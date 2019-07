Najboljše gostilne na Obali in v slovenski Istri

Na Obali in v našem delu Istre se stvari spreminjajo tako hitro, da se hitreje ne bi mogle. Lokali se odpirajo in zapirajo, ponudba se spreminja, nekateri iščejo avtohtone okuse, drugi lokalna vina, tretji kuhajo samo za turiste. Po drugi strani pa - čeprav so vina teh krajev vse boljša - na Obali praktično ni normalnih vinotek. Se je pa v zadnjem času odprlo nekaj zanimivih gostiln v notranjosti Istre, ki se že lahko merijo s hrvaškimi. To v času, ko se je meje postopoma spet zapirajo, ni slabo.

1. (1.) Sophia, Kempinski Palace (Portorož)

Najboljši slovenski hotel je po lastniku zamenjal še direktorja in obetajo se spremembe, menda še na bolje, čeprav v baru že zdaj strežejo kar tri šampanjce na kozarec, kar je toliko kot v najboljših lokalih na svetu. Tudi restavracija ostaja na najvišji ravni, z imenom vezana na eno najboljših igralk na svetu, pri hrani pa podrejena razkošnim sestavinam in najboljšim vinom. Meni s šestimi jedmi je 85 evrov.

2. (2.) Hiša Torkla (Korte)

Torkla je uveljavljena gostilna v istrskem slogu, ki ne pretirava s poudarjanjem lokalnega, avtohtonega, naravnega in oranžnega. Kljub temu postrežejo z vsem naštetim, najbolj pa se znajdejo pri seriji hladnih predjedi in mesu, ki ga spečejo v priročnem in simpatičnem kaminu. Eden najlepše urejenih lokalov pri nas ima tudi lep razgled na istrsko gričevje, za kuharjev meni s štirimi hodi pa je treba odšteti kakšnih 50 evrov.

3. (3.) Gostilna za Gradom (Koper)

Mojster iz Kopra svojega osnovnega koncepta ne spreminja, a je kljub temu še vedno šef ene najboljših ribjih restavracij v Sloveniji. Avtorska kuhinja poudarja svež ulov v slovenskem in hrvaškem morju, nekaj jedi, recimo Woodstock, pa je že legendarnih. Izogibajo se množičnim prireditvam, konec koncev imajo le nekaj miz. Jasno, rezervacija je nujna, cena hrane pa okoli 50 evrov na osebo.

4. (-) Kužina Stara šola (Korte)

Korte so slikovita istrska vasica, kjer imajo zdaj že tri solidne gostilne. Najnovejša je Kužina, kjer se sestavine in elementi istrske kuhinje mešajo z avtorskimi, včasih celo ekstremnimi posegi hišnega kuharja, vina pa so predvsem istrska. Gostilna je pravzaprav del hotela Stara šola, ki letvico vse bolj zvišuje in se v vsakem primeru lahko meri z najboljšimi čez mejo. Jedli boste za kakšnih 50 evrov na osebo.

5. (8.) La Bottega Dei Sapori (Piran)

Ko smo zadnjič znova malicali na Tartinijevem trgu, smo ugotovili, da je najboljša gostilna v Piranu ravno La Bottega. Pripravljajo pravoverno morsko hrano z rahlimi vplivi zelene Istre in v nasprotju s turbolokali na obali nočejo prodati za porcijo ocvrtih lignjev. Imajo kar nekaj vin iz okolice, torej iz Istre, a ne izključujejo briške kapljice. 35 evrov na osebo.

6. (5.) Stara gostilna (Piran)

Majhna gostilnica v starem mestnem jedru Pirana se v kuhinji trudi z majhnimi izumi, ki jih dopolnjuje z zanimivimi krožniki in posodami od škatel in glinenih loncev do blazin. Sestavine so prestižne, v prvi vrsti so seveda morski prebivalci, vinska ponudba solidna, cene hrane pa kakšnih 60 evrov na osebo.

7. (7.) Hotel Marina (Izola)

V hotelu Marina vihti kuhalnico zdaj že zelo uveljavljen mojster, ki prisega izključno na sledljive sestavine. Pred (sicer hotelsko) ribjo restavracijo lahko že pri vratih preverite, pri kom in kaj so kupili, da bi vas potešili. Pa ne gre zgolj za ribe, podobno je z vsemi sestavinami, ki so na krožniku. Če imate srečo, vam kuhar pri mizi tudi natančno razloži, kaj boste pomalicali. Vinska ponudba je zanimiva, cena hrane okoli 30 evrov po glavi.

8. (-) Kamin (Izola)

Restavracija z najlepšim razgledom na naše morje se lahko pohvali z oljem iz lastnega oljčnika in zmagovalnimi sladicami, sicer pa v kuhinji temelji bolj na morju kot notranjosti Istre. Na natančno izbranem vinskem seznamu je nekaj šampanjcev in penin, največ pa je, logično, istrskih vinarjev. Vina niso poceni, konkretno jedli pa boste že za kakšnih 30 evrov na osebo.

9. (-) Jakomin (Kubed)

Če se strinjamo, da so tartufi najpomembnejša kulinarična prednost Istre, potem je treba reči, da ste pri Jakominu na pravem mestu. Lotili so se jih tako zavzeto, da prirejajo celo svoj festival tega prestižnega gomolja. Črne, v sezoni pa tudi bele, nastrgajo na praktično vse, od njokov do mesa in sladic. Počasi bodo menda dopolnjevali tudi vinsko karto. Hrana (s tartufi) 40 evrov na osebo, če gomoljike preskočite, pa je veliko ceneje.

10. (-) Brič (Dekani)

Ko je dolenjski turistični gigant v Strunjanu izpraznil gostilno Primorka, so se nasledniki vsaj začasno preselili v Dekane, v manj romantične prostore restavracije Brič. Še vedno imajo izjemno ponudbo vin, najboljši so v morski kuhinji, obvladajo pa tudi paleto drugih možnosti, predvsem mesnine in tartufe. Morski scenosled stane kakšnih 40 evrov na osebo.

