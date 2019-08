Najboljše gostilne na Štajerskem in v Prekmurju

Letošnji pregled najboljših gostiln in restavracij na severovzhodu države prinaša nekaj sprememb, a te na sam vrh lestvice niso vplivale. Še vedno ob solidnih scenosledih hrane favoriziramo urejene lokale in vsaj dobro, če že ne vrhunsko vinsko ponudbo. Ne nazadnje tokrat govorimo o krajih z vrhunsko kapljico.

Kako je pa z gostilnami? Z veseljem ugotavljamo, da kakovost raste. Kar težko se je bilo odločiti, koga letos izpustiti iz deseterice. Štajerska in Prekmurje se lahko pohvalita z nekaterimi najboljšimi slovenskimi gostilnami, ki imajo v primerjavi s tistimi v Ljubljani in na Obali manj tipično turistično ponudbo.

V oklepajih so lanske uvrstitve.

1. (1.) Restavracija Rožmarin (Maribor)

Restavracija, ki jo je zdajšnji mariborski župan že pred leti postavil na slovenski kulinarični zemljevid, še vedno uveljavlja najvišje standarde predvsem pri degustacijskih menijih in izvrstni vinski ponudbi. A če ne bodo previdni, se jim v prihodnje lahko pripeti, da bo šla restavracija po stopinjah ljubljanskega sistema As/Pop's, kjer so burgerji, pice in večerni disko že premagali avtorsko kuhinjo. Meni s štirimi jedmi je po 37 evrov.

2. (2.) Hiša Denk (Zg. Kungota)

Gregor Vračko bo s svojimi idejami in ponudbo prihodnje leto zagotovo prehitel še marsikatero gostilno v Sloveniji in le upamo lahko, da bo našel še kaj prostora tudi za domače, ne le za avstrijske goste. Najkrajši degustacijski meni z jedmi samosvojih idej in okusov stane okoli 50 evrov. Vinska ponudba je vsekakor zanimiva, če ne drugega, zato, ker je Vračko navdušen zbiralec prestižnih steklenic.

3. (3.) Gostilna Tramšek (Ivanjkovci)

Za kakšnih 35, morda 40 evrov se boste do sitega najedli prleških dobrot, ki jih ena od najbolj podcenjenih kuharic v Sloveniji pripravlja po svojem okusu, predvsem pa v lažjih izvedenkah, kot so jih poznale babice med Ljutomerom in Jeruzalemom. Imajo najboljšega natakarja v Sloveniji, ki kot hišni sommelier vsako leto izbira predvsem najboljša vina iz okolice. Bolj lokalno in ceneje bi težko tako dobro pili.

4. (6.) Restavracija Pavus (Laško)

Najdaljši degustacijski meni desetih jedi pri enem od najboljših slovenskih kuharjev Marku Pavčniku je 92 evrov. A ne govorimo o poceni sestavinah, Pavčnik rad ustvarja tudi z razkošnimi, na gradu Laško pa organizira tudi velike poroke in podobne zabave. Vinska karta je solidna, a bi za pravo grajsko vzdušje lahko še kaj dodali.

5. (4.) Gostilna Rajh (Bakovci)

Pri Rajhu prerojene prekmurske jedi strežejo tako posamezno kot v degustacijskih menijih. Daljši meni s sedmimi jedmi je 60 evrov, vinska spremljava pa 28 evrov. A še vedno so na voljo tudi langaš, bograč, polnjene paprike ali paprikaš, celo dunajski zrezek, ocvrt piščanec in jetrca je mogoče naročiti. Imajo predvsem štajerska in lokalna vina.

6. (5.) Hiša Raduha (Luče)

V Lučah ena od najpomembnejših slovenskih kuharic zdaj manj kuha, bolj se ukvarja s turizmom in sobami, kjer prebivajo petični obiskovalci. Obrat k novim poslom je tako očiten, da je njihove še vedno avtorske večerje najlažje razumeti kot del hotelske ponudbe. Drugače rečeno: paket razvajanja za dve osebi, ki vključuje spanje na kozolcu, masažni bazen in pet hodov, stane 350 evrov.

7. (7.) Restavracija Mak (Maribor)

Mlajši brat Vračko je še duhovitejši od starejšega in morda je še najbolj nerodno, da svojega lokala ne more tako natančno urediti, kot je to uspelo sorodniku v Kungoti. Pri Maku kuhajo duhovito, skoraj odtrgano hrano, kosila so okoli 30 evrov, večerje 75 evrov. Za vinsko karto pa se žal zdi, da je večno "v pripravi".

8. (9.) Galerija okusov (Novo Celje)

Če hočete na Celjskem res dobro jesti, imate na voljo dve možnosti - grad nad Laškim ali graščino v Novem Celju. V Galeriji okusov imajo izvrstno vinsko karto (ki obsega vse vinske pokrajine sveta), trenutno eno od najboljših v Sloveniji, in ponudbo hrane na vseh ravneh. Avtorske jedi, devet jih je v meniju, vas bodo stale 82 evrov. Kosila so po 17 evrov.

9. (-) Kodila (Markišavci)

Gostilna, ki nagovarja tako ljubitelje prekmurskih bogračev, bujte repe, dödölov, gibanice in zlevank kot zaprisežene mesojedce. Ob tem se trudijo z vse bolj opaznim avtorskim pristopom k hrani, ki jo pripravlja kuhar iz Kanade. Za kakšnih 35 evrov na osebo se boste pošteno najedli. Vinska karta je solidna, ponujajo lokalna vina in največje štajerske favorite.

10. (10.) Gostilna Maribor (Maribor)

V hotelu Maribor si je moštvo iz Rožmarina zamislilo domačo kuhinjo. V gostilni kuhajo tradicionalne jedi, ki jih lahko poplaknete s hišnim pivom ali ne predragimi vini, še posebej veliko pa imajo žganic. Eni redkih, ki lani niso dvignili cen, pol ocvrte kure je še vedno 10 evrov, ocvrt zrezek je 8,5 evra, golaž sedem evrov, enako vampi.

