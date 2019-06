Slovenske gostilne z najlepšimi vrtovi, dvorišči in terasami

Poletje se je začelo in s tem naša tradicionalna rubrika, v kateri pregledamo, kako so se slovenske in okoliške gostilne odrezale v zadnjem letu. Začeli bomo, kot po navadi, z razvrstitvijo najlepših gostinskih vrtov, dvorišč in teras.

Ker sam razgled in urejenost posameznega lokala ni dovolj, vsi omenjeni v spodnji deseterici znajo tudi kaj dobrega skuhati in ponuditi dobro kapljico. Po drugi strani pa še tako dobra hrana ni veliko vredna, če je ne dobimo v vsaj urejenem in čistem okolju. Večjih pretresov na lestvici v primerjavi z lanskim letom ni, v oklepaju so lanske uvrstitve.

1. (1.) Pri Lojzetu (Zemono pri Vipavi)

Ko so pred leti gradili avtocesto skozi Vipavsko dolino, so mnogi protestirali, češ da bo okrnila naravo in turistično ponudbo. Zgodilo se je nasprotno. Avtocesta je za nekajkrat zmanjšala promet na lokalnih cestah in pritegnila turiste, Vipavska dolina pa je postala eden najbolj idiličnih delov Slovenije. Tomaž Kavčič ima izredno srečo z lokacijo svojega dvorca, po drugi strani pa je njegova kuhinja med najboljšimi tako v Sloveniji kot bližnji okolici. Uravnoteženi okusi, lepi krožniki, obsežna vinska karta, urejen dvorec in sijajen razgled.

2. (2.) Restavracija Strelec (Ljubljana)

Ljubljanska gostinska veriga, ki ima lokale z zelo različnimi ponudbami hrane in pijače, ima ne glede na vse kritike tudi solidno restavracijo na Ljubljanskem gradu, kjer se kuharski mojster trudi ohraniti veliko mero neodvisnosti. Pri Strelcu so eni redkih, ki se trudijo s sodobno in pošteno kreativno kuhinjo. Notranjost grajskega stolpa je lično urejena, a še veliko lepše je poleti na terasi, na obzidju Ljubljanskega gradu.

3. (3.) Nejka & Uroš Klinec (Plešivo)

V Goriških brdih je kopica lokalov na lokacijah z zanimivimi razgledi: Bužinel, Gredič, San Martin, Belica ... Trenutno je najbolj gotovo, da se boste dobro počutili pri "ta mlajšem" Klincu in njegovi ženi, ki sta v nekaj sezonah postala pravi briški standard. Za meso so vedno znali poskrbeti, na voljo so briška vina s poudarkom na družinskih, pogled na hribčke z vinogradi z bazenom in teraso je romantičen, ob gostilni pa imajo tudi bazen in v nadstropju sobe.

4. (4.) Hiša Torkla (Korte)

Prav neverjetno je, kako je v nekaj letih na hrvaški strani Istre turističnim delavcem uspelo ustvariti desetine izvrstnih gostiln. In prav neverjetno je, kako to na naši strani ni uspelo. Pravzaprav je edina gostilna, ki se lahko enakovredno kosa s sosedi, Hiša Torkla, ki v Kortah že nekaj let spreminja klasično istrsko kuho s prenovljenimi recepti in lokalnimi vini. Pozimi si pomagajo s kaminom, še lepše je poleti, ko se jedec med malico spočije s pogledom po istrskem gričevju.

5. (5.) Domačija Javornik (Krka)

Pri Javorniku so pravi veterani slovenskega turizma. Le nekaj metrov od izvira Krke v istoimenski vasi prisegajo predvsem na postrvi, ki jih zabelijo z vodnošportnim udejstvovanjem. Ribje jedi na mnoge načine in preprosta vinska ponudba. Najlepše je seveda poleti, ko mize postavijo le korak od reke in užitek je popoln. Pri Javorniku imajo svoje občinstvo, ki navadno zaradi športnega udejstvovanja ni povsem primerljivo z gosti večine slovenskih gostiln ali restavracij.

6. (6.) Taverna (Svetinje)

Jeruzalemski griči so ena najlepših in, treba je poudariti, ena najmanj odkritih slovenskih turističnih destinacij. Zanimivo je, da med vsemi gostilnami na tej neprecenljivi lokaciji vztraja samo Taverna, medtem ko so preostale postojanke med trtami v krizi identitete. Zato je toliko več vredna konkretna prleška kuhinja in spremljava simpatičnega nabora Kupljenovega vinskega pridelka, ki si jo lahko ob toplih dnevih privoščite na terasi s trenutno najlepšim razgledom na vinske gričke Jeruzalema.

7. (7.) Restavracija Sophia Kempinski (Portorož)

Upajmo, da novi lastniki Sophie ne bodo preveč spreminjali. Verjetno najlepša, gotovo pa najbolj razkošna hotelska jedilnica pri nas, ki so jo zgradili pred več kot stoletjem, se poleti preseli na dišeč romantičen mediteranski vrt, na katerem izgubite občutek, da ste v Portorožu. Prestižne jedi, najboljša vina sveta, gostujoči kuharji in, brez tega ne bo šlo, debela denarnica.

8. (8.) Penzion Sinji vrh (Kovk)

Penzion Sinji vrh je nekaj posebnega, zavetje visoko v hribih, ki ponuja pohodnikom sobe in celo bazen. Sinji vrh je lahko konec vzpona ali začetek iskanja novih poti v hribe. Jasno, likovniki se v koloniji ukvarjajo s svojim delom, nam pa se je zdelo bolj pomembno, da na mizah ponujajo prenovljen pogled na vipavsko kuhinjo, pameten izbor vin ter pogled v dolino do Trsta in še naprej.

9. (-) Restavracija Kamin (Izola)

Na slovenski obali smo pogrešali restavracijo s tako simpatičnim in širokim razgledom na Jadran, kot ga imajo pri hotelu Belvedere visoko nad Izolo. Kar naenkrat se zdi naše morje veliko širše, kot pravijo zemljevidi. Upajmo, da se bodo tudi pri hrani držali visokih standardov, navsezadnje imajo na pobočju pod restavracijo lasten oljčnik, kar bi moralo določati tudi smer razvoja restavracije.

10. (9.) Restavracija Blejski grad (Bled)

Na Bledu je nekaj lokalov, ki ponujajo pogled na jezero, a v celoti je najlepše na samem gradu, pri Jezerških. Najbolj znana gorenjska gostilniška družina je jedilnik sestavila moderno in ne prezahtevno, imajo solidno vinsko karto in omenjeni pogled na jezero z znamenito cerkvijo na otočku. Jezerški so profesionalci, pogled na jezero je enako lep pozimi, jeseni ali poleti, tako iz jedilnice kot z grajskega dvorišča.