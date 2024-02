Manchester United več mesecev brez svojega nogometaša

Shaw je bil že pred tekmo z Lutonom vprašljiv, to sezono pa se je zaradi poškodb izpustil skoraj štiri mesece. Tri mesece je med avgustom in novembrom počival zaradi podobnih težav z mišico, nekaj tednov je izpustil tudi med decembrom in januarjem.

Kako dolgo bo tokrat počival angleški reprezentant, ki je to sezono odigral vsega 15 tekem v vseh tekmovanjih, bodo pokazale nadaljnje preiskave. Njegov nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji pa za zdaj ni ogrožen.

Shaw je za izbrano vrsto Anglije doslej odigral 31 tekem.

Anglija se bo sicer na EP čez skoraj natanko štiri mesece pomerila tudi proti Sloveniji. V Kölnu bo tekma tretjega kroga skupinskega dela na sporedu 25. junija. V slovenski skupini C sta še Danska in Srbija, s katerima se bo slovenska izbrana vrsta pomerila 16. v Stuttgartu oz. 20. junija v Münchnu.

