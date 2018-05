Gostišče Taverna: gostija ob najlepšem razgledu na Prlekijo

Pravijo, da je bil osnovni načrt lastnika gostilne, enega najbolj zanimivih slovenskih vinarjev Sama Kupljena, da ukine kulturo hranjenja s picami in lignji.

Taverna je bila sicer dolga leta znana po tipični prleški hrani, a avtobusi, ki se valijo bolj iz sosednjih držav kot iz Slovenije, so med slikovitimi grički s sijajnimi razgledi spraševali po bolj uniformirani hrani, medtem ko so tunka, šunka, ciganski zrezki, polži, žganci z ocvirki in smetano, postržače in podobne znamenitosti teh krajev nastopale v epizodnih vlogah.

Gostišče Taverna

Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci

Telefon: 02 7194 128

Na novem jedilnem listu so moderne komercialne jedi malce bolj skrite, po novem pa je ob domačih, Kupljenovih vinih (organizirajo tudi vinske degustacije, mogoče kupiti nekaj razmeroma dragih francoskih vin (od 100 do 329 evrov).

Foto: Miha First

Foto: Miha First

Začeli smo z bistveno cenejšo hišno rosé penino Turmalin, s katerim pozdravijo in pokrijejo osnovni krožnik, kaj krožnik, pladenj prleških dobrot (za sedem evrov). Meso iz tunke, vratovina, klobasa, zaseka, čebula, paradižnik, kumare … Morda bi v prihodnosti dodali še kak lokalni sir. Na srečo smo vzporedno poskusili tudi izvrsten mladi sir z bučnimi semeni in obilico vrhunskega bučnega olja ter postržačo z obilico ocvirkov.

Hišni narezek ... Foto: Miha First

Mladi sir z bučnim oljem in bučnimi semeni ... Foto: Miha First

... in "prleška pica" oziroma postržača, z ocvirki obložena pogača Foto: Miha First

Ob prvih jedeh smo pili chardonnay Sirius in renski rizling Aldebaran. Znano je, da imena Kupljenovih vin tako ali drugače zaznamujejo zvezde - nekatera so navdihnjena z vesoljnimi telesi, druga pa s serijo šefovih najljubših filmov, vesoljske Vojne zvezd. Kakorkoli, kljub pazljivemu izbiranju jedače je bilo v začetni fazi enostavno premalo prostora za žgance, ki jih pripravljajo s smetano in ocvirki, zato smo šli na govejo juho, ki naj bi omogočila, da zbrano pomalicamo tudi glavno jed in na koncu sladico.

Foto: Miha First

Sledila je torej glavna jed, 600- ali 700-gramski T-bone (30 evrov), slovenska govedina, ki jo štejejo med modernejšo ponudbo bolj prestižnega mesa, čeprav lahko med glavnimi jedmi še vedno dobite na primer prleško pečenko ali prleški zrezek. Izvrstno pripravljen kos govedine, ki ga običajno postrežejo dvema osebama, bi lahko zadostoval trojici. Pospremili so ga s šparglji z drobtinami in Skywalkerjem, merlotom, ki ga pomešajo s kančkom modre frankinje in modrega pinota. Lokalni merlot, ki dokazuje, da lahko tudi na štajerskih gričkih uspeva vino, pri nas značilno za primorske terene.

T-bone za dve osebi Foto: Miha First

Merlotu je sledila kapljica ali dve sladkega chardonnayja, da smo lahko zagrizli v orjaško prleško gibanico za kakšnih šest oseb (in za 5 evrov) ter palačinke z vinskim šatojem, ki bi zadostovale za dve ali tri osebe.

Prleška gibanica velikanka Foto: Miha First

Pri sladicah bi bili lahko v vsakem primeru bolj zmerni, tako kot pri gasbi. Če smo lahko včasih ob večerjah v teh krajih poslušali živo glasbo, se zdaj iz zvočnikov skoraj preglasno vrti prekomorska repovska in elektronska glasba. Zato pa imajo ravno pri sladicah največ lokalnih receptov, ob omenjenih še ajdovo pogačo, ajdov krapec in vaniljev sladoled, ki ga zabelijo z domačimi bučnimi semeni in bučnim oljem.

Mimogrede, za večerjo pripravite kakšnih 20 evrov na osebo in šoferja ali poceni posteljo kje blizu, morda kar v Taverni.

Če boste v Taverni tudi prespali, boste zjutraj deležni tega razgleda. Foto: Miha First

Povzetek

Novo obdobje ene od najbolj značilnih prleških gostiln, v katerem so želijo počasi umakniti od ponudbe pic, lignjev in čevapčičev. Ob domačih prleških jedeh (tunka, postržača, žganci, gibanica …) imajo tudi nekaj sodobnejših jedi, denimo zorjeno govedino.

Vina so z bogatega seznama domačih vin Kupljen. Cene so zmerne in večino vin, tudi tistih dražjih, radi odprejo na kozarec. V ozadju imajo tudi nekaj vin iz Bordeauxa in Burgundije, ki cenovno seveda niso tako ugodna.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.