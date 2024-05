Stekel postopek stečaja Javnega podjetja Prlekija: "Iskali smo rešitev, a je nismo našli."

Za stečajnega upravitelja podjetja je sodišče imenovalo Boruta Sokliča. Upniki imajo zdaj do 7. avgusta čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Občine ustanoviteljice – Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje – pričakujejo, da bo za stečajnega upravitelja prioriteta nadaljnja dobava čiste pitne vode in odvajanje komunalne vode. Občanom se po besedah predsedujočega svetu ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija in župana Križevcev Branka Slavinca tako ni bati, da bi ostali brez vode. Z uvedbo stečaja se medtem ustavljajo postopki izvršbe na sodišču, je pojasnil za STA.

Podjetje je leta 2009 ustanovilo devet občin

Javno podjetje Prlekija je podjetje s sedežem v Ljutomeru, ki upravlja pomurski vodovodni sistem C in ki ga je leta 2009 ustanovilo osem omenjenih občin. Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi.

Občine so zgradile skupno infrastrukturo in se zavezale, da bodo imele skupnega izvajalca obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

A je podjetje zašlo v težave. Po navedbah direktorja Racmana so nespremenjene cene vode vse od leta 2020 in nezmožnost dogovora za enotno ceno vode podjetje privedli do insolventnosti. Poleg tega ima zaradi izvršbe občine Ljutomer – to je že pred tem vložila občina Križevci, a jo kasneje umaknila – tudi blokiran račun.

"Poskušali smo iskati rešitve, a jih nismo našli"

Racman je zato konec aprila na soboško sodišče podal predlog za stečaj. Soustanovitelji so od takrat sicer skušali najti rešitev za podjetje, a skupnega jezika niso našli, zato je sodišče začelo stečajni postopek.

"Poskušali smo, kot že preteklo leto in zadnjih nekaj sej, iskati rešitve, a jih nismo našli. Izvirni greh je bil storjen pred leti, ko so bili sporazumi podpisani, a vse občine niso imele enakih izhodišč. In to je po teh letih botrovalo temu, da je prišlo do točke preloma," je še pojasnil Slavinec.