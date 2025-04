Trajnostna zaščita planinskih koč

Pred nami so prvomajski prazniki, ki jih bo marsikdo izkoristil za pobeg v hribe in gore. Pomladno vreme v sredogorju bo omogočilo pravo doživetje, saj Slovenija ponuja številne čudovite planinske poti, ki obiskovalcem omogočajo sprostitev v objemu narave. Obiskovalci bodo lahko uživali tudi v 48 planinskih kočah z lepšim videzom, ki so jih in jih še bodo planinska društva zaščitila s pomočjo doniranih premazov podjetja KANSAI HELIOS Slovenija.

Foto: arhiv PZS

Slovenske gore vsako leto privabijo več kot 1,7 milijona obiskovalcev. A za varno in prijetno izkušnjo v naravi ni dovolj le dobro označena pot – ključno vlogo igrajo tudi planinske koče, ki planincem nudijo zavetje, okrepčilo in občutek domačnosti. Prav ti objekti so bili lani deležni posebne pozornosti – v sodelovanju s podjetjem KANSAI HELIOS Slovenija so zunanjim lesenim in kovinskim delom večine od 48 planinskih koč, prejemnic premazov, povrnili svežino, jih zaščitili in tako podaljšali njihovo življenjsko dobo.

Premazi, ki pripovedujejo zgodbo trajnosti

"Naše sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije temelji na skupni viziji – ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter odgovornem odnosu do okolja," poudarja Marko Podjed, izvršni direktor podjetja KANSAI HELIOS Slovenija. "Z našimi premazi smo poskrbeli, da bodo naravni materiali, uporabljeni pri gradnji koč, dlje obstojni in bolj odporni proti vremenskim vplivom. Gre za majhen, a pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju slovenskega planinstva."

V Planinski zvezi Slovenije, ki skrbi za kar 176 planinskih koč, bivakov in zavetišč, sodelovanje s podjetjem KANSAI HELIOS Slovenija ocenjujejo kot pomembno podporo njihovemu delovanju: "Z donacijo podjetja KANSAI HELIOS Slovenija smo pridobili zanesljive premaze, ki pomagajo ščititi objekte tudi v najzahtevnejših vremenskih razmerah. Vsaka zaščita pomeni več varnosti, več udobja in še boljšo izkušnjo za obiskovalce," je povedal Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS za področje Komisije za varstvo gorske narave in Gospodarske komisije.

Foto: arhiv PZS

Pomlad najprimernejša za zaščito lesa

Z ustrezno zaščito lesa lahko zagotovimo, da bodo planinske koče kljub neprestanim vremenskim spremembam in izzivom, ki jih prinašajo gorski pogoji, dolgo ostale v dobrem stanju. Les je tako v visokogorju kot nižje odličen material za gradnjo, saj je trajnosten, okolju prijazen in ponuja odlično toplotno ter zvočno izolacijo. Vendar pa, da bi ohranil svoje lastnosti, potrebuje primerno zaščito. Redno vzdrževanje in uporaba kakovostnih premazov podjetja KANSAI HELIOS Slovenija zagotavljajo dolgo življenjsko dobo lesa, saj ščitita površine pred škodljivimi vplivi vremena, kot so dež, sonce in vlaga.

Pomlad je najboljši letni čas za premazovanje lesa, saj so takrat temperature in vlažnost zraka idealni za nanašanje zaščitnih premazov. Optimalne temperature med 20 in 25 stopinjami Celzija ter relativna vlažnost zraka med 60 in 65 odstotki omogočajo, da premazi učinkovito prodrejo v les in tvorijo dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Enako pomembno kot zaščita koč in gorskih objektov pa je tudi skrb za lesene površine v domačem okolju. Vrtne ute, nadstreški, ograje, otroške hišice, gredice iz lesa in vrtno pohištvo so vse pogosteje izdelani iz naravnih materialov, ki so izpostavljeni močnemu soncu, vlagi in temperaturnim nihanjem. Če jih redno ne zaščitimo, začnejo sčasoma pokati, siveti in propadati. S kakovostnimi premazi podjetja KANSAI HELIOS Slovenija les ne bo le zaščiten, temveč bo tudi vizualno osvežen. Domače lesene objekte bomo tako ohranili, jim podaljšali življenjsko dobo in izboljšali njihov videz. Pomladna prenova tako ni le opravilo, ampak tudi naložba v dolgotrajno lepoto in funkcionalnost zunanjega bivalnega prostora.

Foto: arhiv PZS

Dolgoletno partnerstvo, usmerjeno v prihodnost

Sodelovanje podjetja KANSAI HELIOS Slovenija in Planinske zveze ima že dolgo zgodovino. Začelo se je že leta 2002 z akcijo markiranja Slovenske planinske poti, kasneje pa se je razširilo še na obnovo markacij in podporo posameznim planinskim kočam. Projekt obnove 48 planinskih koč je bil eden največjih doslej in je predstavljal nadaljevanje skupnih prizadevanj za ohranjanje bogate planinske dediščine.

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija družbeno odgovornost razumejo kot aktivno vlogo v širši skupnosti. "Prepričani smo, da se moč podjetja ne meri le v poslovnih rezultatih, temveč tudi v tem, kaj vračamo okolju in ljudem, med katerimi delujemo. Ponosni smo, da lahko z našim znanjem in izdelki prispevamo k ohranjanju tistega, kar imamo v Sloveniji najlepšega – narave, tradicije in gostoljubja," dodaja Podjed.

Foto: arhiv PZS

Obnovljene koče

Pozitivne povratne informacije s terena že prihajajo. Oskrbniki koč opažajo boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi, planinci pa z veseljem pozdravljajo svežo podobo priljubljenih postojank. Pretežni del planinskih koč, prejemnic premazov, je bilo v okviru sodelovanja že zaščitenih oz. obnovljenih.

