezave spodaj.

Zakaj je Amazon idealna izbira za Slovence?

Dodaten zaslužek ob redni službi

Začnite ustvarjati dodaten prihodek, ne da bi morali zapustiti svojo zaposlitev.

Brez potrebe po skladišču ali spletni strani

Amazon poskrbi za skladiščenje izdelkov in celoten proces dostave – brez tehničnega znanja.

Pošiljanje izdelkov uredi Amazon

Vi prodajate, Amazon pa skrbi za pakiranje in pošiljanje vašim strankam.

Delajte od koderkoli

Vodenje posla je mogoče s katerekoli lokacije – potrebujete le dostop do interneta.

Možen začetek kot fizična oseba

Ni potrebe po ustanovitvi podjetja – lahko začnete tudi kot posameznik.

Majhen časovni vložek

Uspešen Amazon posel lahko vzdržujete z zgolj nekaj urami dela na teden.

Brez dodatnih zaposlenih

Celoten posel lahko vodite sami, brez potrebe po ekipi ali zaposlenih.

Žan Nekrep se je odločil, da bo svojo preizkušeno formulo za spletni zaslužek brezplačno delil z javnostjo. Gre za sistem, ki mu omogoča, da sproščeno uživa na plaži, medtem ko njegov spletni posel vsak dan ustvarja prihodek.

Temelj njegovega uspeha je uporaba priložnosti, ki jih ponuja Amazon – največja spletna trgovina na svetu, do katere lahko zdaj dostopajo tudi posamezniki iz Slovenije. A zgolj registracija na Amazonu še ni dovolj za uspeh. Ključ je v premišljenih korakih, preverjenih strategijah in preprostih trikih, ki jih Žan razkrije na svojem brezplačnem spletnem seminarju.

Te metode so prilagojene tudi popolnim začetnikom in jih lahko vsakdo takoj uporabi v praksi. Če ne veste, kje začeti – brez skrbi. Prvi korak je registracija kot prodajalec na Amazonu, nato pa sledi izbira pravih izdelkov. Pomembno je, da izberete izdelke z visoko stopnjo povpraševanja in se izognete trgom, kjer je konkurenca že prevelika. Tako si zagotovite boljšo prodajo, višje cene in s tem večji dobiček.

Žan verjame, da lahko prav vsak z jasnim načrtom in nekaj urami dela na teden ustvari svoj uspešen spletni posel – tudi brez predhodnih izkušenj.

Kliknite tu in se prijavite na popolnoma brezplačni webinar o zaslužku prek spleta na Amazonu, kjer boste izvedeli, kako lahko tudi začnete hitro služiti prek spleta!

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov za prodajo na Amazonu. Na brezplačnem webinarju Žan Nekrep pokaže točne primere izdelkov, ki jih lahko ceneje kupite na Kitajskem in dražje prodate ter enostavno zaslužite razliko.

Kliknite tu in se prijavite na brezplačni seminar o zaslužku na Amazonu, kjer boste izvedeli, kako lahko tudi vi enostavno zaslužite prek spleta!

Ste tudi vi skeptični, da ta spletni zaslužek deluje za Slovence?

Nekateri so skeptični, drugi pa verjamejo, da je to mogoče doseči, vendar pa se mnogi sprašujejo, kako lahko sami začnejo zaslužiti z Amazonom in ali je to sploh mogoče.

Po besedah Žana Nekrepa, ki ga nekateri označujejo za guruja spletnega zaslužka v Sloveniji, je ključ do uspeha preprost sistem, ki temelji na uporabi Amazona in spletnega trženja. Nekrep svoj sistem brezplačno deli s Slovenci in trdi, da je vsakomur dostopen – ne glede na to, ali ima izkušnje v spletnem poslu ali ne.

Zaradi Amazona je vse več ljudi iz Slovenije, ki vsak dan služijo velike denarce prek spleta in so zaradi tega pustili tudi svojo redno službo, ki so jo imeli več let. Bi radi tudi vi zaslužili prek spleta na Amazonu z malo dela ali pa služili kar med uživanjem na plaži? Prijavite se tukaj na brezplačni seminar, na katerem boste izvedeli vse informacije za ta spletni zaslužek. Žan Nekrep bo pokazal tudi konkretne primere izdelkov, ki jih lahko dražje prodajate.

Zanimivo je, da tudi umetna inteligenca Chat GPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja na prvo mesto pri spletnem zaslužku, če želite prejeti več kot deset tisoč evrov na mesec.

Chat GPT smo povprašali, kaj je najboljši način za zaslužek deset tisoč dolarjev prek spleta:

Foto: Žan Nekrep Consulting



Če želite spremeniti svoje življenje in doseči finančno neodvisnost, se prijavite na brezplačni seminar v torek ob 20. uri. Brezplačno boste izvedeli, kako:



● izkoristiti rast spletne prodaje po vsem svetu,

● začeti s sistemom spletnega zaslužka, ki omogoča hitro služenje prek spleta,

● zaslužiti z izdelki iz Kitajske, ki se dobro prodajajo na Amazonu,

● najti zmagovalni izdelek za prodajo in ga uspešno lansirati na Amazonu.

Zaradi zaslužka prek Amazona je vse več Slovencem omogočeno, da živijo življenje, kot si ga želijo.



Bi radi tudi vi zaslužili enostavno prek spleta z malo dela? Prijavite se tukaj na brezplačni seminar, na katerem boste hitro izvedeli vse informacije za enostavni zaslužek prek interneta. Vsi prijavljeni boste brezplačno dobili tudi celotni posnetek webinarja, ki si ga lahko ogledate kasneje.

Naročnik oglasnega sporočila je ŽAN NEKREP CONSULTING.