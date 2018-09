Slab slovenski uvod v ligo narodov

Slovenski nogometaši so za uvodno tekmo lige narodov napovedovali boj za zmago. Toda do nje niso prišli, Bolgari so dobili še tretji medsebojni dvoboj teh dveh reprezentanc. Slovenci so bili v polju sicer podjetnejši, imeli prevlado v posesti žoge, a prav veliko priložnosti si niso ustvarili. Bolgari pa so unovčili napaki slovenske obrambe oziroma vratarja ter vpisali prve tri točke v novem tekmovanju.

Selektor Tomaž Kavčič s prvo postavo ni presenetil, v napadu je priložnost od začetka dobil trenutno prvi strelec slovaške lige Andraž Šporar, ki pa prav pogosto ni bil pri žogi.

Bolgarija je povedla že v 3. minuti tekme. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Tekma se za Slovence že ni dobro začela, saj so Bolgari povedli že v tretji minuti, ko je z dobrih 20 metrov z nizkim strelom zadel Božidar Krajev.

V nadaljevanju je imela Slovenija terensko pobudo, prišla do nekaj nenevarnih strelov, kakršen je bil tudi Mihe Zajca od daleč, ko je v 28. minuti žogo poslal čez gol.

Zato pa je nogometaš italijanskega Empolija zablestel v 40. minuti, ko je v kazenskem prostoru najvišje skočil in s strelom z glavo unovčil podajo Nejca Skubica z desne strani za 1:1.

V 53. minuti je imel lepo priložnost Jasmin Kurtić, ki je sprožil z levega roba kazenskega prostora, v vratih pa se je izkazal Plamen Ilijev.

Miha Zajc je v 40. minuti izenačil na 1:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Šest minut pozneje pa so Bolgari znova povedli, potem ko je Krajev pritekel malce po levi strani kazenskega prostora, Vidu Belcu žoge ni uspelo zadržati, ta je končala v nogah bolgarskega reprezentanta, ki jo je nato pospravil v prazno mrežo.

V 65. minuti je do strela iz težkega položaja v padcu prišel Šporar, a je Ilijev žogo ujel, sedem minut zatem je padel v kazenskem prostoru in neuspešno zahteval najstrožjo kazen, njegova menjava Tim Matavž pa je v 75. minuti nevarno streljal, a je bil spet na mestu Ilijev.

Malce pozneje je bil bolgarski vratar le malce hitrejši od Matavža in mu preprečil pot proti praznemu golu. V 84. minuti je v naročje Ilijeva žogo poslal Roman Bezjak, kar je bila tudi zadnja prava priložnost na tekmi.

Za Bolgare je oba zadetka prispeval Krajev. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Slovenija : Bolgarija 1:2 (1:1)

Stadion Stožice, gledalcev 5100, sodniki: Massa, Meli in Tegoni (vsi Italija).



Strelca: 0:1 Krajev (2.), 1:1 Zajc (40.), 1:2 Krajev (59.).



Slovenija: Belec, Jokić, Mevlja, Struna, Skubic, Krhin (od 66. Bezjak), Kurtić, Verbič, Zajc, Kampl (od 83. Dervišević), Šporar (od 74. Matavž).



Bolgarija: Ilijev, Božikov (od 46. Ljaskov), Bodurov, Čorbadžijski, Nedelev (od 82. Goranov), Kostadinov, Slavčev, Despodov, Bandalovski, Krajev (od 72. Rajnov), Popov.



Rumeni kartoni: Krhin, Skubic; Despodov, Slavčev.



Rdeči karton: /.

