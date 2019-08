Najboljše gostilne v Ljubljani

Človeka kar zmrazi, ko se sprehodi po ljubljanskih ulicah, kjer nepregledne množice turistov narekujejo gostinsko ponudbo. Celo lokali, ki igrajo nekakšno vlogo neodvisne kuhinje, so se podredili novemu trendu, ki prinaša toliko denarja, da podležejo tudi najboljši. Gostinci so pač obrtniki in to je vse, kar je treba vedeti o prevladujoči ljubljanski kulinarični sceni. V prestolnici zato prevladujejo na eni strani kalamari, pice, burgerji in kar je še hitre hrane, na drugi strani pa nas bombardirajo z astronomskimi cenami za težko preverljivo naravno, sonaravno, ekološko ali biodinamično hrano. Ljubljana v nasprotju z Zagrebom nima niti ene prestižne meščanske gostilne in le nekaj je takšnih, kjer lahko jedec poje dobro govejo juho in kos mesa ali ribe.

Kam torej v Ljubljani? Tukaj je letošnjih deset favoritov (lanske uvrstitve so zapisane v oklepajih).

1. (1.) Restavracija Maxim

Restavracija, kjer z razkošnimi sestavinami pripravljajo prav tako razkošno avtorsko hrano z vplivi mednarodne, največkrat francoske kuhinje. Šampanjec je odprt na kozarec, vinska ponudba je pestra in poceni, seveda pa imajo tudi arzenal prestižnih vin, ki naj bi zadovoljila tudi petičnejšo publiko. Maxim je obratno od revne kuhinje, kar pomeni, da je za štiri jedi dobro imeti v žepu 60 evrov.

2. (3.) Restavracija Cubo

V Cubo se najraje pripeljemo s taksijem, da se s svojo škatlo ne blamiramo pred vsemi najdražjimi porscheji, mercedesi in beemveji, ki jih tam parkirajo jedci bogate, le malo avtorsko dodelane italijanske kuhinje. Imajo tudi korektno vinsko karto naših in tujih vin, šampanjec je mogoče dobiti na kozarec, za štiri jedi pa imejte na voljo kakih 70 evrov.

3. (7.) Atelje

Ni dvoma, Atelje je v nekaj mesecih postal ena od najzanimivejših restavracij v Sloveniji. Mladi kuhar kuha ustvarjalno, a na srečo večine gostov vse manj abstraktno hrano (v hiši imajo najboljši kruh in maslo v državi). Ne predraga vinska karta je vse bolj popolna, pri ponudbi vin na kozarec verjetno med najboljšimi na terenu. Kosila s tremi jedmi so po 22 evrov, daljši meniji z devetimi jedmi po 90 evrov.

4. (3.) Restavracija JB

Janez Bratovž je s svojo restavracijo na Miklošičevi še najbližje razkošnim zagrebškim restavracijam, kot sta Noel in Zinfandel’s. K temu pripomorejo Plečnikove jedilnice z visokimi stropi, še bolj pa avtorske jedi, ki prihajajo iz kuhinje. Za 11 jedi boste plačali 95 evrov, zanimiv je vegetarijanski meni, šest jedi za 50 evrov.

5. (4.) Sushimama

Pri kakovostnejših azijskih restavracijah se človek vpraša, kaj jim lahko stori cunami turistov. Ali lahko obdržijo svojo ponudbo, bodo še imeli najboljša vina in sakeje, brez katerih ni japonske kuhinje, če bodo ne glede na vse razprodani? Za zdaj še drži: šampanjec točijo na kozarec in med vini je mogoče dobiti marsikateri biser. Sicer pa zvitki, tempura, juhe, ribe in govedina wagyu. Cene so od 25 evrov pa do 60 evrov na osebo, če posežete po prestižnem mesu.

6. (6.) Okrepčevalnica Čompa

Zdi se, da je Čompa ena od redkih poštenih gostiln v središču Ljubljane. Cene niso previsoke, vinska ponudba je izvrstna, hrana pa vsak dan bolj dodelana. Jasno, govorimo o ponudbi mesa, v zadnjem času pa vpeljujejo tudi vse več zelenjave. Na Trubarjevi se ne ozirajo na turiste, odprti so samo zvečer, še več, sredi julija zaprejo in se vrnejo enkrat avgusta. Okoli 35 evrov na osebo.

7. (9.) Restavracija Strelec

V grajski dvorani v stolpu Ljubljanskega gradu je že pozimi na moč romantično, a še lepše je poleti na eni od najlepših teras v Sloveniji. Igor Jagodic, tehnično eden od najbolj podkovanih slovenskih kuharjev, vodi restavracijo, kjer ponuja prenovljene jedi iz ljubljanske preteklosti (najdaljši meni z devetimi jedmi je 86 evrov, kosila so 32 evrov). Imajo solidno vinsko karto, na njej pa vina najboljših naših in tujih vinarjev.

8. (10.) Gostilna Jakob Franc

V letu in pol je lokal v Trnovem postal sinonim za tradicionalno ljubljansko gostilno, kjer je mogoče dobiti joto, ričet, žgance, telečja jetrca, polnjene paprike, golaž in seveda mesnine ravno prav mastnih krškopoljskih prašičkov. Za 30 evrov bi se morali že dobro najesti. Mimogrede, imajo solidno vinsko karto naših vin, ki jim priključijo za odtenek tujine in šampanjce.

9. (-) Taverna Tatjana

Na koncu Stare Ljubljane, skoraj pri tunelu, je že dolga leta taverna, kjer kuhajo, pečejo ali samo okisajo in naoljijo morske specialitete. A zdi se, da so v zadnjem letu občutno napredovali. Razlog bi se lahko skrival v mojstru, ki je nekoč deloval v Skaručni in v kranjskem Sonetu. Ob ribjih jedeh imajo tudi skromno, a na moč zanimivo mesno ponudbo in solidna slovenska vina. 50 evrov na osebo.

10. (8.) Bistro Monstera

Najbolj znan slovenski TV-kuhar je tudi poslovno vse bolj aktiven. Ob Monsteri, ki si je v glavnem mestu že nabrala svojo publiko, je z enostavnejšo ponudbo prodrl tudi v domači Kranj. V Ljubljani pa je vse po starem. Ob solidni vinski karti imajo poudarjeno avtorsko hrano, kosila s štirimi jedmi so 25 evrov, če hočete pri glavni jedi boljši kos mesa, boste plačali 37 evrov.

