Gostilna Korte: legendarna konoba v slovenski Istri

Foto: Miha First

Po svoje drži oboje. Gostilna Korte je legendarna istrska konoba, kjer so ljudje iz celinske Slovenije prvič poskusili bobiče, fuže, tartufe in podobno lokalno hrano, po drugi strani pa je bil na dan našega obiska v hiši na meniju zgolj kraški, ne pa istrski pršut.

Gostilna Korte

Korte 44, 6310 Izola

Telefon: 05 64 20 200

Ja, včasih so Istrska klet, Belvedur in Gostilna Korte učili Istrane na oni strani, kako se kuha po domače, zdaj pa naši na zvočnikih, bog ve, zakaj, vrtijo glasno balkansko-mediteransko glasbo. Hrvati so pobrali Michelinove zvezdice in vilice, medtem ko so na meniju naših domačih gostiln "razni zrezki", pa tudi ocvrti kalamari in škampi. Še dobro, da imajo čez cesto Torklo in v dolini Kempinski, ki sta vendarle krepko pred visoko ocenjenimi lokali med Savudrijo in Rovinjem.

Foto: Miha First

Toda! V gostilni Korte je ob temeljitem pregledu jedilnega lista in ob pogovoru s prijaznim osebjem mogoče dobiti marsikaj, pravzaprav skoraj vse, kar imajo sosedje. Gostilna je urejena, poleti pa je vrt s sijajnim pogledom na istrske griče eden najlepših v tem delu Slovenije.

Začeli smo z domačo klobaso, ki so jo ponudili, in preskočili kraški pršut, zraven so narezali še nekaj ovčjega sira in pritaknili olive. V spremljavi je bil mehak kruh, bel in z olivami.

Domača istrska klobasa in ovčji sir Foto: Miha First

Mimogrede, šlo je za konkretno, a še vedno najmanjšo porcijo tisto popoldne, vse druge jedi so bile milo rečeno orjaške. Bobičev je bilo recimo kak liter, vanje pa je bilo primešanih vsaj deset dekagramov mesa. Ena najboljših jedi na teh terenih.

Bobiči, znana istrska fižolovo-koruzna mineštra, so v Kortah še posebej bogati. Foto: Miha First

V sezoni divjih špargljev so jih namešali v fuže z malo pršuta (in res nepotrebnimi okraski iz korenja in peteršilja). Tudi fužev je bilo za vsaj dve normalni porciji.

Fuži z divjimi šparglji in pršutom Foto: Miha First

Jasno, ena od kvalitet, ki jih Slovenci iščejo po gostilnah, so velike porcije in v Kortah pri tem prednjačijo. Veliko in razmeroma poceni. Juha, testenine, kos mesa in sladica v količinah, ki jih lahko pojedo samo najbolj izkušeni jedci, za kakšnih 25 evrov. Če se hočete samo najesti, pa sta več kot dovolj že dve jedi, za kar bi skoraj moralo zadostovati 15 evrov.

Foto: Miha First

Kaj pa vino? Vsa vina, razen (nepotrebne) srebrne radgonske penine, so iz bližnje vinske kleti Korenika. Ob vse zanimivejši ponudbi iz Istre bi se seveda lahko bolj potrudili. Odprta malvazija, ki smo jo dobili na začetku, je bila povsem spodobna in pitna, kiselkasti refošk pa se z glavnimi jedmi skorajda ni mogel kosati.

Tudi pri glavnih jedeh smo poskušali najti lokalno hrano, ki se lahko meri s ponudbo na južni strani meje. V spet malce preveliki porciji smo dobili tri kose ombola oziroma tri svinjske zrezke, če hočete, ki so jih zalili z omako belega vina in oliv ter opremili z zajemalko praženega krompirja.

Ombolo z omako belega vina in oliv Foto: Miha First

Še nekaj večja je bila porcija srninega golaža z njoki v velikosti krompirja. Obe glavni jedi sta bili okusni, da se človeku solza utrne, po drugi strani pa je treba omeniti da sta to - ob golažu z zajčkom - edini lokalni jedi na meniju, ki sicer ponuja serijo zrezkov in kalamarov.

Srnin golaž z njoki Foto: Miha First

Ne gre pa pozabiti na sladice. Imajo palačinke, sladoled in skutno torto, mi pa smo sopihali ob spet preveliki, a res slastni jabolčni krostati. Zanimivo, za konec oziroma za na pot imajo širšo ponudbo kot pri vinu: skoraj sladke žižole, borovničke, tropinovec, rutico ...

Jabolčna krostata Foto: Miha First

Povzetek

Istrska konoba, ki je po eni strani le streljaj od najboljših, hkrati pa tako zelo daleč. Na srečo se ob posvetovanju z natakarji najde marsikaj. Golaži, ombolo, fuži, bobiči … Po drugi strani imajo marsikaj za tiste, ki jih zanimajo samo velike in poceni porcije.

Vinska ponudba obsega zgolj bližnjo klet Korenika. Na žalost. Poskusili smo pitno malvazijo in klasično prekisel refošk.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.