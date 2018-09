Ljubljenec Stožic razkril največje orožje Slovenije

"Imamo dovolj kakovosti, da lahko dosežemo zadetek proti vsaki reprezentanci," je prepričan Andraž Šporar, ki se z izbrano vrsto na Gorenjskem pripravlja na začetek lige narodov. Tekmovanje, ki prinaša tudi možnost preboja na Euro 2020, sicer pa bo kot eksperiment Evropske nogometne zveze (Uefa) nadomeščalo dozdajšnjo prakso prijateljskih dvobojev, dojema zelo resno.

"Zdaj ni več prijateljskih tekem. Zdaj se igra za točke. Tekma z Bolgarijo je zelo pomembna za nas. Radi bi začeli ligo narodov z zmago. Imamo izredno dobro reprezentanco. Malce je pomlajena, a smo mlajši igralci skupaj že pet, šest reprezentančnih zborov," je Ljubljančan opozoril, da se bo v četrtek proti Bolgariji predstavila nekoliko pomlajena slovenska izbrana vrsta.

V njej zaradi višje sile ne bo prvega vratarja Jana Oblaka ter duše zvezne vrste in kreativnih rešitev v napadu Josipa Iličića, a nekdanji napadalec Olimpije meni, da se mlajši igralci poznajo med seboj dovolj dobro, da bi lahko v četrtek ponudili dobro predstavo.

Bolgari niso avtsajderji

Ko je Šporar nazadnje zaigral za Slovenijo, je občutil sladkost zmage v Podgorici (2:0). Foto: Vid Ponikvar Bolgarija velja za določeno nogometno neznanko. Večino kadra sestavljajo igralci, ki si služijo kruh v največjih bolgarskih klubih, Šporar pa pozna najboljšega branilca Vasila Božikova, s katerim si deli slačilnico v Bratislavi. Bolgar je tudi kapetan Slovana, ki mu gre v tej sezoni imenitno, saj vodi v slovaškem prvenstvu.

"Bolgari imajo veliko nogometno zgodovino. Imeli so dobro reprezentanco, trenutno pa ne vem, v kakšnem stanju so. Zagotovo pa niso avtsajderji. Pričakujem težko tekmo, a igramo doma in želimo začeti ligo narodov z zmago," še ne pozna najbolje tekmeca, a ga bo podrobneje spoznal v prihodnjih dneh, ko ga bo strokovno vodstvo predstavilo slovenskim reprezentantom.

Slovenija ni Španija

Na zbor reprezentance tokrat ni pripotoval s Kenanom Bajrićem, je pa v izbrani vrsti naletel na kar nekaj nekdanjih soigralcev iz Olimpije (Aljaž Ivačič, Nemanja Mitrović, Miha Zajc). Foto: Urban Urbanc/Sportida Šporar je prispel na Bled dobre volje. V tej sezoni je končno našel formo, ki ga je krasila v zadnji sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije, ko je v jesenskem delu pomagal Olimpiji do poznejšega naslova s kar 17 zadetki. Po manj uspešnih dokazovanjih v Švici (Basel) in Nemčiji (Arminia Bielefeld) se je ustalil v konici napada Slovana, kjer je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov. Šest v slovaškem prvenstvu, kjer je najboljši strelec, pet pa v Evropi, kjer je moštvo iz Bratislave končalo pot v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti dunajskemu Rapidu.

Šporar ponovno uživa v nogometu. "Trenutno sem v dobri formi. To želim prenesti na reprezentanco," je razkril željo sedemkratni reprezentant, ki ni še nikoli odigral tekme v članski konkurenci v državnem dresu od prve do zadnje minute. Čaka še na strelski prvenec, a ga bolj kot to zanima rezultat moštva. "Nismo Španija, ampak Slovenija," opozarja na v nasprotju z evropskimi velesilami majhen bazen, iz katerega mora selektor črpati kandidate za reprezentanco.

Nastopi Andraža Šporarja za člansko reprezentanco: Črna gora : Slovenija 0:2 (2. junij 2018), igral od 46. minute

Slovenija : Belorusija 0:2 (27. marec 2018), igral od 76. minute

Avstrija : Slovenija 3:0 (23. marec 2018), igral od 85. minute

Anglija : Slovenija 1:0 (5. oktober 2017), igral je 55 minut

Slovenija : Litva 4:0 (4. september 2017), igral je 63 minut

Poljska : Slovenija 1:1 (14. november 2016), igral od 53. minute

Malta : Slovenija 0:1 (11. november 2016)/, igral od 83. minute

Ve, kje se skriva največja slovenska moč in največje orožje, s katerim lahko pripravi tekmeca na predajo. "Najpomembneje je, da dihamo kot eno. Da se stalno borimo drug za drugega na igrišču. Le iz tega lahko izstopa individualna kakovost, ki jo zagotovo imamo. To je neka baza, ki jo predstavlja izredno čvrsta obramba. Vsakemu moramo dati vedeti, da igramo v Sloveniji. Moramo se postaviti kot domačini in iz tega izhajati," ljubljenec navijačev zeleno-belih pričakuje, da bo Slovenija v četrtek pokazala Bolgariji, kdo je doma v Stožicah. Želi si polnih tribun, ki jih je občudoval na ljubljanskem štadionu na številnih večnih derbijih, in uspešnega začetka novega tekmovanja.