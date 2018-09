Ali sploh veste, kaj je liga narodov?

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek prebila led v novonastalem evropskem tekmovanju, ki ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) poimenovala liga narodov. Ker združuje kakovostno primerljive izbrane vrste, bo morala Kavčičeva četa vsaj do začetka kvalifikacij za EP 2020 pozabiti na dvoboje proti evropskim velesilam. V skupini C3 lige narodov se bo dvakrat pomerila z Bolgarijo, Ciprom in Norveško.

Liga narodov je nekaj novega in zelo svežega. Evropa jo doživlja še kot veliko neznanko. Ni najbolj prepričana, ali bo navijače s svojim posebnim tekmovalnim ustrojem spravila na tribune. Evropska nogometna zveza (Uefa) je želela z njo ubiti dve muhi na en mah.

Poskrbela je, da jeseni ne bo prijateljskih tekem v klasični podobi, kot smo jih poznali desetletja, ampak se bodo med seboj merile le reprezentance, ki spadajo na sorazmerno podobno kakovostno raven. Hkrati je darežljivo ponudila priložnost, da nastop v novem tekmovanju kronajo z lepo in donosno nagrado, zagotovljeno udeležbo na evropskem prvenstvu leta 2020.

Kvalifikacije jih bodo dale 20, liga narodov še štiri

Tomaž Kavčič se bo vpisal v zgodovino kot prvi slovenski selektor, ki je vodil tekmo lige narodov. Foto: Vid Ponikvar Liga narodov ni le tekmovanje, v katerem je 55 reprezentanc razdeljenih v štiri kakovostne skupine, dvanajst najboljših, zbranih v ligi A, pa odloča o lovoriki. Ni tudi le nadomestek za prijateljske tekme, ki bi bile drugače odigrane jeseni, le nekaj mesecev po svetovnem prvenstvu v Rusiji. Liga narodov je tudi svojevrsten priključek kvalifikacijam za evropsko prvenstvo leta 2020. To bo potekalo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev.

Okroglih dvajset jih bodo podale kvalifikacije za EP 2020, ki se bodo po prepoznavnem in večkrat dokazanem formatu začele šele prihodnje leto. Potekale bodo od marca do novembra, sestavljenih bo deset skupin, dve najboljši ekipi iz vsake skupine pa si bosta zagotovili neposredno uvrstitev na Euro. Kvalifikacije za EP 2020 prvič v novejši zgodovini ne bodo potekale več let, ampak le osem mesecev. Uvodni krog bo marca, zadnji pa novembra 2019. Nastop na SP 2020 si bosta prislužili najboljši reprezentanci v vsaki izmed desetih skupin.

Polovica kvalifikacijskih skupin bo štela šest, polovica pa pet reprezentanc. Nastopile bodo vse članice evropske družine, prvič se bo za nastop na evropskem prvenstvu potegovalo tudi Kosovo.

Slovenski nogometaši so v zadnji "generalki" za začetek lige narodov v začetku junija v Podgorici premagali Črno goro. Foto: Vid Ponikvar

Da bodo rezultati v ligi narodov še kako pomembni, priča tudi podatek, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) določila nosilce na žrebu za kvalifikacije za EP 2020 šele po končanem skupinskem delu lige prvakov. Ples kroglic za kvalifikacijske skupine za Euro 2020 bo 2. decembra letos v Dublinu.

Udeleženci lige narodov si bodo napolnili žepe Zmagovalec lige narodov bo prejel posebno nagrado v višini 4,5 milijona evrov. Foto: Twitter Uefa bo za dodatno motivacijo udeleženk poskrbela tudi z bogatim nagradnim skladom. Udeleženkam bo razdelila 76,25 milijonov evrov. Slovenija bo kot udeleženka skupine v ligi C prejela 750 tisoč evrov. Če bi v svoji skupini osvojila prvo mesto, bi prejela še dodatnih 750 tisoč evrov nagrade. Najbolj se bo obogatil zmagovalec lige narodov, saj bo njegova nogometna zveza na račun prejela 4,5 milijonov evrov. Podprvak bo bogatejši za 3,5, tretjeuvrščena reprezentanca za 2,5, četrtouvrščena pa za poldrugi milijon evrov. Na tako donosno nagrado bodo lahko računali le udeleženci v ligi A, kjer nastopa 12 najboljših reprezentanc.

Izredna priložnost za slabše reprezentance

Finale EP 2020 bo v Londonu. Foto: Reuters Liga narodov bo vskočila namesto dodatnih kvalifikacij, ki so bile pika na i vsakim kvalifikacijam za veliko tekmovanje. Potekal bo zaključni turnir, na katerem se bodo pomerile štiri najboljše reprezentance iz vsake od štirih lig evropske lige narodov.

V poštev bodo prišle tiste, ki si v kvalifikacijah za EP 2020 niso zagotovile vstopnice. Zmagovalci turnirja bodo zadnji štirje udeleženci EP 2020, posebno draž pa daje možnost, da bo eden izmed udeležencev tudi predstavnik najslabše kakovostne skupine, katere predstavniki se ponavadi ne pojavljajo na največjih tekmovanjih.

To je izjemna novica za najslabše reprezentance, saj bo ena iz pisane druščine od Azerbajdžana do Gibraltarja – nobena razen Latvije (EP 2004) še ni nastopila na velikem tekmovanju – zaigrala na velikem odru. Zaradi tega bo pot do EP 2020 olajšana tudi Sloveniji. Če se bo izkazala v skupinskem delu lige narodov, si bo v najslabšem primeru (če bo neuspešna v kvalifikacijah za EP 2020) priigrala tolažilno nagrado, zaključni turnir lige narodov. In možnost, da se vendarle uvrsti na veliko tekmovanje, na katero čaka vse od leta 2010.

Kako so razdeljene reprezentance v ligi narodov?

Liga A:

1. skupina (A1) Francija, Nemčija, Nizozemska 2. skupina (A2) Belgija, Islandija, Švica 3. skupina (A3) Italija, Poljska, Portugalska 4. skupina (A4) Anglija, Hrvaška, Španija

Slovenija lahko napreduje, a tudi izpade

Najboljši slovenski nogometaši bodo najprej sodelovali v ligi narodov, prihodnje leto pa še v klasičnih kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zmagovalci skupin lige A (štirih skupin s po tremi udeleženci) se bodo junija 2019 pomerili za lovoriko, za prvi naslov zmagovalca lige narodov. Tekmovanje bo postalo stalnica. Vsakič, ko bo nastopil čas za kvalifikacije za veliko tekmovanje, se bo pridružila tudi liga narodov. Na sporedu bo vsaki dve leti, njena sestava kakovostnih skupin pa bo doživljala korenite spremembe. Vsakič se bodo najslabše reprezentance v skupinah preselile v nižjo kakovostno skupino, obratno pa velja za zmagovalce skupin, ki bodo napredovali v višjo.

Če bo Slovenija tako najboljša v svoji skupini in prehitela Bolgarijo, Ciper in Norveško, bo jeseni leta 2020 v ligi narodov sodelovala v višji kakovostni skupini, skupini B. Če pa bo nanizala slabše rezultate in skupinski del lige prvakov končala na zadnjem mestu, bo nazadovala med najslabše, med udeleženke, ki bodo leta 2020 v ligi narodov tekmovale v najslabši ligi D. V ligi C bo zaradi različnega sistema (tri skupine imajo štiri, ena pa tri udeleženke) poleg treh četrtouvrščenih ekip izpadla še najslabša izmed tretjeuvrščenih reprezentanc v vseh skupinah. Tako obstaja tudi možnost, da bi se lahko Slovenija poslovila od lige C tudi v primeru, če bi v skupini osvojila tretje mesto.

Liga B:

1. skupina (B1) Češka, Slovaška, Ukrajina 2. skupina (B2) Rusija, Švedska, Turčija 3. skupina (B3) Avstrija, BiH, Severna Irska 4. skupina (B4) Danska, Irska, Wales

V skupini B je bil delegiran žreb, s katerim je Uefa preprečila, da bi se v isti skupini znašli Rusija in Ukrajina.

Liga C:

1. skupina (C1) Albanija, Izrael, Škotska 2. skupina (C2) Estonija, Finska, Grčija, Madžarska 3. skupina (C3) Bolgarija, Ciper, Norveška, Slovenija 4. skupina (C4) Črna gora, Litva, Romunija, Srbija

Zaradi zahtevnih igralnih pogojev, ki jeseni vladajo zlasti v severnih deželah, je Uefa pred žrebom postavila pogoj, da se lahko v vsaki skupini znajdeta največ dve reprezentanci s tega Evrope (Norveška, Finska, Estonija in Litva). To je zgledno upoštevala. Slovenija se bo izmed "severnjakov" pomerila z Norvežani, prvič 13. oktobra 2018.

Slovenski nogometaši bodo skupinski del lige narodov začeli v četrtek v Ljubljani, končali pa 19. novembra na gostovanju v Bolgariji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dvoboji Slovenije v ligi narodov: Slovenija - Bolgarija (6. september)

Ciper – Slovenija (9. september)

Norveška – Slovenija (13. oktober)

Slovenija – Ciper (16. oktober)

Slovenija – Norveška (16. november)

Bolgarija – Slovenija (19. november)

Liga D:

1. skupina (D1) Andora, Gruzija, Kazahstan, Latvija 2. skupina (D2) Belorusija, Luksemburg, Moldavija, San Marino 3. skupina (D3) Azerbajdžan, Ferski otoki, Kosovo, Malta 4. skupina (D4) Armenija, Gibraltar, Liechtenstein, Makedonija

Uefa je pri žrebu upoštevala kriterij, da se v isti skupini ne pojavita osovražena soseda Armenija in Azerbajdžan.

Zmeda: kdo v play-offu, kdo pa ne?

Finale EP 2020 bo potekal v Londonu, a zaradi tega Anglija, tako kot preostalih 11 sogostiteljic evropskega prvenstva, ni deležna predčasne udeležbe na tekmovanju. Tako kot ostali si jo bo morala izboriti v kvalifikacijah oziroma ligi narodov. Foto: Reuters Po koncu kvalifikacij za EP 2020, ko bo znanih 20 udeležencev evropskega prvenstva, bi lahko prišlo do manjše zmede. Zadnje štiri vstopnice za Euro 2020 se bodo delile marca 2020 na zaključnem turnirju lige narodov, svojevrstnem nadomestku dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Ker pa si bo kar nekaj zmagovalcev skupin v ligah najverjetneje zagotovilo nastop na Euru 2020 že v klasičnih kvalifikacijah, izstopale bodo zlasti velesile, združene v ligi A, bo namesto njih na zaključnem turnirju lige narodov zaigral nekdo drug.

Uefa je določila, da bo v tem primeru priložnosti deležna naslednja najboljša ekipa iz tiste lige ali pa reprezentanca iz prve nižje lige. In to ne tista, ki si je v svoji ligi priigrala nastop v play-offu, ampak najboljša izmed tistih, ki se niso uvrstile na zaključni turnir. Primer. Če bodo ostale le tri nekvalificirane ekipe v ligi A za zaključni turnir najboljše četverice, se bo temu pridružila peta ekipa iz lige B, ne pa ena od štirih zmagovalk skupin v ligi B. Tovrsten sistem bo zaradi tega deležen nekaterih zmedenih pogledov, a je Uefa že sporočila, da želi z ligo narodov nadaljevati tudi v prihodnje, tako da bi lahko postala pomemben del udejstvovanj članic evropske nogometne družine. Tudi Slovenije, ki bo led lige narodov prebila v Stožicah proti Bolgariji. Dvoboj se bo v začel v četrtek ob 20.45. Srečno, Slovenija!