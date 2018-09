Nemanja Mitrović želi, da bi selektorja bolela glava

"Vzdušje v reprezentanci je zelo dobro. Po zmagi na junijski tekmi v Podgorici je veliko bolje, kot je bilo. To zmago smo po dveh porazih nujno potrebovali. Zdaj je pred nami nov izziv in poskušali ga bomo opraviti z odliko," je povedal Nemanja Mitrović, ki je do zdaj v reprezentanci zaigral le enkrat. Debija ne bo pomnil po dobrem. Dočakal ga je marca, ko je Slovenija v Stožicah na prijateljski tekmi izgubila proti Belorusiji.

"Vsaka reprezentančna akcija prinaša nekaj. Do zdaj sem odigral samo eno tekmo, a se s tem ne obremenjujem. Seveda si želim igrati, a najprej bom moral prepričati selektorja. Moram pridno trenirati in selektorju povzročiti glavobol. Seveda pa je on na koncu tisti, ki se bo odločil, kdo bo igral," je povedal branilec poljskega prvoligaša Jagiellonie, za katero redno in dobro igra. "Ja, počutim se dobro, a zdaj klub ni pomemben. Vsi skupaj smo z mislimi samo pri tekmah proti Bolgariji in Cipru, ki sta pred nami," je povedal nekdanji član Olimpije, ki torej prihaja na štadion, na katerem je odigral kopico tekem.

Cilj je prvo mesto, ampak počasi ...

"Najprej nas čakajo Bolgari, potem se bomo obremenjevali s Ciprčani. Bolgarijo smo že spoznali, gre za dobro ekipo, ki je nazadnje premagala Kazahstan z 2:1. Bolgari so zelo nevarni, a imajo tudi slabosti. Seveda bomo morali narediti vse, da jih izkoristimo in zmagamo. Naš cilj je prvo mesto v skupini, prepričan pa sem tudi, da smo od Bolgarov boljši. Bomo pa to morali pokazati tudi na igrišču," pravi Mitrović, ki je prepričan, da je Slovenija sposobna osvojiti celo prvo mesto v skupini skupaj z Bolgari, Ciprčani in Norvežani.

"Glede na to, kakšno ekipo imamo in kako igramo v svojih klubih, smo tega prav gotovo sposobni. Toda to bo treba pokazati tudi na igrišču. Zdaj sta pred nami prvi dve tekmi, a za zdaj smo z mislimi samo pri Bolgarih, šele potem bomo razmišljali o gostovanju na Cipru. Gremo iz tekme v tekmo, na vsaki pa si želimo osvojiti tri točke," je nadaljeval Mitrović, ki je novo tekmovanje Uefe, ligo narodov, pozdravil.

Gledalce je treba vrniti na tekme reprezentance

"Mislim, da je to dobro tekmovanje predvsem za nas, manjše reprezentance. Prinaša namreč lažjo pot na evropsko prvenstvo, kar je za nas vsekakor dobrodošlo. Dobro je tudi to, ker zdaj ne bo več nezanimivih prijateljskih tekem. Liga narodov je tekmovanje, ki je dobro za vse," je še povedal visokorasli branilec in nekaj besed namenil še obisku, ki si ga v četrtek obeta v Stožicah. Po informacijah, ki prihajajo z Nogometne zveze Slovenije, gledalcev ne bo prav veliko …

"Vsi vemo, kako je v Ljubljani. Tukaj so vedno težave s številom obiskovalcev. Tako v klubskem kot tudi v reprezentančnem nogometu. Vemo pa tudi, kaj moramo narediti, da se bodo gledalci vrnili. Če bomo zmagovali, bodo navijači prav gotovo prišli. Jasno pa je tudi to, da nam je z njihovo pomočjo veliko lažje, zato si zelo želim, da bi jih že jutri prišlo čim več. Moramo pa mi biti tisti, ki bomo poskrbeli, da bodo prišli nazaj," se je razgovoril Mitrović, ki se s tem, da je časa za pripravo na tekmo z Bolgari, zelo malo, ne obremenjuje, ob tem pa je jasno povedal, s čim bi bil povsem zadovoljen po septembrskem paru tekem. "Šest točk bi bilo super," je povedal za konec.

