Čeferin odgovoril na namigovanja: VAR-a v tej sezoni zagotovo ne bo

Na četrtkovem žrebu skupin za novo sezono lige prvakov na gala prireditvi Uefe je njen predsednik Aleksander Čeferin odgovoril na namigovanja o tem, da bomo videotehnologijo sodniških asistentov (VAR) dočakali že v novi sezoni lige prvakov, in dejal, da se to ne bo zgodilo.

"V tej sezoni sistema VAR v ligi prvakov zagotovo ne bo. Ko bomo pripravljeni, ga bomo vpeljali. Verjetno naslednjo sezono, in sicer že kar v play-offu, torej pred skupinskim delom. Načrt je, da tehnologijo začnemo uporabljati s superpokalom 2019 in potem še v ligi prvakov," je v Monaku povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, čigar besede so povzeli pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe, in zanikal pisanje angleškega The Timesa o tem, da VAR v ligo prvakov vstopa že s četrtfinalnimi tekmami te sezone, ki smo ga povzeli tudi mi.

O novosti, ki jo je letos poleti v času svetovnega prvenstva v Rusiji spoznal ves svet, je sicer govoril že v nedavnem intervjuju za edini slovenski športni dnevnik Ekipo.

Pri Uefi so z uvedbo VAR-a zelo previdni. Foto: Reuters

"Ne vem, kje je novinar, ki je to spravil v javnost, to sploh prebral oziroma slišal. Na to temo se namreč nismo še nič odločali. In mene VAR seveda še ni v celoti prepričal. Po mojem mnenju je zelo nejasen. A hkrati se zavedam, da ni več vrnitve," je Čeferin ob tem dejal, a tega, ali bomo VAR dočakali že v novi sezoni lige prvakov, ni odgovoril jasno.

Ob tem je prvi mož evropskega nogometa, ki ga jutri pričakujemo na velikem humanitarnem spektaklu v Biljah, kjer bodo denar pomoči potrebnim zbirali številni velikani evropskega nogometa (Luis Figo, Alessandro del Piero, Marco Materazzi, Salvatore Schilacci, Gaizka Mendieta …), dodal, da bodo VAR najprej vpeljali v ligo prvakov in potem še v ligo Europa.