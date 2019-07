Najboljše gostilne na Krasu, v Vipavski dolini in Brkinih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predvsem Vipavska dolina je z avtocesto, gradnjo katere so, mimogrede, mnogi kritizirali, dobila solidno cestno povezavo s svetom, s tem pa odprto pot do tamkajšnjih gostiln - nenazadnje v Vipavski dolini in na Krasu kuha nekaj najboljših slovenskih kuharjev. Na lestvici najboljše deseterice sta letos dve novosti, ena na Krasu in ena v Vipavski dolini.

1. (1.) Pri Lojzetu (Zemono pri Vipavi)

Tomaž Kavčič in njegova ekipa že dolga leta kuhajo prepoznavno, avtorsko in okusno hrano. Pozimi navdušujejo z urejeno notranjostjo slikovitega dvorca, poleti je s terase Zemona najlepši razgled na Vipavsko dolino in okoliške hribe. Imajo eno najboljših vinskih kart pri nas, degustacija šestih jedi s pripadajočimi pozdravi stane 85 evrov.

2. (2.) Majerija (Slap pri Vipavi)

V nasprotju z mnogimi v okolici se je Mateju Tomažiču, človeku, ki je nekoč (na)učil kuhati Ano Roš, zazdelo pametno urediti tudi sobe. Prenovljena vipavska domačija med vinogradi pa vendarle poudarja predvsem izvrstne jedi, pri katerih prevladujejo lokalne sestavine. Tudi vina so skoraj izključno vipavska. Najcenejši meniji so kakšnih 30 evrov, soba za dve osebi pa stane v domačiji 98 evrov.

3. (3.) Gostilna Mahorčič (Rodik)

V eni najbolj kulinaričnih vasi pri nas v družinski gostilni kuha Ksenija Krajšek Mahorčič. Hrana je ustvarjalna (kuharica velja tudi za eno najboljših slaščičark pri nas), s sestavinami iz bližnje okolice, če je to le mogoče. Najdaljši in najdražji meni osmih jedi vas bo v brkinski gostilni stal kakšnih 69 evrov. Vina, razen šampanjca, so bolj ali manj lokalna, največ jih je s Krasa in Vipavske doline.

4. (4.) Gostilnica Ruj (Dol pri Vogljah)

Za kakšnih 40 evrov boste jedli na Krasu, streljaj od Dutovelj oziroma tik ob italijanski meji. Peter Patajac, ki se je menda dokončno ustalil v svojem lokalu in manj svetuje raznim poslovnežem po Sloveniji, je eden najboljših slovenskih kuharjev in hkrati eden od začetnikov prenovljene lokalne kuhinje. Recepti so tradicionalno kraški, a se za ščepec razlikujejo od izvirnikov, ki jih poznajo v bolj pravovernih gostilnah.

5. (5.) Turistična kmetija Arkade - Cigoj (Črniče)

Cigojevi ostajajo ena najboljših, če ne kar najboljša turistična kmetija pri nas. Na slikovitem vipavskem dvorišču ob svojem izvrstnem vinu lahko ponudijo (predvsem) mesne dobrote, ki jih pridelujejo doma, največ materiala prispevajo prašički pasme mangulica. Pršuti, salame, klobase, juhe iz mangulice, seveda s pripadajočo zelenjavo in prilogami. Za kakšnih 30 evrov boste jedli dobro in obilno.

6. (-) Gostilna Theodosisus (Vrhpolje)

Vipavska kuhinja mojstra, ki se je gostinstva učil pri najboljših, tudi na Zemonu. Stavi na lokalne sestavine (pršut, mlečni izdelki, med, divjačina ...), tradicionalni recepti s kančkom sodobnosti pa s tem ne izgubljajo, prej nasprotno. Degustacija petih jedi stane 36 evrov. Pijete lahko le vina iz Vipavske doline, hišni vinar je Jamšek, sledita Krapež in Burja. Cene vin so prijazne.

7. (8.) Penzion Sinji vrh (Kovk)

Med deseterico boste na najvišji nadmorski višini našli eno najprijetnejših turističnih postojank v naših krajih. Turistična kmetija s prenočišči, Karitasova slikarska kolonija in planinski dom z izjemnim razgledom. Jedi so v zadnjih letih povsem prenovili, ponujajo degustacije lokalnih jedi s sestavinami s svoje in okoliških kmetij ter iz bližnjih gozdov. Vino prispevajo Vipavci iz doline, jedača nanese kakšnih 20 evrov na osebo.

8. (9.) Picerija in restavracija Etna (Divača)

V Divači so imeli že pred novim valom picerij ene najboljših pic pri nas. Ob avtorskih malo drugačnih picah imajo tudi konkreten izbor jedi, navdahnjenih tako z modernimi recepti kot s Krasom, pa tudi zanimivo vinsko karto, ki razveseli tudi zahtevnejše pivce. Pice so krepko pod desetimi evri, ostale jedi so le malo dražje.

9 (-) Špacapanova hiša (Komen)

Kraška gostilna, ki je pomladila kolektiv in koncept, zdaj ponuja lokalne sestavine (domači pršut in klobase, divjačino, sire, maslo, gobe, marmelado ...), predelane v zanimive jedi, ki jih strežejo v degustacijah po pet ali osem jedi od 45 do 68 evrov. Vinska karta po eni strani poudarja kraške vinarje, po drugi pa naravna vina. Imajo tudi nekaj lastnih vin.

10. (6.) Domačija Muha (Lokev)

V Lokvi je podobno kot v Rodiku ali Kortah serija zanimivih gostiln, ki dokazujejo, da je na Krasu še vedno mogoče dobro jesti. V Muhi imajo zanimivo vinsko ponudbo, drugače pa hladne mesnine, mineštre, domače testenine, nekaj mesa in predvsem vina kraških mojstrov. Za 25 evrov na osebo se boste konkretno najedli.

Oglejte si še: