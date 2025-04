Kakšna zgodba! Nekdaj učitelj in učenec, danes pa goreča tekmeca.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Sreda, 9. april:

Hansi Flick je nedavno v polfinalu španskega pokala izločil Oblakov Atletico. Nemec tako vztraja v boju za trojno krono. Foto: Reuters Kakšne zgodbe piše nogomet! Danes bosta himni lige prvakov odmevali v Barceloni in Parizu. Na olimpijskem stadionu Montjuic bo gostovala Borussia Dortmund, v trenerskem spopadu pa se bosta udarila Nemec Hansi Flick in Hrvat Niko Kovač. Povezuje ju marsikaj. Oba sta v preteklosti vodila Bayern in z njim osvajala lovorike, v sezoni 2018/19 pa sta bila tudi ožja sodelavca.

"Bil je moj pomočnik, zdaj pa se meriva drug proti drugemu," pred gostovanjem v Kataloniji pojasnjuje nekdanji kapetan hrvaške reprezentance, sicer rojen v Nemčiji. Kovač je bil tako pred leti učitelj Flicku, nato pa sta se vlogi kmalu zamenjali, saj je Flick, ko mu je vodstvo Bayerna po odhodu Hrvata zaupalo vodenje nemškega velikana v samostojni vlogi, popeljal Bavarce do evropskega naslova (2020). "Niko je fantastičen trener, čudovita oseba. Veselim se najinega srečanja," trener Barcelone komaj čaka, da se bo lahko ponovno družil z nekdanjim mentorjem.

Roberta Lewandowskega odlično poznata tako Flick kot tudi Kovač. Foto: Reuters

Ko sta tako Kovač kot tudi Flick še vodila Bayern, je v napadu Bavarcev še kraljeval Poljak Robert Lewandowski, zdajšnji strelski kralj Barcelone in eden od kandidatov za najboljšega strelca tekmovanja. Poljak je zelo navezan tudi na Borussio Dortmund, kjer si je ustvaril sloves neizprosnega strelca. Ko je leta 2013 zapustil Dortmund, je proti njemu odigral 27 tekem in dosegel kar 27 zadetkov.

Borussia ni še nikoli premagala Barcelone

Raphinha je v tej evropski sezoni dosegel že 11 zadetkov. Foto: Reuters Za zdaj je največ zadetkov v tej sezoni lige prvakov dosegel njegov soigralec, Brazilec Raphinha (11), Lewandowski pa jih je dal devet. Vmes je Gvinejec Serhou Guirassy, udarna moč napada Borussie Dortmund (10). Tako se danes v Kataloniji obeta festival najboljših strelcev lige prvakov. Barcelona, vodilni španski prvoligaš, za razliko od Borussie vztraja v igri za trojno krono. Nastopila bo brez Danija Olma, gostje pa bodo pogrešali Nica Schlotterbacka in Marcela Sabitzerja. Katalonci, pri katerih prevladujejo mladi asi na čelu s čudežnim najstnikom španskega nogometa Laminejem Yamalom, so v vseh tekmovanjih neporaženi že 22 tekem zapored.

Borussia ni še nikoli na evropski tekmi premagala Barcelone. S ponosom Katalonije se je pomerila petkrat, dvakrat remizirala in kar trikrat ostala brez vsega. Nazadnje sta se srečala jeseni v ligaškem delu, ko je Blaugrana zmagala s 3:2. Takrat je bil junak srečanja Ferran Torres, ki je vstopil v igro in dvakrat zatresel mrežo rumeno-črnih. Od takrat se je spremenilo kar nekaj stvari, Dortmund je denimo dobil novega trenerja, navijači pa so po skromni jeseni začutili priložnost, da bi lahko njihovim ljubljencem uspelo doseči podoben podvig kot v prejšnji sezoni, ko so se uvrstili v veliki evropski finale.

Najboljši strelci lige prvakov: 11 – Raphinha (Barcelona)

10 – Guirassy (Borussia), Kane (Bayern)

9 – Lewandwoski (Barcelona)

8 – Haaland (Manchester City)

...

Obračun španskih strategov: Enrique proti Emeryju

Luis Enrique je tako v soboto proslavljal naslov francoskega prvaka. Foto: Reuters Na Parku princev je bilo ta mesec že slavnostno. PSG je že proslavil nov naslov francoskega prvaka, v soboto je s 13. zvezdico postavil nov rekord, zdaj pa želi vse skupaj nadgraditi še z evropsko krono. Po prihodu bogatih katarskih vlagateljev je poskušal osvojiti ligo prvakov s pomočjo najdražjih in najboljših igralcev na svetu, tu so se predstavljali tako Lionel Messi, Kylian Mbappe kot tudi Neymar, a mu je vedno nekaj zmanjkalo. V tej sezoni bi bilo lahko drugače. V ekipi, ki jo vodi Luis Enrique, ne manjka mladih asov, prevladujejo domači Francozi, v osmini finala pa so Parižani izločili najboljšo ekipo ligaškega dela, Liverpool.

Zdaj bodo imeli opravka še z enim predstavnikom angleškega nogometa. V Pariz prihaja Aston Villa, tako da se obeta spopad španskih trenerjev, saj goste iz Birminghama vodi Unai Emery, ki ima veliko pozitivnih izkušenj z osvajanjem evropskih lovorik, hkrati pa pozna tudi PSG, saj ga je vodil med letoma 2016 in 2018.

Napadalec Aston Ville Marcus Rashford je pred šestimi leti že zavil v črno Park princev. Takrat je nosil še dres Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Njegov varovanec Marcus Rashford je v ligi prvakov že paral živce navijačem PSG, ko je leta 2019 z Unitedom izločil PSG, čustven večer pa se obeta Špancu Marcu Asensiu, ki za Villo nastopa kot posojeni nogometaš PSG in je v izvrstni strelski formi. Na zadnjih osmih tekmah je dosegel osem zadetkov.

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern/Inter – zmagovalec Barcelona/Borussia

