Najboljše gostilne na Dolenjskem in v Posavju

Foto: Getty Images

Da so na Dolenjskem prestavili v najvišjo prestavo, so v zadnjem času, kakšnih pet let kasneje od nas, opazili tudi nekateri drugi ocenjevalci. Repovž v Šentjanžu tekmuje z Ano Roš, le da je nekajkrat cenejši, Debeluh je v stari formi in tekmuje z Zemonom, v Novo mesto se je vrnil Fink, v Dolenjskih Toplicah imajo najbolj dostopne degustacije pri nas, v teh krajih sta tudi (vsaj) dve izjemni turistični kmetiji ... pa še bi lahko hvalili. Recimo dejstvo, da med deseterico kar tekmujejo, kdo bo imel boljšo vinsko karto, in da ima večina na mizi kar nekaj izvrstnih dolenjskih vin. Tudi to se je še pred nekaj leti zdelo nemogoče.

Številke v oklepajih predstavljajo lansko uvrstitev.

1. (1.) Gostilna Repovž (Šentjanž)

Ekološka kmetija, ki so jo spremenili v prvovrstno gostilno z elementi restavracije, ponudi vse, kar lahko sami pridelajo, ob tem pa si ne belijo las, če je treba dodati kakšno razkošnejšo sestavino, ki ni z domačega vrta. Repovžev bogat najdaljši meni, ki obsega več kot deset jedi, stane 70 evrov, štiri jedi so 30 evrov. Izjemna je tudi vinska karta, ki ob tujih obsega najboljša dolenjska in druga slovenska vina.

2. (3.) Ošterija Debeluh (Brežice)

Brežiški mojster ima na meniju vedno nekaj jedi s svojim podpisom, predvsem si je njegovo kuhinjo nemogoče predstavljati brez "tortice" oziroma tatarskega bifteka z gosjimi jetri in testenin z bučnim oljem. Ni dvoma, Jure Tomič je eden najboljših kuharjev pri nas, kar lahko preverite v meniju za kakšnih 70 evrov, hkrati pa ima solidno vinsko karto, na kateri je tudi veliko prestižnih tujih etiket.

3. (2.) Gostilna Vovko (Ratež)

Pri Vovku se vedno nekaj dogaja. Če so lani prenavljali sobe, se letos ukvarjajo tudi z novo romantično lokacijo na obrežju Krke v Kostanjevici, kjer za zdaj še ni hrane, samo pijača in kopanje. V Ratežu pa medtem za 45 evrov pripravijo meni s sedmimi bogatimi avtorskimi jedmi, ki jih lahko zalijete z vini z ene najbogatejših vinskih kart ne samo na Dolenjskem, ampak kar v Sloveniji.

4. (4.) Gostilna Rakar (Trebnje)

Boštjan Rakar se je že pred davnimi leti odločil za kombinacijo, ki je v modi v zadnjem času. Izjemna mednarodna vinska ponudba in butični hotel, ki gostu - tudi zaradi prometnih predpisov - omogoča, da se lahko sprosti ob kozarcu vina ali dveh. Ob široki vinski ponudbi pri Rakarju še vedno ponujajo ne predrago avtorsko kuhinjo.

5. (5.) Oštarija (Dolenjske Toplice)

V Oštariji vztrajajo pri ustvarjalni kuhinji, pri kateri so osnovna predvsem lokalne in ekološke sestavine. Degustacijski meniji so med najcenejšimi v Sloveniji, še malo cenejši so pri kosilih. Se pa vse bolj zavedajo prednosti, da delujejo v okolju topliškega letovišča, zato vse več energije vlagajo v sobe nad gostilno in imajo tudi prenovljeno ime: Oštariji so dodali še Herbelier.

6. (6.) Hiša Fink (Novo mesto)

Mojster Fink, ki je svojo kariero utrdil na Ljubljanskem gradu, je v nekaj mesecih razvil eno najpomembnejših gostinskih lokacij na Dolenjskem. V moderno prenovljeni gostilni imajo izvrstno vinsko karto, zanimivo vinsko klet in več kot solidne degustacijske menije znosnih cen. Poletni meni štirih avtorskih jedi vas bo stal recimo 28 evrov.

7. (7.) Domačija Novak (Sadinja vas nad Žužemberkom)

Tudi pri Novakovih vse več energije usmerjajo v bivanje gostov, o čemer priča tudi nova ponudba spanja na kozolcu. Do stranišča je blizu, namesto budilke pa vas zbudi petelin. Še vedno gre za ekološko usmerjeno kmetijo, meni s petimi jedmi je 40 evrov, vino pa je skoraj zapovedano oranžno.

8. (8.) Tri lučke (Sremič)

V Sremiču je moderen hotel z bazenom, z izjemnim razgledom na vinograde in restavracijo. Pravijo, da se najraje posvečajo večjim skupinam, a tudi za posamezne goste imajo zanimive degustacije (štiri jedi so 32 evrov). Zanimiv način mešanje lokalne in mednarodne kuhinje obogatita solidna vinska ponudba in vinska klet.

9. (-) Grad Otočec (Novo mesto)

Grajska restavracija, ki ponuja jedi z razmeroma prestižnimi sestavinami. Divjačina, tatarski biftek, prepeličja jajca, potočni raki, mavrahi ... Posebnih izumov ne pričakujte - na Otočcu je jelenov medaljon predvsem jelenov medaljon. Vinska ponudba je široka, dolenjskih vin je bolj malo, veliko pa je primorskih in štajerskih imen ter tuje kapljice. Za meni s šestimi jedmi je treba imeti 72 evrov.

10. (9.) Gostilna Šempeter (Bistrica ob Sotli)

Na Kozjanskem mešajo lokalne sestavine in avtohtone recepte z ustvarjalno kuhinjo, izpostaviti velja kopune in krškopoljce, korejevec in kruhovo potico. Ena najcenejših gostiln, kjer se še vedno dobro je, ima najkrajše menije že za 13 evrov. Vinska ponudba je vezana na lokalne vinarje, za odtenek je tudi imen z drugih koncev Slovenije in iz Hrvaške.

Preberite še: