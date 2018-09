V slabo voljo spravili Oblaka in Keka

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes v 1. krogu lige narodov v Ljubljani pomerila z Bolgarijo. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Čeprav ležita Slovenija in Bolgarija na evropskem zemljevidu relativno blizu, se njuni najboljši nogometni izbrani vrsti do zdaj nista kaj pretirano srečevali. Pomerili sta se le dvakrat, že pred dobrim desetletjem, ko ju je žreb združil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2008.

Stojčkov premagal Oblaka v drugem polčasu

Veselje Valerija Božinova in razočaranje Branka Ilića po prvem zadetku Bolgarije v slovenski mreži. Foto: Reuters Slovensko-bolgarsko druženje zvezdnikov se je začelo 6. septembra 2006 na nacionalnem stadionu Vasil Levski v Sofiji. Ravno tam, kjer v zadnjih tednih z Levskim navdušuje nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović. Pred natanko 12 leti je slovenska reprezentanca igrala prvo tekmo kvalifikacij za EP 2008.

Odpravila se je na zahtevno gostovanje v Bolgarijo, ki je tik pred zdajci za obračun s Slovenijo ostala brez najboljšega igralca Dimitarja Berbatova. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, ki je v soboto nastopil na dobrodelni ekshibicijski tekmi v Biljah, je s svojo odsotnostjo nekoliko zmedel Branka Oblaka. Tedanji slovenski selektor je potožil, da se je slovenska obramba, ki sta ji takrat poveljevala Boštjan Cesar in Aleksander Knavs, pripravljala na obračun z Berbatovom. Doletele so jo drugačne naloge.

Bolgarski selektor Hristo Stojčkov, ikona bolgarskega nogometa in simbol največje generacije, ki je leta 1994 presenetila svet s prebojem v polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, se je dobro pripravil na Slovenijo. Oblakova četa je v prvem polčasu zmogla ustavljati bolgarske napade, v nadaljevanju pa je bila nadigrana.

Ni sramota izgubiti v Sofiji

Branko Oblak je po porazu z Bolgarijo vodil Slovenijo le še na dveh tekmah. Foto: Sportal Valerij Božinov, nekdanji čudežni deček ne le bolgarskega, ampak kar evropskega nogometa, je z evrogolom zatresel mrežo Boruta Mavriča (zdajšnjega trenerja vratarjev v slovenski reprezentanci), nato je visokega Primorca z zvitim predložkom presenetil Martin Petrov, končni rezultat pa je dosegel Dimitar Telkijski.

Bolgarija je navdušila navijače, vodstvo slovenske reprezentance pa se je naposlušalo kritik. Oblak, ki je s Slovenijo že drugič zapored izgubil z 0:3 (tako se je končala zadnja tekma kvalifikacij za SP 2006 v Celju proti Škotski), je poudaril, da ne razmišlja o odstopu. ''V Sofiji ni sramota izgubiti,'' je poudaril. Le mesec dni pozneje, po porazu v Belorusiji (2:4), se je vodstvo Nogometne zveze Slovenije (NZS) odločilo za spremembo. Namesto Oblaka je dobil priložnost Matjaž Kek.

Bolgarija : Slovenija 3:0 (0:0) Strelci: Božinov 58., M. Petrov 70., Telkijski 80. Postava Slovenije: B. Mavrič, Ilić, Jokić, Knavs, Cesar, Koren (od 76. Lavrič), Komac, Žlogar, Birsa (d 79. Semler), Ačimović, Novaković; selektor Branko Oblak. Tekma je bila odigrana 6. septembra 2006 v Sofiji.

Po Oblaku kmalu odšel še Stojčkov

Hristo Stojčkov je bil izbran za najboljšega bolgarskega nogometaša zadnjih 50 let. Foto: Reuters Kuhalo pa se je tudi v bolgarskem taboru. Le mesec dni po prepričljivi zmagi nad Slovenijo je kapetan Stilian Petrov zapustil reprezentanco. Kot poglavitni razlog za odhod je navedel nesoglasja s selektorjem Stojčkovom. Bila so prevelika, z legendo bolgarskega nogometa ni več mogel sodelovati.

Ker je bil to že tretji reprezentant in drugi kapetan, ki se je v kratkem obdobju odrekel državnemu dresu zaradi nestrinjanja z idejami in vodenjem vročekrvnega Stojčkova, se je bolgarska javnost zamislila. Čeprav je šlo reprezentanci dokaj dobro in je bila blizu vrha, je Stojčkov čez pol leta pobral šila in kopita. Domači remi z Albanijo (0:0), čeprav so bili Bolgari veliko boljši in so dvakrat zadeli okvir vrat, ga je spodnesel s selektorskega stolčka.

Po izključitvi Jokića je bilo vse drugače

Dvoboj Antona Žlogarja in Blagoja Georgieva, ki je kot prvi v Celju zatresel slovensko mrežo. Foto: Reuters Ko sta se Slovenija in Bolgarija v zadnji tekmi kvalifikacij za EP 2008 pomerili v Celju, le dobro leto pozneje od tekme v Sofiji, sta na obeh selektorskih stolčkih sedeli novi imeni. Gostitelje je vodil Matjaž Kek, ki v kvalifikacijah rezultatsko ni dvignil Slovenije, ampak zasedel mesto pri dnu razpredelnice, na klopi bolgarske reprezentance pa je sedel Dimitar Penev.

Maloštevilni gledalci, v knežjem mestu se jih je konec novembra 2017 zbralo okrog 3.500, so v prvem polčasu videli obetavno igro gostiteljev, a ji je krila spodrezala izključitev Bojana Jokića. Edini zdajšnji reprezentant, za nameček še aktualni kapetan, ki je odigral zadnjo tekmo Slovenije proti Bolgariji, je v izdihljajih prvega dela zaradi prekrška na robu kazenskega prostora prejel rdeči karton. Igra Slovenije je zaradi tega v nadaljevanju močno trpela.

Prevlado so prevzeli Bolgari, premoč pa kronali z dvema zadetkoma v zadnjih osmih minutah. Najprej je z natančnim strelom z razdalje zadel v polno Blagoj Georgijev, nato pa je končni rezultat postavil Berbatov. Samir Handanović je moral še drugič po žogo v mrežo. ''Določenim igralcem se bom zahvalil in poiskal druge," je po dvoboju napovedal razočarani slovenski selektor.

Matjaž Kek je le dve leti po porazu z Bolgarijo popeljal Slovenijo prek ruske ovire na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar

Kekova četa je kvalifikacije za EP 2008 končala na skromnem predzadnjem mestu, celo za Albanijo in Belorusijo. A Mariborčan je dobro vedel, kaj dela. Reprezentanco je pripravljal za resnejše dosežke v naslednjem ciklusu, v katerem je Slovenijo senzacionalno popeljal na SP 2010.

Slovenija : Bolgarija 0:2 (0:0) Strelca: Georgiev 82., Berbatov 84.; R.K.: Jokić 45. Postava Slovenije: Handanović, Brečko, Jokić, Cesar, Mörec, Stevanović (od 56. Komac), Žlogar, Koren, Kirm, Birsa (od 48. Ilić), Lavrič (od 65. Novaković); selektor Matjaž Kek Tekma je bila odigrana 21. novembra 2007 v Celju.

Že 14 let brez velikega tekmovanja

Bolgari se kljub zmagi v Celju niso uvrstili na EP 2008. Čeprav so na 12 tekmah zbrali kar 25 točk (sedem zmag, štirje remiji in le en poraz), sta bili Romunija (29) in Nizozemska (26) boljši. Bolgari po teh kvalifikacijah niso bili več nikoli tako blizu velikemu tekmovanju. Pogrešajo ga že od leta 2004, ko so zadnjič nastopili na evropskem prvenstvu in izpadli že v skupinskem delu. Spomin na zlato generacijo, ko so Hristo Stojčkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov in druščina na SP 1994 osvojili četrto mesto, ob tem pa v četrtfinalu favorizirani Nemčiji v četrtfinalu prizadejali velik udarec, je vedno bolj oddaljen.

Zadnji nastop Bolgarije na velikem tekmovanju sega v leto 2004, ko je Portugalska gostila evropsko prvenstvo. Foto: Reuters

Bolgarija čaka na nove junake, ki bi dokazali, da se v tem delu Evrope še vedno igra dober nogomet. V zdajšnji reprezentanci primanjkuje igralcev z dodano mednarodno vrednostjo. Prisegajo zlasti na igralce domačih klubov, ki bodo poskušali danes v Stožicah prekrižati načrte Sloveniji. In jo še tretjič zapored premagati. Kavčičeva četa ima povsem drugačne načrte, prednost domačega igrišča ji je pripela vlogo favorita, zato bo jasno in glasno naskakovala zmago. To pa obeta danes v Stožicah, dvoboj se bo začel ob 20.45, svojevrstno poslastico. Tudi v vaši družbi?