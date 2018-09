Selektor Kavčič o težavah Oblaka in domnevnem jabolku spora #video

Selektor Tomaž Kavčič se je v pogovoru za Planet TV dotaknil številnih tem. Poudaril je, da bo Slovenija pod njegovim vodstvom poskušala zmagati na vsaki tekmi. ''Kakšni pa bi bili mi, športniki, če ne bi šli na zmago?'' je poudaril na začetku pogovora z novinarjem Damjanom Medico in si zaželel, da bi njegovi izbranci, najboljši nogometaši, kar jih po njegovem mnenju premore Slovenija, prišli do zmagovalne miselnosti.

Pogovor s Tomažem Kavčičem:

Selektorsko pot je začel z bolečima marčevskima porazoma proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2), na katerih je njegova zasedba pustila bled vtis. ''Poraza nista bila lepa, a si, če smo pošteni, več niti nismo zaslužili,'' je priznal, da so reprezentanti na tekmah v Celovcu in Ljubljani pokazali bistveno premalo.

Graditi na zmagi v Črni gori

Slovenija je 2. junija premagala Črno goro z 2:0. Foto: Vid Ponikvar Boljši vtis so pustili junija, ko so v Podgorici premagali Črno goro z 2:0. To je bila tudi prva zmaga 64-letnega strokovnjaka na selektorskem stolčku.

''Ta zmaga je pokazala karakter. V Podgorici ni bilo nikdar lahko igrati. Moramo graditi na temeljih te zmage, da smo čvrsti v sredini ter da imamo hiter prehod. Moramo graditi na tem in priti do bolj prepoznavne igre,'' si je zadal cilj. Del tega bo poskušal uresničiti že v četrtek, ko ga čaka tekma lige narodov proti Bolgariji. ''To bo nekaj povsem drugega od prijateljskih tekem, saj bo prisoten tekmovalni naboj. Liga narodov omogoča tudi uvrstitev na EP 2020, če si tega ne zagotoviš v kvalifikacijah,'' opozarja na pomembnost novopečenega tekmovanja, eksperimenta Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerem nastopa Slovenija v tretjem jakostnem rangu.

Oblak je imel težave z ramo in hrbtom že prej

Jan Oblak letos še ni branil za Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenija bo proti Bolgariji in Cipru pogrešala najboljša nogometaša. To sta Jan Oblak in Josip Iličić, odsotnost prvega vratarja Atletica pa še vedno dviga veliko prahu, saj je Škofjeločan v soboto kljub odpovedi reprezentančne akcije branil vso tekmo v španskem prvenstvu.

''Dolgo poznam Jana. Vodil sem ga že v mladi reprezentanci. Je v redu fant, z njim ne vidim težav. Ima pa resnično težave z ramo in hrbtom. Ne le zadnjih šest do sedem mesecev, ampak jih je imel že prej. Upam, da bo do naslednjega zbora že vse v redu. Na to gledam pozitivno,'' noče iz tega delati drame, pa čeprav je bil neuspešen pri navezavi stikov s 25-letnim čuvajem mreže.

Oblak od takrat, ko je postalo jasno, da je Kavčič vlogo kapetana reprezentance zaupal Bojanu Jokiću, še ni branil za Slovenijo. Je to morebitno jabolko spora, se zamera kuha zaradi kapetanskega traku? ''Dajmo se raje osredotočiti na igralce, ki so tukaj. Zaslužijo si to pozornost. Kapetan je Bojan Jokić, lahko pa bi bil še kdo drug. Hvala bogu, da so še kandidati. Če bi bil le en, to ne bi bilo dobro,'' je v Nacionalnem nogometnem centru Brdo povedal selektor, ki želi Slovenijo popeljati na veliko tekmovanje. Na Euro 2020.

