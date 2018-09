Predsednik NZS se je pol ure pogovarjal z Janom Oblakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radenku Mijatoviću je uspelo priklicati Jana Oblaka in se z njim dogovoriti za sestanek.

Medtem ko ga selektor Tomaž Kavčič ni priklical na telefon, je to očitno uspelo predsedniku Nogometne zveze Slovenije Radenku Mijatoviću, ki se je z Janom Oblakom slišal in se z njim dogovoril za sestanek v Madridu.

Jana Oblaka zaradi poškodbe, čeprav za Atletico Madrid vseskozi brani, ni še na tretji reprezentančni akciji novega selektorja članske nogometne reprezentance Tomaža Kavčiča. Medtem ko sta Oblakovi prvi dve odsotnosti minili brez večjega pompa, pa se je zdaj to spremenilo, saj je med drugim tudi selektor Kavčič s tem, ko je dejal, da ga ni mogel priklicati na telefon, namignil, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti.

Ker gre za največjega zvezdnika slovenskega nogometa, v reprezentanci pa je bilo z neodzivnostjo nekaterih največjih imen (Kevin Kampl, Josip Iličić) precej težav že v času prejšnjega selektorja Srečka Katanca, je Oblakova zdajšnja zgodba dvignila precej prahu. Reprezentanti na čelu s selektorjem, ki jih jutri čaka začetek lige narodov in domača tekma z Bolgarijo v Stožicah, so se osredotočili predvsem na svoje delo, so pa k razreševanju nesoglasij očitno pristopili v vrhu Nogometne zveze Slovenije.

Ob prvem prostem terminu ga bodo obiskali v Madridu

Predsednik krovne slovenske nogometne organizacije Radenko Mijatović je namreč v pogovoru za slovenski časopis Dnevnik povedal, da se je z Oblakom slišal, a dodal, da bo o vsem skupaj več povedal po koncu septembrske akcije, v kateri Slovence čaka še gostovanje na Cipru.

Kdaj bomo najboljšega slovenskega nogometaša spet videli v reprezentančni opremi? Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Imela sva pol ure dolg telefonski pogovor. Trenutno je najpomembnejši dober štart Slovenije v ligi narodov, saj bi si fantje z zmago nad Bolgarijo dvignili samozavest. Nato bomo rešili težave z Oblakom tako, kot je najboljše za dobrobit slovenskega nogometa. Z Janom sva se dogovorila, da ga, ko bo imel prost termin, obiščemo v Madridu in se pogovorimo," je za Dnevnik povedal Mijatović in dal vedeti, da bo skupaj s selektorjem Kavčičem Oblaka najverjetneje obiskal med septembrskima in oktobrskima tekmama Slovenije v ligi narodov.

