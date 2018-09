Kevin Kampl šokiral in razkril, da ni hotel v Barcelono

Potem ko je zaradi nesporazumov s prejšnjim selektorjem v zadnjih kvalifikacijah odigral vsega dve tekmi, je Tomaž Kavčič izpolnil obljubo in ga vrnil v reprezentanco. Igral je na uvodnih tekmah novega selektorja, pri porazih z Avstrijo in Belorusijo, medtem ko pri junijski zmagi v Črni gori ni sodeloval, saj je bil poškodovan.

"Žal me ni bilo, sem pa videl, kako so fantje igrali. Odigrali so zelo dobro, zdaj se moramo ukvarjati s tem, da bo podobno tudi tokrat. Proti Avstriji in Belorusiji nam ni šlo tako, kot smo si zamislili, to je jasno. Zdaj moramo začeti zmagoviti niz in premagati še Bolgare," je pred četrtkovo uvodno tekmo novoustanovljene lige narodov, ko bodo v Stožicah gostovali Bolgari, povedal Kevin Kampl, ki je na tokratni zbor prišel zdrav.

"Pred dvema, tremi tedni sem imel nekaj težav z mišico, zato sem eno tekmo tudi izpustil, a se je izkazalo, da smo mislili, da je huje, kot je bilo. Na koncu je bilo vse okej, zato sem zdaj lahko zraven. V zadnjem času sem vedno igral vso tekmo, počutim se odlično in sem pripravljen na nove izzive," je povedal.

Če bo vse tako, kot mora biti, bo pod vodstvom novega selektorja eden ključnih mož Slovenije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vsi skupaj imajo isti cilj, evropsko prvenstvo 2020

"Skupina, v kateri so še Ciprčani in Norvežani, je zelo izenačena. Vsak lahko premaga vsakogar, zato je toliko bolj pomembno, da na domačih tekmah zmagujemo. Bilo bi res lepo, če bi ligo narodov začeli z zmago. Vesel sem, da sem zraven. Zelo lepo je biti član slovenske reprezentance. Pred nami sta dve zahtevni tekmi. Moramo izkoristiti malo časa, ki ga imamo za pripravo na tekmi, in priti do dveh dobrih rezultatov. Najlepše bi seveda bilo, če bi na obeh tekmah zmagali," si je zaželel 27-letni vezist, ki novo reprezentančno tekmovanje pozdravlja.

"Liga narodov je dobrodošla predvsem za manjše nogometne narode, saj se lahko prek nje uvrstiš na evropsko prvenstvo. Naš velik cilj je, da zaigramo na naslednjem evropskem prvenstvu. Če nam uspe in prek tega tekmovanja pridemo tja, bomo vsi zelo veseli. To je velik cilj vseh nas," je razkril zvezdnik RB Leipziga, ki ga v novi reprezentanci čaka mesto zadnjega vezista na sredini igrišča.

V reprezentanco je prvič prišel kot očka

Maja letos je Kampl prvič postal očka, z dolgoletnim dekletom sta dobila sina. Zdaj, nekaj mesecev pozneje, se je na novo vlogo že dodobra navadil.



"Marsikaj se je spremenilo, seveda, a biti očka je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v življenju. Ko prideš domov in te tam čaka otrok …. Tega ni mogoče opisati. Najpomembnejše je, da je otrok zdrav in da se tudi mama počuti dobro. Smo prava družinica, imamo tudi psa in se imamo res lepo," se je, ko je nekaj besed namenil svoji mladi družinici, Kamplu na obraz narisal širok nasmeh.

Z vsemi se odlično razume in upa, da se bo Jan Oblak vrnil

Spomnimo, prav zaradi igralnega mesta se je zapletal v nesporazume s Srečkom Katancem. "Da, najraje igram na tem igralnem mestu, tako kot igram v klubu. To sem že večkrat povedal," je dejal z nasmehom in dodal, da so ga reprezentanti, s katerimi se v zadnjih treh letih ni družil prav pogosto, sprejeli dobro.

Upa, da se bo Jan Oblak čim prej vrnil v reprezentanco in igral za Slovenijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V reprezentanci se tako kot vedno počutim odlično. Res je, da me nekaj časa ni bilo, a smo se pogovorili. Zdaj je vse tako, kot mora biti. Vsi skupaj imamo en cilj in naredili bomo vse, da ga izpolnimo. Z vsemi v ekipi se odlično razumem," je vse dvome o morebitnih nesoglasjih z nekaterimi nogometaši razblinil Kampl in nekaj besed namenil Janu Oblaku. Nespornemu prvemu zvezdniku slovenskega nogometa, ki je trenutno v istem položaju, kot je bil pred časom on. Za reprezentanco ne igra. Uradno sicer zaradi poškodbe, a glede na to, da za Atletico Madrid redno brani …

"Z njim se nisva slišala, a lahko rečem samo to, da mu želim, da bi bil čim prej zdrav in zraven, saj ga potrebujemo. Je eden od najboljših nogometnih vratarjev na svetu, zelo veliko bi nam pomenilo, če bi ga imeli. Imeti tako dobrega vratarja je vsekakor velik plus za vsako ekipo," je nekdanjega soigralca iz mlade in seveda tudi članske reprezentance nazaj v izbrano vrsto pozval nogometaš, ki je do zdaj zbral 27 nastopov za Slovenijo.

Treba bo prevzeti odgovornost, saj ni več najmlajši

Zdaj ko so se nekateri od reprezentance poslovili, nekateri pa so poškodovani oziroma jih tokrat ni zraven, spada med izkušenejše. Kot tak bo to seveda moral pokazati tudi na igrišču.

Zaveda se, da bo moral tudi v reprezentanci prevzeti odgovornost. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Da, jaz in še nekateri nismo več najmlajši. Sam bom kmalu star 28 let, v reprezentanci sem že nekaj časa, zato je napočil trenutek, da skupaj z nekaterimi vzamemo stvari v roke in mlajšim pomagamo, da se v reprezentanci počutijo čim bolje. Verjamem, da bomo starejši v ekipi to tudi naredili. Da so pred nami lepi časi. Naš največji cilj pa seveda je, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo. Dali bomo vse od sebe, da nam bo uspelo," je obljubil Kampl in nekaj besed namenil Bolgarom, s katerimi se bodo Slovenci pomerili ta teden.

"Malce smo jih že analizirali in ugotovili, da so dobra ekipa. Tako kot vsaka reprezentanca v naši skupini, v kateri lahko vsak premaga vsakogar. Odločale bodo malenkosti, zato bi bilo res dobro, če bi tekmovanje začeli z zmago pred domačimi navijači. V gosteh je vedno težje, zato bi bilo lepo, da doma zmagujemo. Upam, da tudi bomo," je še povedal nekdanji nogometaš Bayerja Leverkusna, Borussie Dortmund in Red Bull Salzburga, ki so ga v zadnjih tednih poletne nogometne tržnice povezovali s slovito Barcelono. Se je to res dogajalo?

Za RB Leipzig je do zdaj odigral 44 tekem in zabil dva gola. Foto: Getty Images

Je počaščen, a ga iz Leipziga ne vleče

"Da, zdaj se je omenjalo Barcelono, pred tem so me povezovali z Atleticom iz Madrida, kar si vsekakor štejem v čast, saj gre za velikane evropskega nogometa. Sem pa tip nogometaša, ki se s takimi stvarmi ne ukvarja preveč. Osredotočen sem samo na svoj klub. Pri Leipzigu sem zelo zadovoljen, klub je odličen, tam se dobro počuti tudi moja družina, imam dolgoročno pogodbo. Sem zelo zadovoljen, zato sem, ko je prišlo zanimanje teh velikanov zame, ljudem v klubu takoj rekel, da se s tem ne bom kaj veliko ukvarjal. Ne želim si iti nikamor. Lepo je, ko taki klubi potrkajo na tvoja vrata, ampak kot sem rekel. Pri Leipzigu sem zelo zadovoljen in ni tako, kot je bilo lani, ko sem si iz Bayerja želel oditi. Srečen sem, da sem tam, kjer sem," je z odgovorom malce presenetil Kampl, ki je v Leipzig prišel lani za 20 milijonov evrov in je še danes najdražji slovenski nogometaš v zgodovini.

Lobira za Nemce, da bi dobili Euro 2024

Nemčija je za zdaj ob Turčiji edina država, ki je vložila kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva leta 2024. Nemci so že začeli s kampanjo za pridobitev novega velikega nogometnega tekmovanja po svetovnem prvenstvu 2006, v njej pa sodeluje tudi Kampl.







V Nemčiji rojeni slovenski reprezentant je za potrebe nemške kandidature posnel video v slovenskem jeziku, v katerem razlaga, zakaj bi si Euro 2024 zaslužila prav Nemčija.



"Da, to si štejem v veliko čast, saj se v Nemčiji počutim zelo dobro. Vesel sem, da me Nemci upoštevajo, kar je tudi razumljivo, saj že vrsto let igram v tamkajšnji ligi, ki spada med najboljše na svetu. Igral sem za velika kluba, kot sta Borussia Dortmund in Bayer Leverkusen, zdaj sem član RB Leipziga, ki se vzpenja. Verjamem, da si Nemčija evropsko prvenstvo zasluži, saj gre za državo, v kateri so štadioni vedno polni, ima odlične klube in super navijače," je povedal Kampl.

