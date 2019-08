Najboljše gostilne v okolici Ljubljane

Ljudje se vse raje zapeljejo nekaj kilometrov ven iz Ljubljane, kjer kosila ali večerje združujejo s krajšimi ali daljšimi izleti in po večerji tudi prespijo. Tisti, ki so nekoč na službena kosila skočili na rob ali ob rob glavnega mesta, pa zdaj raje ostanejo v središču mesta, kjer ni težav s prevoznimi sredstvi, če jedec slučajno še kaj spije.

Skratka, gostilne v okolici Ljubljane dobivajo novo vlogo, morda niso več množično obiskane, a se razvijajo na drugačen način, s projekti, ki niso več nujno vezani na slovenski trio goveja juha/kos mesa/jabolčni zavitek. Zdaj v kuhinji potujejo od ekološke do ekstremne avtorske kuhinje, prek zanimivih vinskih kart do italijanskih okusov.

1. (2.) Gostišče Grič (Šentjošt nad Horjulom)

Luka Košir je s svojim pogledom na sodobno kulinariko, s kisanjem, sušenjem, dimljenjem in fermentiranjem sestavin korak pred konkurenco v okolici Ljubljane, pravzaprav je v slovenskem vrhu. Pa da se ne boste ustrašili, da je hrana preveč eksotična – izvrstni jedilni list v Griču poudarja lokalne mesnine, ribe, zelenjavo in sadje. Za degustacijo boste odšteli kakšnih 50 evrov na osebo, ponudba vin in žganic je solidna, sicer pa Šentjošt ljubi tako kulinarične turiste kot pohodnike, kolesarje in zimske sankače.

2. (1.) Gostilna Skaručna (Skaručna)

Za 98 evrov vam bo nepozabni Slavc Žagar ponudil najdaljši vrtiljak svojih jedi (štiri hladne predjedi, štiri juhe, dve topli predjedi, dve glavni jedi, tri sladice). Hrano – nekoč je bil na dnevnem redu verjetno še kakšen krožnik več – najraje povezujejo z ekološkimi, naravnimi oziroma oranžnimi vini. Seveda je na voljo tudi kaj manj ekstremnega, kakšen šampanjec ali kozarec cvička, da o sladkem žganju, ki čaka na točilnem pultu, niti ne govorimo.

3. (3.) Gostilna Kirn (Jezero)

Legendarna gostilna na Ljubljanskem barju se ne spreminja veliko. Odprti so zgolj konec tedna, druge dni le ob rezervacijah, še vedno pa ponujajo sezonske jedi izpod peresa domače kuharice. Jedi, ki imajo korenine v prestižni ljubljanski kuhinji, pospremijo z ne predragimi novostmi, ki jih lastnik najde v kleteh slovenskih vinarjev. Za kakšnih 30 evrov na osebo se boste krepko najedli, in to v prostorih, kjer so nekoč jedli največji evropski politiki.

4. (-) Evergreen (Smlednik)

Restavracija v golfskem središču, ki skrbi predvsem za lakoto športnikov, je v zadnjem času napredovala. Jedilni list je dovolj zanimiv, čeprav gre predvsem za jedi, ki utrujenim športnikom pomagajo povrniti izgubljeno energijo. Obenem novi kuhar ponuja degustacijo, ki v najdaljši verziji stane 85 evrov. Za šampione, ki želijo po športnem boju nazdraviti, imajo veliko penečih vin, tudi šampanjce, sicer pa je kot v vseh Kavalovih lokalih največ Belice.

5. (4.) Gostilna Čubr (Križ pri Komendi)

Na trgu v Križu pri Komendi stoji ena najstarejših še delujočih gostiln pri nas. Pravijo, da kuhajo od leta 1934. Ob razmeroma ustaljenih jedeh slovenske kuhinje vam že za 35 evrov pripravijo tudi degustacijski meni s šestimi jedmi in pozdravom iz kuhinje. Imajo tudi resno vegansko ponudbo in vinsko karto, na kateri je mogoče najti vse naše favorite in najboljša vina sveta.

6. (5.) Gostilna Kovač (Tomačevo)

Pri Kovaču ostajajo samo gostilna, in to dobra. Zvesti tradiciji ne ponujajo ničesar novega, a je klasika, ki jo kuhajo, izvrstna, pa naj gre za juhe, bifteke, konjske zrezke ali ribe. Glavni gostje so še vedno dobro situirani poslovneži, cene pa so presenetljivo zmerne. Ob razmeroma predvidljivi ponudbi hrane je nekaj manjših presenečenj pri vinski ponudbi, ki jo vztrajno dopolnjujejo. Za hrano imejte kakšnih 35 evrov na osebo.

7. (6.) Krtina d'Ampezzo (Imeno)

Ena najbolj prijaznih gostiln v okolici Ljubljane, v hribih malo pred Moravčami, kjer kuhar iz Piemonta pripravlja predvsem italijanske specialitete. Bagna cauda, kalamari v pikantni paradižnikovi omaki s kaprami, množica testenin, florentinec ... Še posebej prijeten je poletni pogled v dolino, vinska karta je solidna, bolj italijanska kot slovenska, cena hrane pa okoli 40 evrov na osebo.

8. (7.) Gostilna Repnik (Kamnik)

Pri Repniku ob porokah na svojem vrtu, keteringu in mnogih športnih dejavnosti kuhajo prijetno domačo hrano. Višek ponudbe je verjetno najbolj pravoverna ponudba okusov Kamnika, kot so pred leti poimenovali lokalno kuhinjo teh krajev. Pri Repniku, kjer vas zapeljejo tudi s kočijo, je mogoče na hitro pojesti tudi enostavno malico in kosila, za utrujene jedce in turiste imajo tudi sobe.

9. (8.) Posestvo Trnulja (Črna vas)

Na veliki ekološki kmetiji na Barju so nekoliko spremenili delovni čas, kar pomeni, da niso odprti le konec tedna, ampak tudi ob petkih. Medtem pa sam koncept ekstremno ekološke kuhinje, kjer večino sestavin pridelujejo na svoji zemlji ali pa si pomagajo z nakupom pri najbližjih proizvajalcih ekološke hrane, ostaja nespremenjen. Tudi vina – karta je presenetljivo obsežna – so ekološka. Kosilo stane dobrih 25 evrov, če jeste po naročilu, pa kakšnega desetaka več.

10. (9.) Gostilna pr' Kopač (Brezovica)

Ne bomo se dosti zmotili, če rečemo, da je Kopač najbolj domača gostilna v okolici Ljubljane. Klasika brez velike filozofije. V glavnih vlogah so goveja juha, ocvrte mesnine, zavitki in podobno. Le redko izpostavljajo novosti, res pa je, da so v zadnjem času izboljšali vinsko ponudbo. Še vedno so na svojem terenu ena najcenejših oštarij, za 20 evrov dobite marsikaj.

