Obutev Skechers za brezskrbno otroško igro

Toplejši dnevi, ki jih prinaša letni čas, so kot nalašč za različne pustolovščine: od igre s prijatelji v parku in sprostitve med pomladnim oddihom do iskanja velikonočnih jajc. Pustite, da vaš malček preizkusi vse pustolovščine, ki jih ta čas ponuja. Široka izbira stilov Skechers namreč omogoča, da otroci pri vseh aktivnostih nosijo najudobnejše superge.

Čevlji so na voljo v različnih barvah in oblikah, od neonsko modrih, pastelno rožnatih in srebrnih pa do Skechersovih značilnih detajlov S-Lights. Zares širok spekter zabavnih čevljev za otroke, ki so jih izdelali pri podjetju The Comfort Technology Company®. V teh športnih copatih bodo spomladanski otroški stajlingi zagotovo najbolj prikupni. Vsak čevelj, ne glede na stil, ohranja Skechersovo zavezanost vključevanju inovativnih tehnologij udobja, s čimer ustvarja popolno ravnovesje med stilom in funkcionalnostjo za otroke povsod po svetu!

Če želite osvežiti pomladno obutev svojega malčka, preverite najnovejše modele v trgovinah Skechers v Supernovi Rudnik v Ljubljani, Europarku Maribor in Planetu Koper.

Foto: Mass

SKECHERS HANDS FREE SLIP-INS®: BOUNDER & ULTRA FLEX 3.0

Ker je učenje zavezovanja vezalk eden izmed največjih otroških izzivov, jim tehnologija Skechers Hands Free Slip-ins® omogoča, da si obujejo svoje superge brez težav – zahvaljujoč edinstveni blazinici v čevlju Heel Pillow™. S stili, ki vključujejo vizualni učinek vezalk, in modeli brez vezalk, kot so Skechers Hands Free Slip-ins®: Bounder - Brisk-Burst in Skechers Hands Free Slip-ins®: Ultra Flex 3.0 – Smooth Step, je zavezovanje superg zadnja stvar, na katero bo vaš malček pomislil. Poleg tega so narejeni iz materialov, ki jih lahko operete v pralnem stroju, in imajo za maksimalno udobje, ki ga otroci potrebujejo, tudi podlogo Skechers Air-Cooled Memory Foam® .

Foto: Mass

SUPERGE Z LUČKAMI SKECHERS

Trendi prihajajo in odhajajo, superge z lučkami v podplatu pa ostajajo zvezde otroške obutve! Pustite, da vaši malčki osvetlijo pot z vsakim korakom skupaj s Skechers: S-Lights. Ta očarljiva zbirka superg vključuje raztegljive vezalke in tehnološko napreden svetleči srednji podplat. S Skechers S-Light: Unicorn Chaser lahko vaš malček uživa v čarobnem darilu superg, okrašenih z bleščečim samorogom in mavričnimi detajli. Kombinirani z elementom svetlobe in drzno barvo so Skechers: Mega-Surge 2.0, Light Storm 3.0 in Flex-Glow Ultra silhuete najbolj opazna športna obutev za otroke to pomlad!

Foto: Mass

SKECHERS x JGOLDCROWN: UNO LITE – ŠIRITE LJUBEZEN

Za vsakega otroka, ki želi deliti ljubezen, so prava izbira superge Skechers x JGoldcrown: Uno Lite – Spread the Love, saj so zasnovane prav zanje. S potiskom prepoznavnega srčastega motiva umetnika Jamesa Goldcrowna je Skechersova značilna silhueta Uno dobila osvežen videz in vključuje materiale, primerne za pranje v pralnem stroju, podlogo Skechers Air-Cooled Memory Foam® ter moderen platformni podplat.

Foto: Mass

SKECHERS POWER JAMS – SKECH FRIENDS & SKECHERS: WAVE 92

Pri Skechersu imamo v mislih vso družino! Poleg značilnega stila superg, kot sta Wave 92 in Power Jams – Skech Friends, jih odlikuje tudi kakovosten material, ki je primeren tudi za pranje v pralnem stroju. To zagotovo precej olajša čiščenje obutve po dnevu, preživetem na prostem. Poleg tega poudarek na peti in nastavljivi trak na nartu zmanjšata stres pri obuvanju vašega malčka v jutranji naglici. In ne pozabimo, vsak par Power Jams prihaja z ljubkimi zapestnicami prijateljstva, tako da lahko vaš malček deli svoj stil s prijatelji!