Gostilna Jakomin: kdor hoče tartufe, bo tu navdušen

Veljalo je, da so najboljše gostilne s tartufi v hrvaški Istri. Pa ne drži povsem, še posebej ne v zadnjem času, ko so se posla resno lotili v Kubedu.

Gostilna Jakomin v zadnjih letih doživlja pravi preporod, istrske specialitete, ki jih ponujajo, pa se lahko merijo tudi z najboljšimi, pravzaprav samo z najboljšimi.

Gostilna Jakomin

Kubed 3a, 6272 Gračišče

Telefon: 031 368 741

Konec koncev v Kubedu organizirajo tudi festival belih tartufov in na njem skupaj s hrano, vini in glasbo dokazujejo, da je slovenska Istra kulinarično enakovredna obema sosedama. Kar je seveda tudi ideja za kakšnega od županov, ki se bodo v prihodnjih dneh zavihteli na svoje prestole v pripadajočih občinah.

Foto: Miha First

Pri Jakominu, kamor smo se odpravili na prvo letošnjo dozo belih tartufov, smo začeli s hišnim belim, Kavrečičevo malvazijo. Poceni in učinkovito vino, ki smo ga kmalu zamenjali za steklenico Poličeve tako imenovane oranžne, a nepretresljive kapljice iz Trušk.

Poličeva malvazija je podprla narezek istrskih mesnin: sladek istrski pršut, dišeča vratovina, suha klobasa in divjačinska salama ter že kar spektakularna fazanova pašteta, ki ji po želji gosta dodajo tudi črne tartufe. Na plošči so ob mesnih izdelkih še mlad kravji sir, na katerega smo si prav tako dali nastrgati tartufe, dodali so mu še dve vrsti ovčjega, "čistega" in s tartufi. Škoda, da kot podlaga nastopa vseprisotna rukola, zato pa so bile toliko boljše priložene "kislice" oziroma vložena zelenjava – kisle kumarice, olive in stebla česnovih cvetov v oljčnem olju.

Plošča istrskih mesnin in sirov Foto: Miha First

Mimogrede, še pred tem bogatim izborom hladnih predjedi je na mizo prispel hlebček toplega belega kruha, ki ga, jasno, ne moreš nehati jesti, pa čeprav dobro veš, da bi se moral držati nazaj.

Še topel hlebček iz domače peči Foto: Miha First

Izjemnemu začetku so sledili bobiči, tipična istrska mineštra s koruzo, fižolom in korenjem – Jakominova se je izkazala za eno od najboljših na obeh straneh meje, tudi zato, ker so jo bogatili veliki kosi slanine.

Po juhi smo že pogledovali proti rdečemu vinu in si dali natočiti nepretresljiv refošk soseda Udoviča, nato pa se lotili testenin. Najprej smo si na rezance dali naložiti izvrsten srnjakov golaž (ki bi se sicer še bolje družil z njoki, a potem ne bi zmogli ničesar več), potem pa smo bili pripravljeni na tartufe – natančneje na bele tartufe.

Fuži z belimi tartufi Foto: Miha First

Nastrgajo jih pri mizi, mojster pa za tako svečano priložnost uporabi posebne rokavice. Najprej je napravo uporabil na fužih, zabeljenih z maslom, da so beli tartufi na polno zasijali in zadišali. Ker je sezona tega cenjenega gomolja tako kratka, smo se odločili, da si ga privoščimo še pri glavni jedi, kjer pri Jakominu blestijo z mesninami.

Meso pečejo v odprtem kaminu na terasi. Foto: Miha First

Iz kamina na terasi, kjer pečejo meso, je na mizo prispela naveza, ki jo morate poskusiti: svinjina, natančneje ombolo, ter goveja tagliata, na katera so nato spet nastrgali kot oreh debele tartufe. In drugega sploh nismo potrebovali.

Pod tartufi se skriva goveja taljata Foto: Miha First

Na tem mestu je treba priznati, da ena od najbolj zanimivih istrskih konob ni nujno poceni, še posebej, če se lotite jedi opremljati z belimi tartufi, kar lahko počnete le kakšne tri ali štiri mesece na leto. Če tartufov ne jeste, pa so cene pri Jakominu razmeroma ugodne. Naša ekipa je namreč za štiri jedi in sladico porabila kakšnih 40 evrov na osebo, če pa bi se tartufom izognili, bi bil račun skoraj polovico nižji.

In ko že omenjamo … Ja, tudi sladico smo poskusili. Ob nepričakovano zanimivi in okusni panakoti smo pomlatili še solidno orehovo rulado in izvrsten jabolčni zavitek, ob vsem tem sladkorju pa so nalili polsladek cipro, ki mu ni uspelo, da bi se približal sladicam. Učinkovitejša, pravzaprav izjemno močna je bila domača rutica.

Jabolčni zavitek Foto: Miha First

Povzetek

Istrska gostilna, kakršnih je množica na obeh straneh meje. Obenem pa Jakomin ni kar neka gostilna, blestijo tako v testeninah kot mesninah, obenem so trenutno očitno najmočnejši slovenski ponudnik jedi s tartufi.

Vinska ponudba ni zapisana, kar je zagotovo njihova največja pomanjkljivost. Imajo hišno belo in rdeče (Kavrečič, Udovič), ostalo pa poiščejo v hladilnikih. Ko bodo ob tako razkošnih jedeh znali ponuditi tudi pijačo, bodo trdno med najboljšimi v Istri.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.