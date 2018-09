Slovenci pod pritiskom: če jim ne uspe, bi bilo to veliko razočaranje #infografika

Čeprav Slovenija Bolgarije še ni premagala, velja za veliko favoritinjo. Bolgarija je do zdaj slovenske nogometaša dvakrat zanesljivo premagala, enkrat je bilo 3:0, drugič 2:0, a kot smo že zapisali, bi bilo danes vse drugo kot zanesljiva zmaga slovenske čete veliko razočaranje.

Enkrat zmagal, dvakrat izgubil

Novi selektor Tomaž Kavčič, ki je na selektorskem stolčku zamenjal Sreča Katanca, je do zdaj odigral tri prijateljske tekme. Prvi dve je izgubil proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2), tretjo pa so zmagali proti Črni gori. In ravno to je tekme iz katere slovenski nogometaši jemljejo optimizem.

Bo Slovenija v Stožicah premagala Bolgarijo? Da. 70,59% +

Ne. 19,61% +

Ne bo zmagovalca. 9,80% +

''Kakšni športniki bi bili, če ne bi šli na zmago?''

''Ta zmaga je pokazala karakter. V Podgorici ni bilo nikdar lahko igrati. Moramo graditi na temeljih te zmage, da smo čvrsti v sredini ter da imamo hiter prehod. Moramo graditi na tem in priti do bolj prepoznavne igre,'' si je zadal cilj in poudaril, da bodo z izbranci naredili vse, da to tekmo dobijo. ''Kakšni športniki bi bili, če ne bi šli na zmago?'' je še podkrepil.

Tudi brez Oblaka in Iličića bi moralo iti skozi

Josip Iličić se zaradi zdravstvenih težav ni mogel udeležiti reprezentančne akcije. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenija sicer ne bo mogla računati na prva zvezdnika Jana Oblaka in Josipa Iličića, oba sta nastop odpovedala zaradi zdravstvenih težav, a vseeno je po vrednosti več kot trikrat dražja od nasprotnice.

Najdražji Slovenec je trenutno Kevin Kampl, ki je je na nogometni tržnici vreden 18 milijonov evrov, najdražji Bolgar Ivelin Popov pa le 3,5 milijona evrov.

Tudi izkušnje in kvaliteta lig, v katerih igrajo reprezentanti, so na strani Slovenija, edine stvari, ki govorijo v prid gostov pa so le položaj na Fifini lestvici (Slovenija 55. , Bolgarija 47.), število nastopov na evropskih prvenstvih (Slovenija 1, Bolgarija 2).

Bolgari na tekmo dosegajo tudi nekaj več zadetkov kot slovenska izbrana vrsta.

Dvoboji Slovenije v ligi narodov: Slovenija - Bolgarija (6. september)

Ciper – Slovenija (9. september)

Norveška – Slovenija (13. oktober)

Slovenija – Ciper (16. oktober)

Slovenija – Norveška (16. november)

Bolgarija – Slovenija (19. november)