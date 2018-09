Tomaž Kavčič po grenkem porazu stopil v bran igralcev

"Ni alibi, ampak Bolgari so nam iz dveh udarcev zabili dva gola, medtem ko smo imeli mi kar nekaj zrelih situacij, a je njihov vratar branil res dobro. Nismo imeli sreče," je povedal Tomaž Kavčič, čigar Slovenija je na zgodovinski uvodni tekmi novega reprezentančnega tekmovanja pod okriljem Uefe, ki si ga je v Stožicah v živo ogledal tudi njen predsednik Aleksander Čeferin, proti vratom sprožila enkrat več strelov od nasprotnika in dobila tudi posest, a na koncu ostala praznih rok.

Vida Belca ne bo menjal, na Jana Oblaka komaj čaka

Prvi gol so gostje zabili takoj za tem, ko se je tekma začela. Drugega ob izidu 1:1, ko je Slovenija prevladovala, ob veliki napaki svojega vratarja. "Tako se pač zgodi. Gol dobiš tako ali drugače. Enkrat v prvi, drugič pa v 95. minuti. Težko je biti pameten takoj po tekmi, zadeve si bomo še ogledali in jih analizirali," je še povedal selektor, ki je v bran vzel tudi tragičnega junaka Vida Belca, ki je v drugem polčasu z veliko napako Bolgarom odprl pot do zmage.

Slovenija je bila boljša od Bolgarije, a je izgubila. Foto: Morgan Kristan / Sportida

"Naredil je napako, a napake se dogajajo. Je prvi, ki je prevzel odgovornost, a ne vem, če bi bilo pošteno, da bi ga po eni taki tekmi zamenjal," je povedal o rezervnem vratarju Sampdorie, ki je tokrat branil sploh prvič v tej sezoni. Toda če ne drugega je postalo jasno, da Slovenija še kako pogreša Jana Oblaka. V dneh od začetka priprav za septembrski tekmi je prišlo v javnost, da se je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović z zvezdnikom Atletico Madrida pogovoril. Selektor očitno računa na to, da bo že oktobra spet lahko računal nanj.

"V teh dneh sem bil osredotočen samo na tekmo Slovenije, z drugimi stvarmi se nisem ubadal, a jasno je, da Oblaka potrebujemo. Upam, da bo čim prej spet zdrav in nam bo lahko pomagal," je povedal o najbolj zvenečem slovenskem nogometašu, ki pod njegovim vodstvom še sploh ni branil.

Kako hudo je s Kevinom Kamplom?

V njegovi odsotnosti je prvo ime reprezentance Kevin Kampl, ki je proti Bolgarom najbolj odstopal tako po želji kot tudi po kakovosti predstave, a je tekmo predčasno končal zaradi poškodbe gležnja. Kako hudo je z njim? Bo Slovenija v nedeljo, ko jo na Cipru čaka druga tekma lige narodov, lahko računala nanj?

"Trenutno ne vem. Upam pa, da z njim ni nič hujšega," je povedal selektor o vezistu nemškega prvoligaša RB Leipziga.

Kevin Kampl je moral z igrišča v zaključku tekme. Bo do nedeljske tekme na Cipru nared? Foto: Morgan Kristan / Sportida

Cilj še vedno ostaja prvo mesto

Slovenija je z novim tekmovanjem torej začela zelo slabo, a njen selektor vztraja pri tem, da v skupini 3, v kateri je z Bolgari trenutno na vrhu Norveška, še vedno cilja na prvo mesto, ki ponuja možnosti za uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo.

"Da, še vedno so naši cilji najvišji. Če nimaš visokih ciljev, potem ne moreš zmagovati. Jasno je, da smo pred tekmo napovedali zmago. Napovedujemo jo tudi za Ciper, a to seveda ne pomeni, da boš zmagal. Malenkosti so tiste, ki odločajo tekme. Želimo zmagati na Cipru, gremo v odprto tekmo," je Kavčič napovedal nedeljsko tekmo, v kateri lahko pričakujemo tudi nekaj sprememb. "Na Cipru bom menjal," je napovedal Kavčič, ki je v prvih štirih tekmah v vlogi selektorja Slovenije pri treh porazih in le eni zmagi.