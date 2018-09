V živo: Slovenci napadajo, Bolgari držijo vodstvo

Liga narodov, liga C, skupina 3 Slovenija : Bolgarija 1:2* (1:1)

Zajc 40.; Krajev 3., 59.



*tekma se je začela ob 20.45

Začetni postavi:

Slovenija: Belec, Jokić, Mevlja, Struna, Skubic, Krhin, Kurtić, Verbič, Zajc, Kampl, Šporar

Bolgarija: Iliev, Čorbadžijski, Bodurov, Božikov, Bandalovski, Slavčev, Kostadinov, Nedelev, Despodov, Popov, Krajev

Prvič se v ligi narodov predstavlja Slovenija. V tretji skupini lige C (skupina C3) se v uvodnem nastopu meri z Bolgarijo. Selektor Tomaž Kavčič, ki prvič vodi izbrano vrsto na tekmi, ki šteje za točke, zaradi zdravstvenih težav ne more računati na prvega vratarja Jana Oblaka in najboljšega igralca v zadnjih kvalifikacijah Josipa Iličiča, zaradi težav z zobom manjka tudi Leo Štulac.

Obračun, pred začetkom katerega so se pri Nogometni zvezi Slovenije z uokvirjenim dresom zahvalili za doprinos reprezentančno upokojenemu Valterju Birsi, se je za Slovence začel izjemno slabo. Že v tretji minuti je Božidar Krajev, ki je po slabem posredovanju domačih vezistov neoviran prišel do strela, s prvencem z razdalje premagal Vida Belca. Slovenci, ki so v začetku Bolgarom dopuščali lahke prihode pred svoj gol, si resnejše priložnosti za zadetek do 30. minute niso priigrali.

Zgodovinski trenutek, prvo tekmo lige narodov @UEFAEURO na slovenskih tleh, v živo spremlja tudi predsednik @UEFAcom in nekdanji predsednik @nzs_si Aleksander Čeferin. Bo prinesel srečo rojakom proti Bolgarom? @SiolSPORTAL pic.twitter.com/AGx4HeclJH — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 6, 2018

So pa Kavčičevi varovanci v 40. minuti le razveselili maloštevilno občinstvo v Stožicah. Nejc Skubic je z desne strani lepo podal v kazenski prostor, kjer se je dobro znašel eden bolj razpoloženih v prvem polčasu Miha Zajc in z glavo premagal gostujočega čuvaja mreže. Slovenci so v nadaljevanju stopnjevali tempo, a se do polčasa rezultat ni spremenil.

Fotogalerija skozi objektiv Morgana Kristana in Urbana Urbanca/Sportida

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Bi se pa kaj lahko na začetku drugega dela, ko so Bolgari na robu kazenskega prostora nepravilno zaustavili serijskega strelca slovaške lige Andraža Šporarja, a je Zajc žogo s prostega strela poslal prek gola. Slovenci so še naprej pritiskali, v 52. minuti je z leve zapretil Jasmin Kurtič, a je vratar Plamen Ivanov Iliev poskrbel, da je ostalo pri 1:1.

Ni pa imel svojega večera Belec, ki si je v 59. minuti privoščil napako. Mariborčan je stekel iz vrat proti žogi, a mu je ta ušla med rokama, do nje je osamljen pritekel Krajev, ki mu ni bilo težko doseči še drugega zadetka na obračunu. Slovenci so še naprej pritiskali, a se Iliev ni dal premagati.

Derbi večera med Nemci in Francozi

Na papirju je najzanimivejša tekma večera tista v najmočnejši jakostni ligi (liga A) med Nemčijo in Francijo. V Münchnu se merita zadnja svetovna prvaka, nekdanji (Nemčija - 2014) z aktualnim (Francija – 2018), in poskrbela za derbi dneva

V nedeljo Slovenijo čaka dvoboj 2. kroga skupinskega dela lige narodov. Gostovala bo na Cipru, ki se bo danes pomeril z Norveško.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

Liga narodov, 1. krog

Liga A:

Liga B:

Liga C:

Liga D: