Danska nogometna sramota, kot je svet ne pomni

Čeprav Danska velja za eno boljših evropskih reprezentanc, kar je dokazala tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je v osmini finala po hudem boju izpadla proti poznejši podprvakinji Hrvaški, je v teh dneh predmet javnega posmeha. Na sramotilni steber jo je pribil spor igralcev in zveze glede denarja, po katerem so možnost nastopa za dansko reprezentanco odklonili vsi profesionalni nogometaši. Danske barve bodo tako v četrtek na prijateljski tekmi na Slovaškem po hudem moledovanju zastopali amaterji, člani nižjeligaških klubov in celo reprezentanti v futsalu.

Danska nogometna zveza se je v zadnjih dneh znašla v škripcih. Po sporu glede marketinških pravic med reprezentanti in nogometno zvezo se je začela prava vojna. Nogometna zveza je hotela najboljšemu igralcu Christianu Eriksenu v komercialne namene vsiliti igralno opremo sponzorja državne reprezentance, Eriksen pa je vztrajal pri svojem opremljevalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo.

Igralci so stopili na stran zvezdnika Tottenhama, ga podprli, s tem pa tudi sporočili zvezi, naj na septembrski reprezentančni akciji ne računa na njihovo udeležbo. Danska je tako čez noč ostala brez številnih mojstrov mednarodnega kova, ki so poleti v Rusiji na svetovnem prvenstvu navdušili s prebojem v osmino finala, kjer so po loteriji kazenskih strelov izpadli proti poznejši podprvakinji Hrvaški.

Amaterji iz tretje in četrte lige namesto jeznih zvezdnikov

Norvežan Age Hareide je razočaran nad potekom dogodkov zapustil reprezentančni tabor in odšel na dopust. Foto: Reuters Danska reprezentanca bo v ligo narodov vstopila v nedeljo, ko se bo pomerila z Walesom, pred tem pa je nameravala zadnjo generalko pred krstom v novem tekmovanju opraviti na Slovaškem. Današnja prijateljska tekma v Trnavi je bila po plazu odpovedi, ki se je usul na zvezo, pod velikim vprašajem. Danska zveza se je zavedala, da bi bila kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), če ne bi zbrali zadostnega števila igralcev za prihajajoča dvoboja, brutalna. Danci bi se lahko že poslovili od želje, da bi leta 2020 sodelovali na evropskem prvenstvu.

A nogometaši, ki jih v sporu zastopa sindikat danskih profesionalnih igralcev, niso pokazali milosti. Danska krovna zveza je naletela na košarico v številnih klubih, ki imajo v svojih vrstah člane omenjenega sindikata. Tudi nižjeligaških. Na koncu je, s težkimi mukami in prek javnih natečajev ter prošenj, vendarle našla dovolj kandidatov, ki so bili pripravljeni izkoristiti nevsakdanjo priložnost in obleči danski državni dres na velikem odru. Začasni selektor John Jensen, ki v tem tednu nadomešča Norvežana Aageja Hareideja, je na seznam kandidatov uvrstil nogometaše iz danskih klubov, ki tekmujejo v tretji oziroma četrti ligi, med njimi pa so tudi igralci malega nogometa. Selektor Hareide se je razočaran nad potekom dogodkov odpravil na dopust.

Razočarani Slovaki znižali ceno vstopnice na en evro

Nekdanji evropski prvaki (1992) so na SP 2018 izpadli v osmini finala, danes pa bodo nastopili v Trnavi v povsem prevetreni, bizarno skromni postavi. Foto: Reuters Danes bo tako v Trnavi, na štadionu, na katerem je Olimpija prejšnji teden remizirala s Spartakom in končala evropsko sezono, nenavaden dvoboj. Slovaška, ki bo nastopila v najmočnejši zasedbi, se bo v prijateljski tekmi pod okriljem Uefe pomerila z dansko reprezentanco, v kateri bo mrgolelo novincev. Slovaški prireditelji so pričakovali spektakel z najboljšimi danskimi nogometaši, tudi zvezdniki, kot so Eriksen, Kasper Schmeichel in Simon Kjaer, na koncu pa ostali na suhem.

Prišla bo zasedba priložnostnih reprezentantov, ki se ukvarjajo z najpomembnejšo postransko rečjo na svetu zgolj za zabavo in spadajo med nogometne amaterje. Slovaki so zato tožili dansko zvezo, navijačem pa sporočili, da so cene vstopnic s 26 oziroma 16 evrov znižane na simbolično ceno enega evra. Vsem, ki so kupili vstopnice v predprodaji, bo vrnjena razlika v ceni.

Dance čaka v nedeljo uvodna tekma lige narodov proti Walesu. Foto: Reuters

Na tekmi lahko pričakujemo ogromno kakovostno razliko na igrišču, ki bi lahko Danski prizadejala največji poraz v bogati zgodovini. Nekdanji evropski prvaki (1992) z zapletom razprodajajo ugled, svet pa se sprašuje, ali bo podobno tudi v nedeljo, ko čaka rdeče-bele še pomembnejša tekma, tekma lige narodov proti Walesu. Če bo ostalo pri tej zasedbi, bi lahko Gareth Bale in druščina v nedeljo povsem osmešila Dance in jim prizadejala novo sramoto.