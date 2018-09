Drama, ki je tekmo na Wembleyju podaljšala za kar devet minut

Luke Shaw, ki se je v tej sezoni spet ustalil kot nezamenljiv levi bočni branilec Manchester Uniteda in proti Španiji za Anglijo zaigral prvič po marcu 2017, jo je na začetku drugega polčasa skupil po zračnem dvoboju z branilcem Španije Danijem Carvajalom. Z nogometašem Real Madrida je trčil tako nesrečno, da je ob padcu na tla izgubil zavest, tekma pa je bila prekinjena za dlje časa.

Triindvajsetletnemu Angležu je pomoč nudilo več kot deset članov medicinskega osebja, z igrišča pa so ga s kisikovo masko na glavi odnesli na nosilih. Tekma na Wembleyju, kjer so Španci po preobratu prišli do zmage z 2:1, se je tako zavlekla za več kot devet minut, za kolikor jo je podaljšal nizozemski sodnik Danny Makkelie.

Kaj se je zgodilo?

S Shawom, ki res nima sreče s poškodbami, saj je od leta 2014, ko je iz Southamptona prišel v Manchester United za več kot 37 milijonov evrov in veljal za enega največjih upov angleškega nogometa, izpustil že kar 95 tekem Manchester Uniteda in bil zaradi dvojnega zloma noge septembra 2015 odsoten kar enajst mesecev, k sreči očitno ni hujšega.

Nekaj ur po tekmi se je namreč oglasil na Twitterju in potrdil, da je dobro. "Hvala vsem za podporo in lepe želje. Počutim se dobro in sem v najboljših rokah. Sem borec, zato se bom vrnil kmalu," je napisal Shaw, ki je zaradi poškodb izpustil tudi letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji, na katerem so Angleži prišli do polfinala.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼