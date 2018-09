Nova desetica slovenskega nogometa #video

Danes se začenja liga narodov. Slovenija jo bo odprla v Ljubljani proti Bolgariji. Na junijski generalki v Podgorici je z 2:0 premagala Črno goro, med izbranci Tomaža Kavčiča pa je najbolj izstopal Miha Zajc. Na petem nastopu v državnem dresu je dosegel strelski prvenec, po prekršku nad njim pa je sodnik pokazal na belo točko. Tako je bilo proti Črnogorcem.

Kako bo danes proti Bolgariji, ko Zajc v zvezni vrsti spet ne bo mogel sodelovati s poškodovanim Josipom Iličićem in zdaj že reprezentančnim upokojencem Valterjem Birso? ''Iličić nima sreče. V športu pa dejavnik sreče velikokrat odloča, da se v pravem trenutku znajdeš na pravem mestu. Zdaj moram to izkoristiti in se dokazati,'' je 24-letni Primorec trdno odločen, da odsotnost zvezdnika Atalante, ki bi se lahko na igrišča vrnil čez nekaj tednov, izkoristi v svojo prid in se dokaže v reprezentančni zvezni vrsti, kjer kotira kot eden od najbolj kreativnih adutov selektorja Kavčiča.

V Italiji je zadovoljen pri Empoliju

Na zadnji reprezentančni tekmi se je vpisal med strelce. Foto: Vid Ponikvar Dobro formo dokazuje tudi pri Empoliju, s katerim je osvojil naslov drugoligaškega prvaka, v novi sezoni, ko je serie A tudi po zaslugi prihoda Cristiana Ronalda (Juventus) zrasla v očeh svetovne nogometne javnosti, pa že marljivo osvaja točke med prvokategorniki.

''Imamo dobro ekipo, a se bomo verjetno borili za obstanek v serie A. Bomo videli, kako se bomo odzvali proti močnejšim ekipam, ko bomo izgubili dve ali tri tekme zapored. Za zdaj sem zadovoljen,'' ne skriva zadovoljstva nekdanji nogometaš Olimpije, ki se je na zadnji tekmi razšel s Chievom brez zmagovalca.

Po tekmi se je pogovarjal tako z nekdanjim kapetanom reprezentance Boštjanom Cesarjem, ki se vrača po poškodbi kolena, kot tudi Birso, ki ga je občudoval v mladosti. ''Birsa je v dobri formi. Zadovoljen je, ker so z novim trenerjem spremenili sistem igre,'' je prenesel novice iz Verone, kjer se dokazuje dolgoletni reprezentant, ki je v reprezentanci nosil št. 10.

V Podgorici jo je prevzel njegov someščan in navdušil. Vseeno noče sebe postavljati v ospredje, ampak zvesto poudarja, kako je pomembna le ekipa.

Ko je v Podgorici oblekel dres s št. 10, se je hitro vpisal na seznam reprezentančnih strelcev. Foto: Vid Ponikvar

''Imamo kakovost. Na vsaki tekmo merimo na zmago. Proti Bolgariji se moramo postaviti tako, kot znamo,'' napoveduje Primorec. Všeč mu je, da liga narodov prinaša tekmovalni naboj. To dojema kot dodatno motivacijo. Danes obljublja, da bo v Stožicah, kjer se bo srečanje začelo ob 20.45, dal vse od sebe. Tako kot vedno, ko igra za Slovenijo.

