Kako visoko kotirajo delnice slovenskih nogometašev?

Zadnja leta ocenjene vrednosti nogometnih prestopov in vrednosti nogometašev glede na spletno stran transfermarkt letijo v nebo. Za prestopni rekord je pred začetkom prejšnje sezone 2017/18 z 222 milijoni evri poskrbel Brazilec Neymar, največ vredna nogometaša Messi in Neymar pa sta, če sklepamo po oceni strani transfermarkt, dosegla 180 milijonov evrov.

Slovenski nogometaši še ne dosegajo takšnih številk, a jih ima vseeno kar nekaj visoko oceno vrednosti. Škofjeloška hobotnica Jan Oblak si med vratarji po vrednosti deli prvo mesto s prvim vratarjem Manchester Uniteda Davidom de Geo. V sezoni 2017/18 se je med 63 slovenskimi nogometaši z vrednostjo vsaj pol milijona evrov ta znižala slabi tretjini, to je 20 nogometašem. Pogledali smo, kateri slovenski nogometaši, vredni vsaj pol milijona evrov, so si v prejšnji sezoni najbolj dvignili ceno in katerim je ta najbolj padla.

Ocenjena vrednost najbolj zrasla Oblaku in Kamplu

Gledano v evrih je vrednost najbolj zrasla prav Oblaku, in sicer med sezono 2017/18 s 40 milijonov evrov na 70 milijonov evrov. Trenutna ocenjena vrednost zadnjega moža obrambe se zdi celo prenizka. Oblak ima v pogodbi odkupno klavzulo v višini sto milijonov evrov, ki so jo bili nekateri klubi poleti tudi pripravljeni plačati. Po poročanju medijev so zanj poleti pokazali zanimanje velikani nogometa, kot so Real Madrid, Liverpool in Chelsea. Vratar, ki je prejel nagrado za najboljšega vratarja španske lige, je na 37 odigranih ligaških tekmah prejel 22 zadetkov in na prav toliko tekmah ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Po treh zaporednih sezonah v skupinskem delu lige prvakov bo letos Kampl igral v skupinskem delu lige Europa. Foto: Reuters Skupno je v vseh tekmovanjih v prejšnji sezoni odigral 49 tekem, na katerih je prejel 28 zadetkov. Na več kot polovici tekem (29) pobiranje žoge iz lastne mreže ni bilo potrebno.

Kevin Kampl je vezni igralec številnih pričesk, ki je prvo tekmo v sezoni 2017/18 odigral za Bayer Leverkusen in nato prestopil v RB Leipzig. Nemški klub se je po prvi odigrani sezoni v najvišji nemški ligi uvrstil v ligo prvakov in se odločil za okrepitev moštva z nakupom Kampla. V času prestopa je bila njegova vrednost ocenjena na 15 milijonov evrov, 20-milijonska odškodnina pa je poskrbela za rast vrednosti na 18 milijonov evrov. V prejšnji sezoni je za RB Leipzig Kampl v prvi ligi odigral 26 tekem, na katerih je dosegel zadetek in zbral tri asistence. Na šestih nastopih v ligi prvakov je imel eno asistenco in prav tako eno asistenco na štirih tekmah lige Evropa.

Najvišji padec vrednosti v evrih pri Kurtiću in Handanoviću

Ocenjena vrednost v evrih je najbolj padla Jasminu Kurtiću. Kurtić si je najvišjo ocenjeno vrednost v svoji karieri izboril v sezoni 2016/17, ko je dobre igre kazal v dresu Atalante. Takrat je njegova vrednost dosegla sedem milijonov evrov. Sredi sezone 2017/18 pa ga je Atalanta posodila novopečenemu prvoligašu na italijanskih igriščih, in sicer klubu SPAL. Ta se je med prvoligaši boril za obstanek in se zato sredi sezone okrepil z našim reprezentantom. Kurtić je na 16 odigranih tekmah dosegel en zadetek in pustil prazno statistiko v rubriki asistenc. Vseeno so bili v klubu več kot zadovoljni z nastopi Kurtića, saj so po sezoni njegovo pogodbo odkupili za 4,8 milijona evrov. V aktualni sezoni je igralec s pravim evrogolom že izenačil število zadetkov iz prejšnje sezone.

Pred Samirjem Handanovićem je v ligi prvakov zaigral tudi njegov bratranec Jasmin. Foto: Sportida

Samirja Handanovića je leta 2012 od Udineseja za 15 milijonov evrov kupil Inter. Najvišjo vrednost, to je 24 milijonov evrov, je Samir dosegel januarja 2014. Nekdanji evropski prvak je v najboljših časih našega vratarja bolj ali manj stagniral in šele letos bo s Handanovićem prvič zaigral v ligi prvakov. Padec ocenjene vrednosti Handanovića lahko najverjetneje pripišemo predvsem njegovi starosti, pri kateri ni več tako zanimiv za prodajo oziroma druge klube. Vratar je letos dopolnil 34 let, in če gre sklepati po igrah njegovega bratranca v vratih Maribora, lahko igra tudi do 40. leta starosti.

V odstotkih vrednost najbolj zrasla Leu Štulcu

Leo Štulac je sredi leta 2016 za 50 tisoč evrov prestopil iz Kopra v drugoligaško Venezio. S prestopom je šestkratno povečal svojo ocenjeno vrednost in v 24 tekmah v drugi ligi pokazal dobre predstave. Dosegel je sedem zadetkov in štiri asistence ter tako klubu pomagal do uvrstitve v kvalifikacije za prvo ligo. Marca 2018 je dobil tudi prvi poziv v reprezentanco. Uvrstitev v prvo ligo Venezii sicer ni uspela, a si je Štulac s prestopom v Parmo igranje v njej vseeno zagotovil. Z dobrimi nastopi mu je vrednost v Venezii v prejšnji sezoni zrasla na 1,4 milijona evrov, Parma pa je pred sezono zanj odštela 1,3 milijona evrov.

Drugi je glede na rast vrednosti v odstotkih Jaka Bijol. Obrambno usmerjeni igralec sredine igrišča je v prejšnji sezoni v Rudarju naredil prve korake v članskem moštvu in jih dobro izkoristil. 18-letni mladenič je na 30 tekmah v prvi ligi dosegel tri zadetke in dodal tri asistence. To se zdi kar dobra številka za igralca na položaju defenzivnega vezista. Njegove dobre predstave so opazili pri klubu CSKA Moskva, kjer so ga letos kupili za 0,4 milijona evrov. Na začetku sezone je v najmočnejši ruski ligi kljub močni konkurenci tekme redno začenjal v prvi postavi. Kljub manjši poškodbi je že v zadnjem krogu prvenstva ponovno zaigral za svoje moštvo, ko je v igro vstopil s klopi.

V krstni sezoni med člani je štirikratno povečal svojo vrednost. Foto: Sportida

Največ izgubila Šporar in Bezjak

Andraž Šporar je imel najvišjo ocenjeno vrednost na začetku leta 2016, torej po 3,8 milijona evrov vrednem prestopu iz Olimpije v Basel v Švici. Njegovo krstno sezono v tujini so zaznamovale predvsem poškodbe in neizkoriščene priložnosti, zato ga je pred začetkom sezone 2017/18 Basel posodil nemškemu drugoligašu Arminii, kjer je vrednost Šporarja že padla na 1,75 milijona evrov. Tudi v Nemčiji se ni naigral, saj je nastopil le na desetih tekmah in dosegel skupno dva zadetka. Januarja ga je za 0,6 milijona evrov kupil slovaški Slovan Bratislava, njegova vrednost pa je do konca sezone padla na 0,75 milijona evrov. Glede na nastope v letošnji sezoni bo njegova vrednost zagotovo spet narasla.

Več kot za polovico je vrednost padla tudi reprezentančnemu napadalcu Romanu Bezjaku. Največ je bil vreden marca 2016, ko je bila njegova vrednost ocenjena na 2,5 milijona evrov. V tistem obdobju je imel precej dobro sezono pri Kekovi Rijeki, na koncu je bil tudi najboljši strelec ekipe in tretji strelec hrvaške lige. Rijeka ga je po sezoni prodala v nemškega drugoligaša Darmstadt, kjer pa ni dobival veliko priložnosti. Za ta klub ni dosegel niti enega zadetka. Darmstadt ga je posodil nazaj Rijeki, sredi sezone 2017/18 pa ga je brez denarnega nadomestila prepusti poljskemu prvoligašu Jagiellonia. Padanje njegove vrednosti se je ustavilo pri 0,7 milijona evrov.