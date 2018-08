Si je Aleksander Čeferin premislil? Obeta se velika sprememba.

Čeprav so se ga sprva otepali, naj bi se zdaj pri krovni evropski nogometni organizaciji Uefa resno spogledovali s tem, da bi VAR pozdravili tudi v ligi prvakov, in sicer že kar v tej sezoni. Končno besedo o tem naj bi že prihodnji mesec imeli predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njegovi sodelavci.

"Zgodaj je še za VAR. Nekega dne ga bomo imeli tudi v ligi prvakov, a ni potrebe za hitenje. Liga prvakov je kot ferrari ali porsche. Ne moreš ga voziti takoj. Potrebuješ trening, testiranje. Vsi morajo vedeti, kako deluje," je aprila letos govoril Aleksander Čeferin in dodal, da VAR v ligo prvakov zagotovo ne bo vstopil pred sezono 2019/20.

Odločitev naj bi sprejeli prihodnji mesec

Toda če gre verjeti priznanemu britanskemu dnevniku The Times, so si prvi mož evropskega nogometa in njegovi najožji sodelavci po uspešnem krstu, ki ga je VAR, videotehnologija sodniških asistentov, preživel na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, očitno premislili in resno razmišljajo, da bi z uvedbo drastične spremembe pohiteli.

Odbor za tekmovanje Uefe naj bi naslednji teden na sestanku v Monaku predlagal uvedbo VAR že v tej sezoni lige prvakov. Odločitev naj bi izvršni odbor Uefe, v katerem poleg Čeferina sedi še 16 članov, potem sprejel prihodnji mesec.

Pomislekov je kar nekaj, novost morda že v četrtfinalu

Trenutno glavni pomisleki glede VAR pri Uefi naj bi bili, kako zagotoviti ustrezno infrastrukturo, saj v ligi prvakov v skupinskem delu v istem terminu tekme potekajo na osmih štadionih hkrati, kar je precej velik zalogaj, pa tudi to, da vsi klubi, ki bodo nastopali v najmočnejši evropski ligi, nimajo ustreznih štadionov za tako zahteven projekt.

Tako naj bi, vsaj v tej sezoni, v ligi prvakov VAR vpeljali šele od četrtfinala naprej, ko bo v igri za naslov le še osem klubov, potem pa bodo razmišljali, kako in kaj naprej. Če bodo Čeferin in sodelavci VAR prižgali zeleno luč, seveda.

Pri Uefi naj bi resno razmišljali tudi o tem, da bi bil VAR zraven tudi na naslednjem evropskem prvenstvu leta 2020.

Ne uporabljajo ga le še v Angliji, a se z njim spogledujejo

Če bodo VAR uvedli v ligi prvakov in pozneje tudi ligi Europa, bo to pomenilo, da za novost, dodatnega sodnika za golom, ki je po novem prisoten na tekmah najvišje ravni, ne bo več potrebe.

To novost je uvedel Pierluigi Collina, sloviti Italijan, ki je pred nekaj tedni odstopil s položaja vodje sodniškega odbora Uefe.

VAR, ki ga je svet dodobra spoznal letos poleti med svetovnim prvenstvom v Rusiji in je bil večinoma dobro sprejet, trenutno uporabljajo v osmih evropskih ligah. V Španiji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Belgiji, Turčiji, na Portugalskem in Poljskem.

Edina od petih najboljših nacionalnih evropskih lig, ki ga še ne uporablja, je angleška premier liga, a se z njim tudi v po mnenju mnogih najmočnejši nacionalni nogometni ligi na svetu resno spogledujejo, saj ga že množično testirajo. V tej sezoni ga bodo uporabili na 60 tekmah pokal FA in tamkajšnjega ligaškega pokala.

