Restavracija Primorka: skriti biser slovenske obale

Bolj kot ne ribja restavracija v srcu Strunjana je imela svoje svetle in svoje temne dni, odvisno od lastnikov in osebja. Trenutno je med najboljšimi svoje vrste pri nas.

Foto: Miha First

Zadnjič je klical eden od naših najbolj podkovanih bralcev in nas opozoril, da na naši Obali, med množico "pohani kalamari/pomfrit" gostiln domuje ena redkih pravih morskih restavracij. "Primorka se je v zadnjem času zelo popravila," je zagotovil.

Restavracija Primorka

Strunjan 148, 6320 Portorož - Portorose

Telefon: 05 678 00 00

In smo šli proti morju, dobro poučeni o bogati vinski ponudbi, ki jo imajo tudi na svoji spletni strani. Brez zadržkov lahko rečemo, da ima Primorka trenutno najboljšo vinsko karto na Obali, če izvzamemo prestižno in razmeroma drago ponudbo nemško-švicarske multinacionalke Kempinski v Portorožu. Je pa za pokušino takšnih vin nujno prespati kje v bližini ali naročiti prevoz.

Foto: Miha First

Povejmo, da smo na začetku pili hišno malvazijo 2015, kupljeno na licitaciji v koprski kleti, potem pa macerirano in v sodčkih zorjeno Pucerjevo malvazijo Progenerata letnika 2009. Malvazija je vse bolj priljubljeno vino v naših krajih, tudi v bolj celinskem delu Primorske, a omenjeni kapljici sta bili, kot so napovedali natakarji, med najboljšimi v Istri.

Naša večerja se je odvijala na mediteranskem vrtu (poleti boste morali mizo na njem rezervirati vsaj kak dan prej), ki ga, to je treba reči, kazi velik napis z utrujeno reklamo za nekoč naše, zdaj nizozemsko pivo. Če pa sedite obrnjeni proti obali, res ne morete imeti pripomb.

Foto: Miha First

Z vonjem dreves, grmovja in morja je na mizo prispel namaz iz tune, skute in bazilike, podprt z vročimi bombicami kruha, potem pa smo šli na pravi začetek, morski tris: hobotnica nima nepotrebne čebule, ampak jo skoraj brez zabele podstavijo z rukolo, prav tako čistih okusov je meso rakovice, ki mu dodajo le olive, najbolj pa nam je bila všeč sipa v družbi jagod, pinjol in gostega balzamičnega kisa.

Morski tris s hobotnico, rakovico in sipo Foto: Miha First

Mimogrede - za tiste, ki si želijo vsaj malo teatra, pri mizi pripravijo karpačo brancina s pripadajočimi agrumi, začimbami in olji. So pa, podobno kot nekoč v portoroški Marini, ponosni na svojo škampovo juho, v kateri je ob paradižnikovi osnovi in škampih tudi nekaj riža. Izvrstna jed, skoraj golaž, ki pa v nasprotju s podobnimi recepti ne pretirava s soljo. Šparglji so se v tistih dneh počasi sicer poslavljali, a pri Primorki so vseeno še stregli solidno juho, v katero so ob špargljih vmešali tudi krompir.

Tople predjedi sestavljajo bistven del Primorkine ponudbe, pa naj gre za testenine z morskimi prebivalci (pa tudi z divjačino ali zelenjavo) ali za samostojne školjke. In jasno, pri številnih tovrstnih jedeh dodajo tudi tartufe. Mi smo se namesto fužev odločili za pljukance, ki jih že dolgo nismo jedli, v pozno spomladanskih dneh jih pripravijo s škampi in šparglji.

Pljukanci s škampi in divjimi šparglji Foto: Miha First

Morda najboljša jed večera, ki smo ga kljub opozorilom puristov, da ob ribah ne bo šlo, nadaljevali tudi s konkretno rdečo zvrstjo Truške (cabernet sauvignon, merlot, refošk) iz istrske ekološke kleti Rodica.

Ena od glavnih jedi so bili jadranski lignji na žaru, ki jih res znajo pripraviti v posmeh vsem, ki tako na slovenski kot hrvaški obali (pa tudi na celini) cvrejo njihove patagonske brate. Zraven gre blitva s krompirjem (ne pomfrit in tatarska), ki podpira tudi klasične jadranske ribe, recimo za naše kraje standardnega, lepo očiščenega, a malce presuhega brancina Fonda.

Orjaški jadranski glavonožec z žara Foto: Miha First

Pri Primorki so, za občutek, cene rib ali lignjev okoli 50 evrov na kilogram, bifteki so po 25 evrov, zrezki okoli 10 evrov, kolikor so tudi bogato obložene testenine. In jasno, pri Primorki za stalne goste najdejo še marsikaj, recimo domačo klobaso, ki jo mirno postrežejo s Krapeževim vipavskim merlotom.

Nam pa je na koncu bolj ustrezala sladica. Imajo kopico musov in nekaj sladic s kakijem. Rezina zlatega sadeža bi si zaslužila nekaj dodatne obdelave, bolj nam je šla v slast razstavljena sladica pistacije in čokolade. Pa še žižole, brinjevec in višnje so za nas namočili v alkohol. Mimogrede, restavracija ima tudi manjšo trgovino, kjer je mogoče kupiti oljčno olje, sol in podobne izdelke.

Foto: Miha First

Primorka je vsekakor ena boljših gostinskih lokacij na Obali, upajmo le, da je novomeški lastniki, ki si jo občasno zaželijo nazaj v svoje vrste, ne bodo pokvarili. Že ob letu osorej bo to zlahka preverljivo, recimo ob primerjavi novega in starega vinskega lista.

Povzetek

Malce pozabljena in po krivici prezrta gostilna v Strunjanu, ki na simpatičnem vrtu ponuja le malce ustvarjalno predelane mediteranske klasike. Od jadranskih kalamarov do divjih rib in brancinov ribogojnice Fonda, hkrati se najde marsikaj za mesojede. A za najboljše, kar imajo, imejte v žepu od 35 do 40 evrov na osebo

Vinska karta je verjetno še korak naprej od solidne ponudbe hrane. Imajo nešteto penečih vin in desetino šampanjcev. Pokrivajo vse, kar se dogaja v Istri, vključno s pravo enciklopedijo malvazij. Jasno, ob tem imajo vse najboljše iz Brd, Krasa in Vipave, med vini pa je tudi nekaj pravih raritet in nekaj tujih vin.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.