Priključni hibridi, ki konkurirajo avtomobilom na bencinski pogon

Avtomobilski svet se hitro spreminja. Podnebne spremembe, vse strožji okoljski predpisi in zahteve po zmanjševanju emisij CO 2 nas silijo v razmislek o prihodnosti mobilnosti. Medtem ko proizvajalci avtomobilov ogromno sredstev vlagajo v razvoj električnih vozil, se številni vozniki znajdejo pred vprašanjem: "Ali sem res pripravljen na popolno elektrifikacijo?"

Vožnja z električnim vozilom zahteva določeno mero prilagajanja – od vzpostavitve domače polnilnice in iskanja javnih polnilnic do načrtovanja poti z mislijo na doseg in čas polnjenja. To za marsikoga pomeni stres in dodatne skrbi, še posebej za tiste, ki pogosto vozijo na daljše razdalje ali nimajo možnosti za polnjenje doma.

Električna učinkovitost in klasična brezskrbnost

Medtem ko so električni avtomobili vse bolj priljubljeni, je priključni hibrid odlična vmesna rešitev, ki ponuja kombinacijo električne učinkovitosti in klasične brezskrbnosti. Združujejo prednosti električnega pogona za mestno in vsakodnevno vožnjo ter zanesljivost bencinskega motorja za daljše poti. Zmožni so vožnje brez emisij, kadar je to mogoče, in hkrati zagotavljajo brezskrbnost tam, kjer elektrika še ne zadostuje.

A kljub številnim prednostim se priključni hibridi pogosto znajdejo pod plazom napačnih predstav, ki temeljijo na zastarelih informacijah ali splošnih domnevah – da so predragi, neučinkoviti, ali celo okolju škodljivi. Kaj drži in kaj ne, preverite v nadaljevanju.

Če iščete pametno, varčno in zanesljivo rešitev za prehod v bolj trajnostno mobilnost, brez odpovedovanja udobju in brez strahu pred dosegom, potem si priključni hibrid zasluži vašo pozornost.

1. mit: Priključni hibridi so predragi in se ne izplačajo

Na prvi pogled se zdi, da priključni hibridi prinašajo dvojne stroške, saj imajo tako električni kot bencinski pogon in zato tudi višjo ceno. Res je, da so stroški njihove izdelave višji kot pri klasičnih vozilih, vendar to ne pomeni, da so za končnega uporabnika nujno dražji. Če pogledamo aktualno ponudbo na trgu, je slika namreč precej drugačna.

Proizvajalci, kot je Volkswagen, so z modeloma Golf eHybrid, Passat eHybrid in Tiguan eHybrid, dokazali, da priključni hibridi lahko konkurirajo celo klasičnim bencinskim različicam. Ti modeli so pogosto cenovno konkurenčni z enako zmogljivimi vozili z notranjim izgorevanjem, brez kompromisov glede zmogljivosti, udobja ali tehnologije. Na primer, Golf eHybrid zmore do 143 kilometrov električnega dosega, kar zadošča za večino vsakodnevnih voženj, in ima skupen doseg prek 800 kilometrov. Njegova sistemska moč znaša 204 "konjske" moči, do stotice pa pospeši v le 7,2 sekunde. Ob tem ponuja tiho, gladko in lokalno brezogljično vožnjo – vse to za ceno, ki se začne pri 32.713 evrov.

Če priključni hibrid redno polnite in električni doseg maksimalno izkoristite, lahko bistveno zmanjšate porabo goriva in s tem tudi stroške vožnje.

2. mit: Priključni hibridi so nesmiselni, saj imajo dva motorja in dve energijski shrambi

Priključni hibrid je zasnovan tako, da izkoristi najboljše iz obeh svetov. Električni pogon omogoča vožnjo brez emisij, popolnoma tiho in z nižjimi obratovalnimi stroški – idealno za vsakodnevne opravke, mestno vožnjo ali poti v službo. Baterijo preprosto napolnite ponoči prek običajne gospodinjske vtičnice 220 V, brez potrebe po posebni infrastrukturi. Tako imate vsako jutro na voljo do 143 kilometrov električnega dosega (odvisno od modela), kar zadostuje za večino dnevnih potreb.

Po drugi strani pa v trenutkih, ko potrebujete daljši doseg, denimo na poti na dopust, poslovno potovanje ali izlet ob koncu tedna, vklopite bencinski motor, ki deluje kot podaljševalnik dosega. Skupaj z baterijo in 40-litrskim rezervoarjem omogoča skupen doseg več kot 800 kilometrov, brez stresa glede iskanja polnilnic ali skrbi, da boste obstali s prazno baterijo.

Golf, Passat, Tiguan ) omogočajo hitro polnjenje na hitrih polnilnicah DC (do 40 kW), kjer baterijo napolnite do 80 odstotkov v manj kot 30 minutah. To pomeni, da lahko pridobite približno sto kilometrov električnega dosega v času, ko si privoščite kavo na postajališču. Še več, modeli Volkswagen eHybrid () omogočajo hitro polnjenje na hitrih polnilnicah DC (do 40 kW), kjer baterijo napolnite do 80 odstotkov v manj kot 30 minutah. To pomeni, da lahko pridobite približno sto kilometrov električnega dosega v času, ko si privoščite kavo na postajališču.

Dvojnost priključnega hibrida je torej njegova največja prednost. Združuje prilagodljivost, udobje in energetsko učinkovitost – ne glede na to, ali se vozite po mestu ali potujete daleč.

3. mit: Priključni hibridi nimajo zveze z okoljsko prijaznostjo

Priključni hibrid lahko deluje kot čisto električni avto, če baterijo redno polnite. V tem primeru boste večino svojih dnevnih voženj opravili popolnoma brez emisij CO 2 , saj vozilo uporablja izključno električni pogon. Vsakodnevne vožnje do službe, vrtca, trgovine in nazaj lahko opravite brez izpustov.

Celo ko je baterija prazna, vozilo ne postane navaden bencinski avto. Priključni hibrid v tem primeru preklopi v klasični hibridni način, kjer se še vedno uporablja kombinacija bencinskega motorja in regenerirane električne energije. To pomeni nižjo porabo goriva in manj emisij kot pri običajnih vozilih z notranjim izgorevanjem.

4. mit: Vozniki ne polnijo baterij, zato porabijo celo več kot bencinski avtomobili

Če voznik priključnega hibrida nikoli ne priklopi vozila na električno omrežje, uporablja zgolj bencinski motor in nosi dodatno težo baterije, kar lahko vodi v višjo porabo. Vendar pa takšno ravnanje pomeni neustrezno uporabo vozila.

V praksi je redno polnjenje baterije izjemno preprosto. Dovolj je že dostop do običajne gospodinjske vtičnice, prek katere se baterija napolni čez noč, brez potrebe po dodatnih investicijah. Za tiste, ki imajo doma ali v službi nameščeno polnilnico, pa je polnjenje še hitrejše: zmogljivejša polnilna postaja z močjo 11 kilovatov napolni baterijo v približno 2,5 ure.

Poleg tega se baterija polni tudi med vožnjo, in sicer z regeneracijo energije pri zaviranju (t. i. rekuperacijo). Ta sistem omogoča, da se energija, ki bi sicer šla v nič, vrne v baterijo in se ponovno uporabi, kar dodatno zmanjšuje porabo goriva.

Tehnološki potencial priključnih hibridov je torej izjemen, vendar ga je treba znati izkoristiti.

5. mit: Priključni hibrid ni ne električen ne bencinski – dejansko je kar nekaj

Priključni hibrid ni vmesna rešitev, temveč je zavestna kombinacija obeh svetov, ki vozniku omogoča svobodo izbire, prilagodljivost in varčnost ne glede na okoliščine. Je električen, kadar želite tiho in brezogljično vožnjo. In je bencinski, kadar potrebujete dodatno moč, neodvisnost od infrastrukture ali zanesljivost na dolgih poteh.

V praksi to pomeni, da lahko svoje vsakodnevne poti opravite izključno z elektriko. Hkrati vas na dopustu, v gorah ali na avtocesti nikoli ne bo skrbelo, ali boste pravočasno našli polnilnico. Poleg tega kombinirani pogon omogoča večjo energetsko učinkovitost tudi na daljših razdaljah, saj se bencinski in električni sistem dinamično dopolnjujeta.

Priključni hibrid je premišljena izbira za vse, ki želijo izkoristiti prednosti električne mobilnosti brez odpovedovanja zanesljivosti in prilagodljivosti, ki jo prinaša klasični pogon.

Raznolikost in prilagodljivost za različne potrebe in življenjske sloge

Če želite zmanjšati svoj ogljični odtis, a še niste pripravljeni popolnoma preklopiti na elektriko, je priključni hibrid idealna rešitev. Z združevanjem najboljših lastnosti obeh svetov – električnega in bencinskega – omogoča trajnostno, učinkovito in praktično mobilnost brez omejitev.

Volkswagen Golf eHybrid Golf eHybrid je priljubljena kompaktna klasika, ki zdaj prihaja tudi v priključnohibridni različici, zasnovani za vsakodnevno učinkovitost in udobje. Gre za vozilo, ki združuje elektromotor z bencinskim motorjem TSI in omogoča tiho, lokalno brezemisijsko električno vožnjo. V optimalnih pogojih in z napolnjeno baterijo se Golf eHybrid zažene v popolnoma električnem režimu, kjer deluje izključno elektromotor. Tako lahko v kombinirani vožnji prevozite do 107 kilometrov (kombinirana vožnja; po kriterijih WLTP) zgolj na elektriko – idealno za vsakodnevne poti po mestu, do službe ali po opravkih. Kadar je potrebna dodatna moč ali daljša pot, se samodejno vključi učinkovit motor TSI. Več informacij: Golf eHybrid

Volkswagen Passat eHybrid Passat eHybrid združuje tradicionalno prostornost in udobje s sodobno hibridno tehnologijo, ki omogoča učinkovito in trajnostno vožnjo v vseh razmerah. V vozilo sta vgrajena dva motorja – zmogljiv elektromotor in učinkovit bencinski motor TSI. Skupaj omogočata gladko prehajanje med načini pogona, brez potrebe po voznikovi intervenciji. Na krajših vožnjah, zlasti v urbanem okolju, lahko Passat eHybrid deluje izključno na električni pogon. Na daljših relacijah vozilo samodejno preklopi na bencinski motor, kar omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti. V optimalnih pogojih Passat eHybrid ponuja do 126 kilometrov električnega dosega. S tem postane idealna izbira za vsakodnevna opravila, poslovne poti in družinska potovanja. Možnost hitrega polnjenja z enosmernim tokom (DC) omogoča, da se baterija v ugodnih razmerah napolni že v nekaj minutah. Več informacij: Passat eHybrid

