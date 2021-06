Ganljivo sporočilo največjega hrvaškega osmoljenca na Euru

Današnji dan na evropskem prvenstvu v nogometu prinaša poslastici v Köbenhavnu in Bukarešti. Najprej se bosta ob 18. uri na Danskem spopadli Hrvaška in Španija. Slovenski južni sosedje bodo pot do četrtfinala iskali brez Ivana Perišića, ki se je nedavno okužil s covid-19, kar je še povzdignilo optimizem v vrstah rdeče furije. Zvečer se bosta v Romuniji udarili sosedi Francija in Švica. Vse drugo kot napredovanje svetovnih prvakov bi bilo veliko presenečenje, v taboru galskih petelinov pa so pred današnjim izzivom zelo previdni.

Današnji spored se bo začel v Köbenhavnu, kjer ne bo manjkalo zlasti hrvaških navijačev. Tribune bodo podobno kot na tekmah domače danske izbrane vrste obarvane rdeče-belo. Še pred nekaj dnevi je za slovenske južne sosede kazalo imenitno. Hrvaška se je po zmagi nad Škotsko (3:1) kopala v morju pohval. Po nekajletni krizi igre in rezultatov je spet zaživel optimizem, svetovni podprvaki so pokazali kakovost.

Perišić razvnel domišljijo navijačev

Luka Modrić in Ivan Perišić sta v drugem polčasu dvoboja med Hrvaško in Škotsko zagotovila zmago slovenskim sosedom (3:1). Foto: Reuters Nato pa je v noči na nedeljo nogometno javnost šokirala novica o tem, da se je z novim koronavirusom okužil Ivan Perišić, za mnoge, tudi za hrvaškega selektorja, najboljši igralec ognjenih na tem prvenstvu. Strelec dveh zadetkov in asistent, oseba, na katero so se Hrvati vedno lahko zanesli, tekmeci pa so zaradi njega morali krepiti desno stran obrambne linije, bo tako danes le gledalec. Čuti blage simptome bolezni, deset dni bo moral preživeti v izolaciji. Če bi se za Hrvaško izšlo sanjsko, bi še lahko zaigral na tem turnirju, saj je finale šele 11. julija.

"Zelo sem žalosten, ker ne bom mogel pomagati Hrvaški. Prepričan sem, da bodo fantje proti Španiji ob podpori naših neverjetnih navijačev odigrali dobro tekmo. Kdo ve, morda pa še nisem odigral zadnje tekme na tem turnirju," je Dalmatinec, strelec dveh zadetkov na tem Euru, z objavo na Instagramu razvnel domišljijo navijačev. To bi namreč pomenilo, da bi se ognjeni prebili do konca. Izbral je prav posebno fotografijo, slavje zadetka, s katerim je Hrvaška na zadnjem Euru leta 2016 v skupinskem delu premagala Španijo z 2:1.

"On bo naš velik navijač, z božjo naklonjenostjo pa bi se nam lahko priključil čez sedem, osem dni. Igrali bomo tudi zanj. Ni mu lahko, saj je v izvrstni formi," priznava hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Dalić: Spoštujemo Špance, a ...

Lahko Zlatko Dalić s pomočjo Luke Modrića in preostalih izbrancev spiše nov podvig? Foto: Reuters Kdo bo v začetni enajsterici zamenjal zvezdnika Interja? V poštev pridejo Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg) in Mislav Oršić (Dinamo), ob menjavi taktične postavitve morda tudi Andrej Kramarić (Hoffenheim) in Luka Ivanušec (Dinamo): "Verjamem, da bo njegova menjava kakovostna. Težko bo, da bo zaigrala na ravni Perišića, a bi nam lahko vseeno veliko dala." Dalić opozarja na veliko odliko Špancev, pritisk, ki ga ustvarjajo na tekmeca, ko izgubijo žogo: "Takrat takoj napadejo s štirimi, petimi nogometaši. Vseeno se ne bi smeli obremenjevati s tekmeci. Spoštujemo jih, zlasti Špance, a tudi oni vedo, kako kakovostni smo in niso preveč srečni, da morajo igrati proti nam." Namesto kaznovanega Dejana Lovrena bo v obrambi zaigral Duje Ćaleta-Car.

Zanimanje za ogled srečanja v Köbenhavnu je ogromno. Na stadionu Parken bo okrog deset tisoč Hrvatov. Objekt na Danskem je zelo akustičen, tako da bo Dalićeva četa deležna bučne podpore, na katero v skupinskem delu na Otoku zaradi vseh omejitev glede potovanj ni izkusila v tolikšnem obsegu.

Obe ekipi sta si napredovanje v osmini finala zagotovili šele v zadnjem krogu. Hrvaška je premagala Škotsko (3:1), za najlepši trenutek srečanja je poskrbel mojstrski zadetek Luke Modrića z zunanjim delom stopala.

Enrique: Zdaj je vse v rokah policije

Alvaro Morata je na zadnji tekmi s Slovaško zapravil 11-metrovko. Španija je na tem Euru zapravila že dve, saj je bil proti Švedski nenatančen Gerard Moreno. Foto: Reuters Španija je po dveh remijih, ko je proti Švedski in Poljski na domačih tleh v Sevilli zapravila ogromno priložnosti, dosegla pa le en zadetek, nato kar s 5:0 torpedirala Slovake. In to celo ob zapravljeni 11-metrovki Alvara Morate, ki je pretresel javnost z vsebino neokusnih sporočil, ki jih prejema zaradi zapravljenih priložnosti.

O tem so obvestili tudi policijo. Grožnja, v kateri je bilo zapisano, kako si nekdo želi, da bi umrli njegovi otroci, predstavlja kapljo čez rob, norost, ki ne spada v športni svet. "Situacija je zelo resna. Zdaj je vse v rokah policije. Upam, da bodo našli tiste, ki so grozili Morati in njegovi družini," je dejal Luis Enrique, ki zelo spoštuje hrvaški nogomet.

Danes bo pod posebnim drobnogledom Dani Olmo. Najverjetneje bo na svojo priložnost čakal na klopi. Španski reprezentant je dobršen del kariere preživel pri zagrebškem Dinamu, kamor je prišel kot eden najbolj nadarjenih igralcev Barcelone in se nato razvil v vrhunskega igralca, polnega simpatij do Hrvaške, njegove "druge" domovine. Je tudi poletna želja madridskega Reala, ki, zanimivo, na tem Euru nima v španski reprezentanci niti enega predstavnika! Bo pa danes skušal Španijo izločiti eden največjih simbolov belih baletnikov zadnjega desetletja, hrvaški as Luka Modrić.

Sodil bo Turek Cüneyt Çakır.

Verjetni začetni postavi: Hrvaška: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković Španija: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia

Francozi zelo previdni

Kylian Mbappe še čaka na strelski prvenec na letošnjem Euru. Foto: Reuters Na večerni tekmi osmine finala Eura se bosta v sosedskem obračunu v Bukarešti udarili Francija in Švica. Favorit je znan. Ta vloga pripada galskim petelinom, ki so leta 2018 osvojili svetovno prvenstvo, zdaj pa želijo postati še najboljši v Evropi. Imajo "atomsko" postavo, za vsaki igralni položaj kandidirata dva zvezdnika, v napadu pa so najmočnejši. Kylian Mbappe, Karim Benzema in Antoine Griezmann, najboljši strelec zadnjega Eura, kjer so galski petelini osvojili drugo mesto, zagotavljajo, da švicarska obramba ne bo imela veliko priložnosti za počitek.

Les Bleus so kljub temu, da jih celoten svet postavlja v vlogo absolutnih favoritov, vseeno previdni. Vedo, kaj se je v osmini finala zgodilo Nizozemcem, Portugalcem … "Švicarji imajo zelo obetaven napad, ne smemo jih podceniti. Igra se na izločanje," opozarja selektor Didier Deschamps. Branilec PSG Presnel Kimpembe je še bolj previden: "Sebe ne vidimo kot favorite. Dvoboj s Švico jemljemo zelo resno," sporoča pred tekmo, ki bo minila v vroči Bukarešti.

Na zadnji tekmi Švice je blestel dvakratni strelec Xherdan Shaqiri. Foto: Guliverimage

Švicarji so si z zmago nad Turki, z dvema zadetkoma je izstopal Xherdan Shaqiri, "pet minut pred dvanajsto" le zagotovili napredovanje med 16 najboljših. Francija ni v sklopu velikih tekmovanj še nikdar izgubila s Švicarji. Dvakrat jih je premagala, štirikrat pa z njimi remizirala. Švicarji zvečer ne bodo čutili pritiska, danes lahko le presenetijo. "Če bosta na tej tekmi zaigrala oba tekmeca stoodstotno, potem nam tisto, kar bomo pokazali, ne bo zadoščalo za zmago. Če pa bodo Francozi pokazali le 80 odstotkov tega, kar znajo …" je selektor Švice Vladimir Petković namignil, da bi morala Švica zvečer naleteti na francosko reprezentanco, ki ne bi imela svojega dne, če še želi razmišljati o napredovanje v četrtfinale.

Pravico v Bukarešti bo delil Argentinec Fernando Andres Rapallini.

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Hernández; Griezmann; Mbappé, Benzema Švica: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

Euro 2020, 16. dan (osmina finala): Ponedeljek, 28. junij:

18.00 Hrvaška – Španija /Köbenhavn/

21.00 Francija – Švica /Bukarešta/

Preostala para osmine finala Eura 2020: Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)