Kodila: najboljši mesar kani postati tudi najboljši gostilničar

Prekmursko kmetijsko-kulinarično podjetje Kodila je naredilo nov korak. Odprli so restavracijo, ki se drži svojih korenin, ob tem pa prekmurske posebnosti in mesnine tudi vse bolj nadgrajuje.

Janko Kodila, ki je v preteklosti zaščitil prekmursko šunko in prekmursko gibanico, se ne ustavlja. S produkcijo mesnin gre vsak dan korak naprej in vsak dan korak bolj proti tujini, v domači vasi pa je nad mesnico in trgovino odprl gostilno, ki je tako moderno opremljena, kot bi bila v kakšni evropski prestolnici.

Restavracija Kodila

Markišavci 44, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 522 36 06

Kuhinja je odprta, s šipo ločena od gostov, terasa ima premično streho, zraven nje pa je še travnik, čeprav je restavracija v prvem nadstropju. Kuhar je mladi bradati Kanadčan prekmurskih korenin, ekipa prijazna in več kot očitno zelo motivirana.

Foto: Miha First

V glavni vlogi so prekmurske jedi in konkretna mesna ponudba, konec koncev je podjetje Kodila velik mesnopredelovalen sistem. Glavni zvezdi sta mangalica, skodrani prašič iz panonskih krajev, in zorjena govedina, ne manjkajo prekmurske klasike, kot so bograč, bujta repa, gibanica in retaši, za zahtevnejše je kuharjev meni s petimi jedmi za 48 evrov, ki pa smo ga tokrat preskočili.

Foto: Miha First

Začeli smo s Steyerjevo dišečo penino, ki jo cenijo na konkretnih 4,8 evra na kozarec. Da, Kodila ni poceni vaška gostilna. Da merijo višje, kaže tudi pestra ponudba vin na kozarec, v njej je praktično vse, kar se resnega dogaja v Prekmurju, nekaj pa je tudi pomembnejših štajerskih vinarjev. Ob Gjerkešu, Marofu, Krampaču, Kuzmiču, Frangežu in radgonskih peninah so tudi Dveri Pax, Kobal, Kupljen, Puklavec in Verus, za žejne je na vinski karti tudi dva decilitra špricarja po 1,40 evra.

Foto: Miha First

Mi smo ob Steyerjevih mehurčkih pojedli konkretno hladno predjed, narezek premium na eni strani predstavi mangalico (pršut, sušeni kare in salama), na drugi "običajnega" prašiča (kuhana ter prekmurska šunka in salama z bučnimi semeni). Na pisani deski so tudi krekerji iz ajde in ješprenja, na katerih je lardo mangalice, začinjen z marelično marmelado, pa pašteta, veliki mesnati ocvirki, ocvirkov namaz in zaseka ter Čušev kravji sir. Za razbijanje maščob poskrbi zanimiv izbor okisane zelenjave – cvetača z gorčičnimi semeni, čebula, korenje in, seveda, kumarice.

Foto: Miha First

Ajdov kruh je bil še topel in povsem mehak, zato se je bilo treba premagovati, da se nismo preveč najedli narezka, ki stane 12 evrov in ki v resnici pomeni osnovo delovanja tako mesarije kot gostilne.

Penino smo zamenjali za izvrsten in celo nekoliko cenejši chardonnay (4,3 evra) iz Marofa in se namenili k toplim predjedem. Pri Kodili imajo vse klasične juhe z repertoarja nedeljskih kosil, nas pa je zanimala dnevna, ob našem obisku ohrovtova juha, ki jo je kuhar popestril s fižolom in drobnjakom. Bogata, gosta in izjemno okusna jed, ki se je ne bi sramovala nobena izkušena slovenska kuharica. Zanimivi so bili tudi arancini, ocvrte kroglice riža in mesa mangalice, ki jih vroče postavijo na mizo ob spremljavi izjemne omake iz paprike, paradižnika in čebule – sataraš, torej.

Arancini z mangalico Foto: Miha First

Ker smo (tokrat) preskočili kuharjev meni, ki ima menda kljub avtorskim prijemom korenine v bogati lokalni kulinariki, je bilo jasno, da bomo v finalu jedli mesnine iz hišnega arsenala. Recimo zorjen goveji file, ki ga popolno pečenega in začinjenega opremijo s kuhano zelenjavo in korenjevim pirejem.

File zorjene govedine Foto: Miha First

Še bolj sočen je bil file mangalice, ob katerem se je prav tako znašla zelenjava, ob brokoliju in cvetači tudi vrhunsko začinjen ohrovt, ob mesu pa smo grizljali še zanimiv krompirček z dimljeno papriko.

File mangalice Foto: Miha First

Hrustljav krompir z dimljeno papriko Foto: Miha First

Zanimivo, mesnini s prilogami (s kozarcem solidnega Marofovega zweigelta) sta nas utrudili veliko manj, kot smo pričakovali, a kaj, ko sta nas na koncu premamila, kot običajno, gigantska prekmurska gibanica in nič manj zajeten skutni retaš.

Prekmurska gibanica Foto: Miha First

Skutni retaš Foto: Miha First

Če znate vprašati, vam mladi mojster iz kuhinje ponudi tudi svoje avtorske posladke, ki temeljijo na bučnem olju. Obed morate pa nujno končati z jurkinim likerjem – pred njim se lahko skrije vsak teranov.

Kuharjev izbor sladic z bučnim oljem: parfe z drobljencem, kroglica z bučnimi semeni na čokoladnem musu in praline z ruby čokolado Foto: Miha First

Povzetek

Restavracija, ki nagovarja tako ljubitelje prekmurskih bogračev, bujte repe, dödölov, gibanice in zlevank kot zaprisežene mesojedce. Ob tem se trudijo (in se bodo v prihodnje verjetno še bolj) z vse bolj opaznim avtorskim podpisom jedi. Za kakšnih 35 evrov na osebo se boste pošteno najedli.

Vinska karta je solidna, ponujajo lokalna vina in največje štajerske favorite, kar nekaj vin je na voljo na kozarec.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.