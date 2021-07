Izjemna čast za Slovenijo na Euru!

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je na letošnjem Euru sodil že tekmi med Španijo in Švedsko ter Švico in Turčijo.

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je na letošnjem Euru sodil že tekmi med Španijo in Švedsko ter Švico in Turčijo. Foto: Reuters

Po krajšem premoru se nadaljuje evropsko prvenstvo v nogometu. Danes bosta znana prva polfinalista. Najprej se bosta spopadli Švica in Španija, ki sta v osmini finala v solze spravili finalistki SP 2018, Francijo in Hrvaško, zvečer pa sledi poslastica v Münchnu. Udarili se bosta Belgija in Italija, ki ni izgubila že 31 tekem zapored, delivec pravice na atraktivnem srečanju pa bo slovenski sodnik Slavko Vinčić. Mariborčan bo tako vodil najpomembnejšo tekmo v karieri.

Osmina finala je postregla s številnimi presenečenji. Eno največjih je zagotovo priredila Švica, ko je po izvajanju 11-metrovk izločila svetovne prvake Francoze. Zdaj se izbrancem Vladimirja Petkovića, med katerimi prevladujejo nogometaši s koreninami iz Albanije in držav, nastalih tako na območju nekdanje Jugoslavije kot tudi drugih celin, v Sankt Peterburgu ponuja nova zgodovinska priložnost. Švica je prvič v četrtfinalu Eura, prvič po 67 letih se je uvrstila med najboljših osem na velikem tekmovanju (nazadnje SP 1954), na drugi strani pa bo stala Španija, ki je v spektakularnem dvoboju s 5:3 po podaljšku strla odpor Hrvaške.

Švicarski vratar Yann Sommer je bil veliki junak dramatične zmage nad Francozi. Foto: Reuters

Švicarji ne morejo biti preveč zadovoljni, kar zadeva izbiro tekmeca, saj so z rdečo furijo odigrali 22 tekem, kar 16-krat doživeli poraz, zmagali pa le enkrat. A vendarle … Špance so premagali le leta 2010, na uvodnem nastopu na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike, nato pa spremljali, kako je šla Španija do konca in postala svetovni prvak.

Švicarji bodo pogrešali Xhako

Španci so se morali v osmini finala pošteno potruditi za zmago nad Hrvaško, ki je še v 84. minuti zaostajala z 1:3, a do konca rednega dela izenačila na 3:3. Foto: Reuters Nazadnje sta se izbrani vrsti pomerili lani v ligi narodov. Dvoboj v Baslu se je končal z 1:1, švicarski vratar Yann Sommer je ubranil kar dva kazenska udarca, oba pa je zapravil Sergio Ramos, ki ga letos ni v španski reprezentanci. Španijo je v 89. minuti rešil Gerard Moreno in postavil končni rezultat.

"Ne bo preprosto. Švica je ekipa, ki ne tvega veliko na igrišču, ampak dobro napada in se dobro brani, s tem pa oteži delo nasprotniku," je španski selektor Luis Enrique prepričan, da se bodo morali njegovi izbranci še dobro potruditi, če bodo želeli premagati Švico. Lahko je zelo zadovoljen z napadalno formo, saj je Španija pred kratkim postala prva reprezentanca v zgodovini Eura, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegla pet zadetkov.

Poraz Švice je z zadetkom v zadnji minuti srečanja s Francijo preprečil napadalec zagrebškega Dinama Mario Gavranović. Foto: Guliverimage

Švica se sicer nerada spominja stadiona v Sankt Peterburgu, kjer je leta 2018 igrala dvoboj osmine finala proti Švedski in izgubila z 0:1. Danes bodo zelo pogrešali kaznovanega kapetana Granita Xhako, najboljšega igralca zadnje tekme s Francijo, namesto katerega bo v zvezno vrsto vskočil Denis Zakaria, čigar oče prihaja iz Južnega Sudana, mama pa iz Konga. Še večjo odgovornost bo imel v ekipi Xherdan Shaqiri, nadomestni kapetan. "Na igrišču moramo pokazati lakoto. Prepričan sem, da jo bomo," napoveduje švicarski selektor, rojeni Sarajevčan Petković. "Spoštujemo tekmeca, a želimo napredovati," ne skriva velike želje, da bi Švica na tem Euru okusila tudi igranje na Wembleyju, kjer bo potekal zaključni del prvenstva (od polfinala dalje).

Glavni sodnik bo Anglež Michael Oliver.

Verjetni začetni postavi: Švica: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović Španija: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Patrik Schick (Češka),

3 – Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Haris Seferović (Švica), Raheem Sterling (Anmglija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Neverjeten niz Italije v nevarnosti

Italija je v osmini finala po podaljšku ugnala Avstrijo z 2:1. Prvič na tem Euru se je zatresla mreža azzurrov. Foto: Guliverimage Ob 21. uri se bo na Bavarskem začel obračun reprezentanc, ki na letošnjem Euru še nista izgubili. Pokazali sta toliko dobrega in vrhunskega nogometa, da se je četrtfinalnega dvoboja oprijel naziv "finale pred finalom". Belgija, že dalj časa najboljša reprezentanca sveta na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je edina udeleženka prvenstva, ki je na Euru dobila vse tekme že po rednem delu, kaj dosti pa za rdečimi vragi ne zaostajajo azzurri.

V skupini A so opozarjali nase z dinamičnim nogometom in jekleno obrambo, mreža Gianluigija Donnarumme se je zatresla šele po 384 minutah. Italija ni izgubila že 31 tekem zapored, kar je nov italijanski rekord, na drugi strani pa Belgija poraza ni doživela že 13 srečanj.

Bodo zdravniki prižgali zeleno luč De Bruynu in Hazardu?

Belgija se je v osmini finala namučila za zmago nad branilci naslova iz Portugalske. Foto: Reuters Vse skupaj napoveduje izjemno nogometno predstavo, v kateri pa bi bila Belgija lahko močno oslabljena. Kevin de Bruyne, duša zvezne vrste in napadalnih akcij, ter Eden Hazard se ubadata z zdravstvenimi težavami in sta vprašljiva za današnji nastop. Če jima ne bi uspelo, bi bil to velik udarec za Belgijo. Rdeči vragi v osmini finala po tem, ko je igro zapustil poškodovani de Bruyne, niso pokazali veliko v napadu. Portugalci so jih nadigrali, a na srečo rdečih vragov niso znali zatresti mreže Thibauta Courtoisa, hrbet jim je obrnila tudi sreča, saj so zadeli vratnico. Ostalo je pri 1:0 in prekrasnem zadetku Thorgana Hazarda, ki bi lahko danes v enajsterici pogrešal starejšega brata.

Zvečer bo padel nov rekord

Italijani niso izgubili vse od jeseni 2018. Foto: Reuters "Italija bo napadla od prve sekunde," je prepričan Roberto Martinez, Španec, ki od leta 2016 vodi Belgijo in z njo napada prvo lovoriko v zgodovini nogometa. "Italija bo najtežji tekmec, s katerim smo imeli opravka na letošnjem Euru," dodaja Thorgan Hazard. To je izjava, ki ne bo najbolj všeč Portugalcem.

"Igrali bomo v svojem slogu," Roberto Mancini - danes se tako obeta selektorski obračun dveh soimenjakov - Belgijcem sporoča, da Italija nikakor ne namerava odstopati od dinamičnega in napadalnega pristopa. S tem je v Evropi pridobila veliko občudovalcev, na Apeninskem polotoku pa poskrbela za pravo nogometno evforijo, največjo po letu 2006, ko so azzurri z bistveno bolj obrambnim pečatom postali svetovni prvaki. Italijansko obrambo čaka veliko dela, največja grožnja zanje pa bo Romelu Lukaku, ki odlično pozna italijanske branilce iz serie A.

Danes bo padel rekord, kar zadeva zaporedne zmage na evropskem prvenstvu ob upoštevanju kvalifikacije. Ta znaša 14 tekem, takšen niz je postavila najprej Nemčija (med letoma 2010 in 2012), po zmagah v osmini finala Eura 2020 pa sta ga izenačili Italija in Belgija. Kateri ekipi bo uspelo popraviti rekord? Tudi o tem se bo zvečer odločalo v Münchnu.

Največja tekma v karieri Slavka Vinčića Dvoboj v Münchnu med Belgijo in Italijo bo zvečer sodil Slavko Vinčić, velika čast za 41-letnega Mariborčana in novo priznanje za slovensko nogometno sodniško stroko. Pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slavko Vinčić bo zvečer glavni sodnik na dvoboju v Münchnu. Foto: Guliverimage To bo vrhunec sodniške kariere za Vinčića, ki se je lani znašel na naslovnicah zaradi manj prijetnih razlogov, ko se je ob nepravem času v BiH znašel na nepravem mestu, a se je nato kot delivec pravice tako izkazal, da mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) danes zaupala sojenje (vsaj na papirju) najbolj atraktivnega četrtfinalnega srečanja. Na tem Euru bi zagotovo sodil njegov rojak Damir Skomina, a ga je poškodba kolena za dalj časa oddaljila od zelenic.

Verjetni začetni postavi: Belgija: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard/Mertens, Lukaku, Carrasco/De Bruyne Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Euro 2020, četrtfinale: Petek, 2. julij:

18.00 Švica – Španija /St. Peterburg/

21.00 Belgija – Italija /München/

Preostala četrtfinalna para: Sobota, 3. julij:

18.00 Češka – Danska /Baku/

21.00 Ukrajina – Anglija /Rim/