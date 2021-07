V živo: na Wembleyju znova diši po podaljšku

Euro 2020, 21. dan (polfinale): Polfinale:

Sreda, 7. julij, London:

Anglija : Danska 1:1* (1:1)

Kjaer 39./ag; Damsgaard 30. *Tekma se je začela ob 21.00. 73. minuta: Kasper Schmeihel v drugem polčasu rešuje Dance. Zdaj je znova izjemno posredoval ob podaji oziroma strelu Masona Mounta v kazenskem prostoru. 55. minuta: nova izjemna obramba Kasperja Schmeihla! Tokrat je z glavo poskusil Harry Maguire, a je bil danski vratar na mestu. Izjemna obramba Kasperja Schmeihla. Foto: Reuters Začetek drugega polčasa v Londonu. Konec zanimivega prvega polčasa. Rezultat je poravnan na 1:1. GOOOL! Veselje Dancev ni trajalo dolgo. Po podaji Harryja Kana, je žogo pred vrata podaljšal Saka, nato pa je žogo v lastno mrežo pred Raheemom Sterlingom poslal kapetan Danske Simon Kjaer. To je bil že 11. avtogol na letošnjem prvenstvu, pred tem so nogometaši na vseh prejšnjih zaključnih turnirjih skupaj dosegli devet avtogolov. Avtogol Danske. Foto: Reuters 38. minuta: izjemna priložnost Anglije za izenačenje! Poskusil je Raheem Sterling, a se je z izjemno obrambo izkazal Kasper Schmeihel. Priložnost Sterlinga. Foto: Reuters GOOOL! Kakšen zadetek na Wembleyju! Danska vodi! Mikkel Damsgaard je v 30. minuti s prostega strela z izjemnim poskusom premagal Jordana Pickforda, ki je prejel prvi zadetek na tem prvenstvu. Angleški vratar je sicer v polfinalu dosegel nov reprezentančni rekord. Nepremagan je bil kar 721 minut, s čimer je 27-letni vratar za minuto izboljšal rekord slovitega rojaka Gordona Banksa. Ta se je z Angleži leta 1966 veselil doslej edinega naslova svetovnega prvaka za ekipo z Otoka. Izjemen zadetek Damsgaarda. Foto: Reuters 25. minuta: s strelom z roba kazenskega prostoa je poskusil Mikkel Damsgaard, a je žoga zletela mimo desne vratnice. Obe ekipi sta sicer po enkrat sprožili v okvir vrat nasprotnika. 10. minuta: Zaenkrat še brez pravih priložnosti na obeh straneh. Za odtenek več je pri žogi angleška izbrana vrsta (52%), obe ekipi sta še brez strela. Začetek tekme na Wembleyju. Začetni postavi:

Anglija: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane. Danska: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Dolberg, Brathwaite, Damsgaard.

Pred tekmo:

"Nogomet prihaja domov," so si v en glas enotni v Angliji. Angleži, ki veljajo za favorite polfinalnega dvoboja, so se prvič po 25 letih prebili v polfinale evropskega prvenstva. Izbranci Garetha Southgata želijo na letošnjem turnirju narediti korak naprej in izboljšati dosežek iz Italije 1968, ko so v svojem prvem polfinalu izgubili proti nekdanji Jugoslaviji, na drugem polfinalnem nastopu na domačih tleh 1996 pa po izvajanju 11-metrovk klonili pred kasnejšim zmagovalcem iz Nemčije.

Angleži na tem EP sploh še niso prejeli zadetka. Foto: Reuters

Na tem prvenstvu naravnost blestijo, na petih tekmah pa sploh še niso prejeli zadetka. V skupinskem delu so Hrvate in Čehe premagali z 1:0, s Škoti pa so se razšli brez golov. V osmini finala so premagali Nemce z 2:0, najučinkovitejšo predstavo pa so prikazali v četrtfinalu, ko so v Rimu premagali Ukrajince s 4:0. "Nimamo tako dobre nogometne zgodovine, kot pogosto verjamemo. Na tem prvenstvu smo zrušili že nekaj mejnikov in imamo možnost, da jih še več tudi v polfinalu. Nikoli še nismo igrali v finalu evropskega prvenstva in podatek, da smo mi lahko prva angleška ekipa, ki ji je to uspelo, nas navdušuje," je bil pred tekmo jasen Southgate.

"Ali je bil sploh kdaj doma?"

"Če bi bili država, ki je osvojila pet naslovov, bi mogoče zdaj razmišljali drugače. A nismo. Danski na drugi strani je že uspelo," opozarja Southgate, ki ga je skupaj z angleško javnostjo na novinarski konferenci zbodel danski vratar Kasper Schmeichel. Na vprašanje, ali se bo nogomet vrnil domov, je hudomušno odgovoril: "Ali je sploh kdaj bil doma? Ne vem. Ali ste kdaj že osvojili evropsko prvenstvo? Ne razmišljam o tem, kaj bo, če ustavimo Anglijo, razmišljam o tem, kaj bo pomenilo za Dansko, če zmagamo."

"Kasper ima prav, v tem tekmovanju res še nismo zmagali, a zdaj nam do tega manjkata le še dve zmagi," je na to odvrnil angleški napadalec Harry Kane. Danska se je skozi šivankino uho prebila v izločilne boje. Po šoku na uvodni tekmi proti Finski in drami prvega zvezdnika Christiana Eriksena ter uvodnih porazih proti Finski z 0:1 in Belgiji z 1:2 je Danska v nadaljevanju turnirja nanizala same zmage. V Koebenhavnu je na kolena spravila Rusijo s 4:1, v osmini finala v Amsterdamu odpihnila Wales s 4:0, v četrtfinalu v Bakuju pa premagala še Češko z 2:1.

Danci z enim naslovom

Senzacionalni evropski prvaki iz leta 1992, ko so na turnirju na Švedskem v zadnjem hipu nadomestili Jugoslavijo, so se četrtič prebili v polfinale. V Španiji 1964 so v polfinalu morali priznati premoč nekdanji Sovjetski zvezi, v Franciji 1984 pa po izvajanju 11-metrovk klonili pred Španijo. "Ni mi všeč, ko pravijo, da smo proti Angliji v podrejenem položaju. Ne glede na to, s kom igramo, poskušamo prevzeti pobudo. Želimo napadati in dosegati zadetke. Nimamo mentalitete šibkejšega. Verjamemo v to, da lahko premagamo vsakogar, s komer igramo," je pred srečanjem dejal danski strateg Kasper Hjulmand.

"Verjamemo v to, da lahko premagamo vsakogar, s komer igramo," je prepričan Kasper Hjulmand. Foto: Guliverimage

"Anglija je dobra ekipa, a smo tudi mi. Verjamemo vase in v to, da nam lahko uspe," je še prepričan Hjulmand. Ekipi sta do zdaj odigrali 21 tekem, 12-krat so zmagali Angleži, štirikrat so bili boljši Danci. Nazadnje sta se ekipi pomerili oktobra 2020, ko je bila v ligi narodov z 1:0 boljša Danska. Kako bo tokrat?

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija),

3 – Kasper Dolberg (Danska), Harry Kane (Anglija), Robert Lewandowski (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

