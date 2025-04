V živo: Barca po dveh akcijah kot iz video igre vodi s 3:0

Po zanimivem dogajanju v torek , v katerem so topničarji zadali hud udarec Realu (3:0), Declan Rice pa je poosebljal ideal izvajanja prostih strelov, medtem ko je Inter na Bavarskem prekrižal načrte Bayernu (2:1), v sredo zvečer ljubitelje nogometa razvajata še dve poslastici. Barcelona v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov gosti Borussio Dortmund in je ob polčasu vodila z 1:0, vroči PSG pa Aston Villo. Po 45 minutah je bilo 1:1.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Sreda, 9. april:

Barcelona od prve minute odločno po zadetek

Navijači Barcelono vidijo v finalu. Foto: Reuters Kakšne zgodbe piše nogomet! Na olimpijskem stadionu Montjuic je Barcelona gostila Borussio, Hansi Flick pa Nika Kovača. Povezuje ju marsikaj. Oba sta v preteklosti vodila Bayern in z njim osvajala lovorike, v sezoni 2018/19 pa sta bila tudi ožja sodelavca. Ko sta Kovač in Flick vodila Bayern, je v napadu Bavarcev kraljeval Poljak Robert Lewandowski, zdajšnji strelski kralj Barcelone in eden od kandidatov za najboljšega strelca tekmovanja. Poljak je zelo navezan tudi na Borussio Dortmund, kjer si je ustvaril sloves neizprosnega strelca. Ko je leta 2013 zapustil Dortmund, je proti njemu odigral 27 tekem in dosegel kar 27 zadetkov.

Raphinha z 12. golom za 1:0

Lamine Yamal Foto: Reuters Barcelona je od prve minute odločno krenila po zadetek. V peti in šesti minuti je imel mladi Lamine Yamal dve lepi priložnosti, prvo mu je branil Gregor Kobel, prvi drugi ni streljal dovolj natančno. V sedmi minuti je Kobel ubranil še izvrsten strel Lewandowskega. Šele 20. minut pozneje je Barcelona dejansko povedla: podal je Pau Cubarsi, zadel pa Raphinha, že dvanajstič v letošnji ligi prvakov. Je bila pa podaja na meji prepovedanega položaja, a tudi po ogledu s sistemom VAR je na semaforju ostalo 1:0.

Z desetimi goli drugi strelec tekmovanja Serhou Guirassy ob disciplinirani igri Barcelone v obrambi ni dobil priložnosti za nevaren strel. Borussia je bila blizu izenačenju v 41. minuti, najprej je streljal Carney Chukwuemeka, a je žogo odbil eden od branilcev, odbitek pa je skušal v mrežo poslati Jamie Gittens, a je bil na pravem mestu veteran Wojciech Szczesny.

Dve izjemni timski akciji za dva gola Lewandowskega

Takole je Robert Lewandowski zadel za 2:0. Foto: Reuters Komaj se je dobro začel drugi polčas, že je bilo 2:0 za Barcelono. In to na kakšen načina! Bila je to izvrstna timska akcija Yamala, Raphinhe in Lewandowskega. Najboljši strelec lige je podal po diagonali z leve vratnice, na desni pa je z nekaj centimetrov žogo z glavo v mrežo potisnil poljski stroj za gole. Njegov deseti gol v tem tekmovanju to sezono. Katalonci kljub lepi prednosti niso popustili. Fermin Lopez je v 63. minuti zadel okvir vrat, dve minuti pozneje pa je streljal še prek njih. No, minuto pozneje je bilo vendarle 3:0. In šlo je znova za izvrstno timsko akcijo: Yamal je podal do Lopeza, ta pa do Lewandowskega, ki je z enajstim golom povišal na 3:0.

Veselje Barcelone ob vodstvu z 2:0. Foto: Reuters

Najboljši strelci lige prvakov: 12 – Raphinha (Barcelona)

11 – Lewandowski (Barcelona)

10 – Guirassy (Borussia), Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

8 – Haaland (Manchester City)

Obračun španskih strategov: Enrique proti Emeryju

Luis Enrique je tako v soboto proslavljal naslov francoskega prvaka. Foto: Reuters Na Parku princev je bilo ta mesec že slavnostno. PSG je proslavil nov naslov francoskega prvaka, s 13. zvezdico je postavil rekord, zdaj pa želi to nadgraditi še z evropsko krono. Po prihodu bogatih katarskih vlagateljev je poskušal osvojiti ligo prvakov s pomočjo najdražjih in najboljših igralcev na svetu, zdaj pa v ekipi, ki jo vodi Luis Enrique, ne manjka mladih asov, prevladujejo Francozi, v osmini finala pa so Parižani izločili najboljšo ekipo rednega dela, Liverpool. V četrtfinalu imajo opravka še z enim predstavnikom angleškega nogometa. Aston Villo iz Birminghama vodi Unai Emery, ki ima veliko izkušenj z osvajanjem evropskih lovorik, hkrati pa pozna tudi PSG, saj ga je vodil med letoma 2016 in 2018.

Desire Doue je zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Podobno kot je v Barceloni v prvem polčasu prevladovala domača ekipa je v Parizu domači PSG (74-odstotna posest žoge), a se je vseeno znašel v zaostanku. Ousmane Dembele in Vitinha sta zapravila najlepši priložnosti domačih, Morgan Rogers pa je po podaji Yourija Tielemansa v 35. minuti unovčil prvi in edini strel Aston Ville znotraj okvira vrat v prvem polčasu. V nadaljevanju je bil še posebej razigran 19-letni Desire Doue, dve lepo samostojni akciji ni realiziral, je pa zadel v 39. minuti po podaji Nuna Mendesa (1:1).

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 8. april:

Sreda, 9. april:

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern/Inter – zmagovalec Barcelona/Borussia

Lestvica ligaškega dela: