Italijani po zaostanku rešili točko

V novoustanovljenem tekmovanju Evropske nogometne zveze (Uefa), ki bo popestrilo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 in zamenjalo sedanji model prijateljskih tekem, je danes Italija gostila Poljsko, Rusi so v gosteh z 2:1 premagali Turke. Slovenska nogometna reprezentanca je novonastalo tekmovanje začela v četrtek s porazom proti Bolgariji (1:2).

V ligi narodov je bilo danes največ pozornosti usmerjeni v večerni obračun med Italijo in Poljsko, ki se je končal brez zmagovalca (1:1). Za Poljake je v 40. minuti zadel Piotr Zielinski, v drugem polčasu je z enajstmetrovko izenačil Jorginho. Turčija je doma morala priznati premoč Rusiji (1:2), Srbija je ugnala Litvo (1:0).

Slab začetek slovenskih nogometašev

Bolgari so nenadejano slavili v Stožicah. Foto: Morgan Kristan / Sportida Slovenski nogometaši so za uvodno tekmo lige narodov napovedovali boj za zmago.

Toda do nje niso prišli, Bolgari so dobili še tretji medsebojni dvoboj teh dveh reprezentanc. Slovenci so bili v polju sicer podjetnejši, imeli prevlado v posesti žoge, a prav veliko priložnosti si niso ustvarili.

Bolgari pa so unovčili napaki slovenske obrambe oziroma vratarja ter vpisali prve tri točke v novem tekmovanju. Oba zadetka za goste je dosegel Božidar Krajev, častnega za Slovenijo pa Miha Zajc.

Derbi večera brez golov

Na papirju najzanimivejša tekma večera v najmočnejši jakostni ligi (liga A) med Nemčijo in Francijo se je končala brez zmagovalca in zadetka.

